La voz original de Mario se despide del personaje luego de 30 años, anuncia Nintendo

(CNN) -- El Reino Champiñón pronto se despedirá de uno de sus habitantes más veteranos.

Charles Martinet, quien durante mucho tiempo fue la voz de Mario, el querido plomero de Nintendo, deja al personaje después de casi 30 años, anunció la compañía de videojuegos. En su lugar, Martinet se convertirá en embajador de Mario para compartir "la alegría de Mario" en eventos internacionales, dijo Nintendo.

"Ha sido un honor trabajar con Charles para ayudar a dar vida a Mario durante tantos años y queremos darle las gracias y celebrarlo", dijo Nintendo en el anuncio de este lunes. La compañía señaló que el ejecutivo de Nintendo y diseñador de Mario, Shigeru Miyamoto, se unirá pronto a Martinet para un "mensaje especial en video."

Martinet puso voz al bigotudo héroe en docenas de juegos superpopulares, desde el revolucionario "Super Mario 64" de 1996 hasta el mega éxito "Mario Kart Wii" de 2008, pasando por "Mario Party Superstars" de 2021. El acentuado falsete de Mario se ha convertido en parte integrante del personaje, al igual que su gorro rojo y su bigote, que lo han hecho reconocible en todo el mundo.

Nintendo no ha anunciado públicamente un posible sustituto de Martinet. CNN se puso en contacto con Martinet para solicitar sus comentarios.

El actor de doblaje agradeció a sus aficionados las décadas de apoyo en un breve mensaje en X, antes conocido como Twitter.

"Comienza mi nueva aventura", escribió en un mensaje al estilo Mario. "¡¡¡¡¡¡¡Son todos Numba One en mi corazón! #woohoo !!!!!!!".

Cómo se convirtió Martinet en Mario

Según cuenta Martinet, se "coló" en una audición que Nintendo organizó a principios de los 90 (Mario y Luigi no hablaban en los primeros juegos de Super Mario Bros). En una entrevista concedida a Guinness World Records, Martinet dijo que un director de casting le dio una simple indicación: "'Eres un plomero italiano de Brooklyn para una empresa llamada Nintendo. El personaje se llama Mario. Invéntate una voz'".

Martinet dice que inmediatamente empezó a soltar instrucciones sobre cómo hacer una pizza en el falsete italiano de Mario. Su improvisada actuación impresionó a Miyamoto, el creador de Mario, y Martinet puso voz a Mario por primera vez en 1994 en un juego en CD-ROM llamado "Mario enseña mecanografía".

Sin embargo, la mayoría de los fans de Mario conocieron a Martinet en 1996 con el lanzamiento del clásico instantáneo "Super Mario 64" (IGN lo calificó como el "mejor videojuego hasta la fecha" en el momento de su lanzamiento). En el primer juego de Mario en 3D, Martinet puso voz a los gritos y vítores de Mario, que desde entonces definen al personaje.

Martinet también ha puesto voz a otros habitantes, héroes y enemigos del Reino Champiñón: Luigi, el hermano de Mario, las versiones infantiles de los hermanos plomeros y sus astutos rivales Wario y Waluigi.

El amor de Martinet por Mario es leyenda

El amor de Martinet por el plomero al que interpreta es casi tan legendario como su actuación. En la entrevista con Guinness World Records dijo que todas las entregas de "¡woo-hoos!" y "¡soy yo!" nunca pasan de moda, y quizá por eso ostenta el récord mundial de más actuaciones de doblaje de videojuegos como el mismo personaje.

"Me encanta este personaje", dice. "Quiero parecerme más a él: lleno de alegría, felicidad, diversión y valentía".

En una aparición en la exposición de fans de 2021, Martinet dijo que, aunque le encantaría poner voz a Mario para siempre, también cedería el puesto si ya no se sintiera capaz.

"Espero que Mario siga existiendo cuando yo ya no esté", dijo durante la exposición de fans, según Game Crater. "De todas formas, hay más de 5 millones de archivos de audio en los que he puesto la voz a Mario. Me meto en el estudio y grabo 45 tomas de cada sonido que se me ocurre, así que no me iré a ninguna parte en mucho tiempo".

Y aunque Martinet no puso voz a Mario en la taquillera "The Super Mario Bros. La película" (un punto de controversia entre sus fans), sí interpretó dos papeles cruciales: el de un simpatizante llamado Giuseppe con voz familiar y, en un toque meta, el del padre de Mario y Luigi.