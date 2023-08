Última hora y noticias en vivo de la guerra de Rusia en Ucrania

Cae otro dron en Moscú

Otro dron fue visto sobrevolando la capital rusa este viernes, y las autoridades de Moscú dijeron que fue "eliminado".

Vídeos difundidos en las redes sociales muestran un dron que sobrevuela la ciudad y cae cerca del terraplén Karamyshevskaya.

El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, dijo en Telegram: "Un dron intentó sobrevolar la ciudad. Gracias al trabajo de la defensa antiaérea, fue eliminado. Nadie resultó herido cuando cayeron escombros en la zona del terraplén Karamyshevskaya. No hay daños graves. Los servicios de emergencia están en el lugar".

La agencia oficial de noticias TASS informó de que se habían restringido los movimientos de aviones en el aeropuerto de Vnukovo, al suroeste de Moscú.

Algunos antecedentes: Una serie de ataques con aviones no tripulados han salpicado las ciudades rusas, incluida Moscú, durante todo el verano. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advirtió el mes pasado de que la guerra está "volviendo gradualmente" a Rusia, tras el último de una serie de ataques con aviones no tripulados dentro del país que el Kremlin ha atribuido a Kyiv. Por lo general, Ucrania no ha asumido la responsabilidad directa de los ataques.