(CNN) -- Isabelle Lux, una creadora de contenido de 32 años de Palm Beach, Florida, dijo que tenía mucho miedo mientras esperaba su "Barbie Bótox": 40 unidades de neurotoxina inyectadas en cada trapecio, el músculo que sostiene su cuello. Ella quería que sus hombros lucieran más delgados para su boda, y también aliviar un poco el dolor de espalda. "Todo el tiempo pensaba: 'Si sale bien, será genial y no puedo esperar para compartirlo (en internet). Pero si sale mal, les advertiré a las personas. Así que básicamente pensé que no importaba lo que pasara, se lo iba a decir a la gente'. Y Dios, solo recé para que todo saliera bien".

El procedimiento se diseñó originalmente para ayudar a liberar los músculos trapecios gravemente sobrecargados, lo que podría causar migrañas y tensión intensa en el cuello. Ahora, se realiza de forma no autorizada para disminuir estéticamente el tamaño de los hombros y alargar el cuello. No solo eso: está ganando terreno en las redes sociales.

"Cuando se inyecta bótox en un músculo, se detiene la conexión con el nervio", explicó a CNN la Dra. Parisha Acharya, médico cosmético en jefe de la reconocida clínica de estética médica de Londres, Waterhouse Young. "Con el tiempo conduce a un debilitamiento y a una parálisis del músculo. Indirectamente, el músculo se encoge".

La etiqueta "Barbie Bótox" actualmente tiene más de 7 millones de visitas en TikTok, en las cuales spas médicos y clínicas documentan los procedimientos de sus clientes, agregando subtítulos en rosa pastel y emojis brillantes. El video de Lux que detalla su experiencia con el tratamiento ya fue visto más de 250.000 veces. Ella se atribuye el hecho de haber acuñado la etiqueta. "Surgió de la idea de que te verías más como una Barbie cuando te lo hicieras (el procedimiento), lo cual no creo que sea algo malo", dijo a CNN en una entrevista telefónica. "Alarga el cuello, adelgaza los hombros y crea un físico muy delicado cuando se hace correctamente".

Sin embargo, si se administra incorrectamente o en la dosis equivocada, el bótox podría paralizar el músculo por completo, advirtió la Dra. Acharya. La neurotoxina también puede migrar ocasionalmente desde el sitio de inyección original, debilitando la conexión nerviosa de otros músculos circundantes. "Y especialmente si es alrededor del cuello podría ser grave, porque puede afectar tu capacidad para mantener la cabeza erguida correctamente".

A Lux, quien recibió el tratamiento de US$ 1.200 como regalo de una aplicación de reserva a pedido para servicios estéticos, le indicaron que evitara cargar mochilas pesadas, hacer ejercicio extenuante y recibir masajes durante al menos 72 horas. "En realidad estaba bastante asustada", dijo. "Una vez que (el bótox) está adentro, no hay nada que puedas hacer para revertirlo. En la primera semana sentí mucho dolor, tensión y rigidez en el cuello, los hombros y la parte superior de la espalda. Estaba muy, muy preocupada". Dos meses después, Lux dijo que se siente "mejor que nunca" y ya está planeando una sesión de seguimiento para el invierno.

Aún así, ella insiste en que este no es un tratamiento para tomarse a la ligera. "Creo que necesitas ir a un cirujano o a un médico. Si no puedes hacerlo en el lugar correcto, diría honestamente que no vale la pena".

La misma idea la repitió la Dra. Acharya, quien insistió en su preocupación por la tendencia de "Barbie Bótox" en las redes sociales, especialmente porque capta la atención de una audiencia mucho más joven. "Creo que un procedimiento médico debe tratarse como tal. Y en el Reino Unido (la industria de la estética) no está regulada. Sorprendentemente, cualquiera puede administrar inyecciones de toxina botulínica. Podría ser una esteticista o peluquera sin experiencia clínica, sin conocimientos de anatomía. Realmente me preocupa".

Se espera que el mercado mundial de inyectables en el rostro se duplique con creces en la próxima década, alcanzando los US$ 36.800 millones para 2032. Según una encuesta de 2021 realizada por la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, hubo un aumento del 54,4 % en procedimientos mínimamente invasivos con bótox y de rellenos desde 2017.

Lux argumenta que la búsqueda cosmética de rasgos de muñeca y la delgadez en general no deberían condenarse. En línea, un comentarista la acusó de antifeminista, insegura e incluso "víctima del patriarcado". "Durante siglos, el deseo de lucir de cierta manera fue visto como una tontería, una pérdida de tiempo, una pérdida de dinero y un sin sentido, especialmente para las mujeres", dijo a CNN. "Pero cuando un hombre quiere verse de cierta manera, es científico, es genial. Creo que debemos dejar de menospreciar a las mujeres por las cosas que les interesan, incluso verse de cierta manera si así lo desean. No es tonto. Es real".

Para la Dra. Acharya, el "Barbie Bótox" irónicamente va en contra de la película recién estrenada. ("Barbie" es distribuida por Warner Bros. Pictures, que también es propiedad de la empresa matriz de CNN, Warner Bros. Discovery). "Es muy profeminista, y (las mujeres) estaban dejando de sexualizar sus cuerpos y de pensar en ellos como simples objetos", dijo. "No me gusta el hecho de que esta tendencia esté usando a "Barbie" para decir que debemos tener cuellos delgados. Debemos abrazarnos a nosotras mismas por lo que somos".