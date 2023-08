¿Quiénes son los favoritos en las elecciones en Argentina? 9:30

(CNN Español) -- Horacio Rodríguez Larreta arrancó su carrera preelectoral tras el cierre de listas del 24 de junio hacia las primarias presidenciales. ¿Cuáles son sus propuestas para quedarse con el votante de JxC de cara a las elecciones presidenciales de octubre?



Larreta, considerado por muchos como la carta moderada de Juntos por el Cambio (JxC) ―la coalición opositora de mayor peso en Argentina―, arrancó su carrera preelectoral tras el cierre de listas del 24 de junio hacia las primarias presidenciales.

“Terminar con el kirchnerismo para siempre” es su bandera más clara, la insignia fundamental de su espacio político, y así lo destacó en un acto que encabezó la semana pasada en la provincia de Corrientes, acompañado por su precandidato a vicepresidente, Gerardo Morales.

Pero más allá del eslogan, Larreta busca diferenciarse de su principal competidora interna, Patricia Bullrich, la precandidata que para muchos representa el ala más dura de JxC, con quien disputará las elecciones primarias (PASO) del 13 de agosto.

Rodríguez Larreta se perfilaba como el heredero político de Mauricio Macri. Recibió su apoyo en 2015 para que lo sucediera como alcalde en la Ciudad de Buenos Aires, ganó y gobernó ese bastión del PRO durante los últimos ocho años. Sin embargo, esto que parecía obvio, ya no lo es. Ambos han sostenido algunas diferencias recientemente, si bien el expresidente de momento evita manifestarse explícitamente sobre a quién apoyaría en la contienda de su espacio.

Los principales sondeos ubican a Rodríguez Larreta y a Bullrich en niveles similares de percepción sobre su imagen. ¿Cuáles son las propuestas de Rodríguez Larreta para quedarse con el votante de JxC de cara a las elecciones presidenciales?

Los tres pilares que delinean el plan de Rodríguez Larreta

“Nuestro cambio se basa en tres pilares: la educación, el trabajo y la seguridad”, dijo en el acto en Corrientes.

Respecto al empleo, el plan de Larreta es lo que denomina “modernizar el sistema laboral” y “terminar con la industria del juicio”. De acuerdo con la plataforma presentada en su página web, esto resulta en distintas medidas que flexibilizan las relaciones laborales. Por un lado, la creación de una nueva ley que disminuya las penalidades al trabajo informal y que extienda el período de prueba de los empleados de tres a seis meses y la contratación por un año bajo un “régimen simplificado” ―no se especifican detalles de él. Por otro lado, la creación de un fondo de cese de voluntario en “rubros de alta rotación” y la posibilidad de intervenir con las fuerzas de seguridad los bloqueos o paros laborales, a los que se describe como “mecanismos de extorsión”.

Por su parte, propone dar a los trabajadores independientes acceso a licencia por nacimiento y aseguradora de riesgo del trabajo. También simplificar los trámites para creación de micro y pequeñas empresas, que podrán completarse de manera digital.

Sobre los planes sociales, la plataforma del alcalde de la Ciudad de Buenos Aires plantea imponer requisitos educativos y laborales para el acceso a los subsidios. Además, que los mismos puedan cobrarse mediante el celular, con el objetivo de eliminar la intervención de organizaciones intermediarias.

Si bien todavía no presenta sus programas en materia educativa y de seguridad, Rodríguez Larreta adelantó algunos lineamientos en estas áreas.

En el primer caso, garantizar los días de clases, infraestructura, conectividad a internet e inglés desde la primaria. En el segundo, disponer de gendarmería para el combate al narcotráfico mediante la creación de un “cuerpo de élite”, así como fortalecer a las fuerzas policiales.

Larreta no perdió la oportunidad durante el acto de remarcar que un cambio en el país necesita “trabajo, trabajo y trabajo” y “años de experiencia en el sector público”.

“Esto no es para un líder mesiánico, para un carismático de esos que vienen a hablar, todos me conocen, yo no soy un buen discursista (…) A este país lo vamos a sacar adelante en equipo”, enfatizó.

Distintos analistas coinciden en que el punto fuerte del precandidato de Juntos por el Cambio es su capacidad de mostrar gestión.