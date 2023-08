Trayectoria de la tormenta Franklin: a dónde se dirige y qué países amenaza

(CNN Español) -- La tormenta tropical Franklin se encuentra en el mar Caribe y se espera que genere fuertes vientos y lluvias torrenciales en la isla La Española y Puerto Rico entre este martes y miércoles.

La tormenta Franklin avanza mientras otros sistemas —como Emily y Gert— están en el Atlántico abierto y no amenazarán tierra.

Según el más reciente boletín del Centro Nacional de Huracanes (NHC), Franklin afectará Islas Turcas y Caicos, así como República Dominicana, Haití y Puerto Rico.

Franklin está a 380 km al sur de Santo Domingo, República Dominicana, con vientos sostenidos máximos de 85 km/h. Se mueve hacia el oeste a unos 19 km/h, esperándose que de forma gradual cambie al oeste/noroeste y luego noroeste dentro de las siguientes 24 a 36 horas, dijo el NHC en un comunicado.

Se espera que en los próximos 2 a 3 días Franklin pase por las islas del caribe afectando países como República Dominicana, Haití y Puerto Rico, según un pronóstico publicado por la autoridad del clima de Puerto Rico.

8 AM AST Aug 21 -Bulletin: Tropical Storm Franklin

"Franklin expected to turn northward towards Hispaniola."

Boletín: Tormenta Tropical Franklin

"Se espera que Franklin gire hacia el norte hacia La Española mañana" #prwx #usviwx pic.twitter.com/f9M5EzgAIQ

— NWS San Juan (@NWSSanJuan) August 21, 2023