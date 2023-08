Lo más reciente en el caso de interferencia electoral del condado de Fulton, Georgia. Esto es lo que debe saber

La acusación en Georgia contra Donald Trump 4:24

(CNN) -- Los primeros cuatro coacusados del expresidente Donald Trump se entregaron en la cárcel del condado de Fulton, en Georgia, Estados Unidos, mientras que un par de acusados intentaron trasladar sus casos a un tribunal federal, señales de cómo el extenso caso avanzará en múltiples direcciones esta semana.

Y dos exfuncionarios de la administración Trump, incluido el ex secretario general de la Casa Blanca, Mark Meadows, pidieron a un tribunal federal que interviniera para bloquear sus arrestos pendientes en Georgia.

La fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, acusó a Trump y a otras 18 personas de participar en planes para entrometerse en los resultados electorales de Georgia. Se espera que los 19 coacusados se entreguen antes de la fecha límite de este viernes establecida por Willis cuando dio a conocer la amplia acusación de la semana pasada sobre los intentos de revertir la derrota electoral de 2020 de Trump ante Joe Biden.

Trump, quien aceptó una fianza de US$ 200.000 este lunes, dijo que planea entregarse este jueves.

Estos son los principales acontecimientos:

Trump acepta fianza de US$ 200.000 por caso de Georgia

El presidente republicano de Georgia culpa a Trump

El expresidente del Partido Republicano de Georgia, David Shafer, que encabezó la delegación de electores falsos del estado, dijo en un expediente judicial que él y los otros electores falsos “actuaron bajo la dirección de el presidente en ejercicio y otros funcionarios federales”.

Shafer, miembro del Senado del estado de Georgia desde hace mucho tiempo, desempeñó un papel clave en la organización de la lista de electores falsos de la campaña de Trump en el estado. Convocó a los 16 electores falsos en la capital del estado de Georgia en diciembre de 2020, donde firmaron un certificado que proclamaba falsamente que Trump ganó el estado.

Sin embargo, a diferencia de Trump o de algunos otros acusados, Shafer no ha sido parte del gobierno federal. Sus abogados dicen que lo que importa es que recibió órdenes desde arriba.

“Los abogados del presidente y del Sr. Shafer instruyeron específicamente al Sr. Shafer, verbalmente y por escrito, que la reunión de los electores republicanos y la emisión de sus votos el 14 de diciembre de 2020 fue consistente con el consejo de los abogados y fue necesaria para preservar el poder presidencial en la contienda electoral”, afirma el documento.

Shafer afirmó falsamente que “miles de personas” votaron ilegalmente en el estado mientras emitía su voto como un elector falso el 14 de diciembre de 2020, según una transcripción de la reunión secreta a puerta cerrada que Shafer hizo pública.

La transcripción indica que al menos dos funcionarios de Trump estaban en la sala: el abogado de campaña de Trump, Ray Smith, quien fue acusado junto con Trump y Shafer en la acusación de Georgia, y Robert Sinners, un cómplice no acusado que fue el líder de operaciones del día de las elecciones de Trump en el estado.

Meadows y exfuncionario del Departamento de Justicia buscan evitar el arresto

Tanto Meadows como Jeffrey Clark, el exfuncionario del Departamento de Justicia acusado después de intentar usar sus poderes federales de aplicación de la ley para anular las elecciones de 2020, le pidieron a un juez federal que impida su arresto por parte de las autoridades locales.

Meadows pidió a un tribunal federal que emitiera una orden que impidiera a Willis solicitar su arresto después de que pasara la fecha límite de entrega de este viernes que ella había establecido para los acusados en el caso de interferencia electoral.

Meadows, en una nueva presentación judicial este martes, señaló los planes del tribunal de celebrar una audiencia este lunes sobre su solicitud de que el procesamiento del tribunal estatal en su contra se traslade al tribunal federal, donde busca la desestimación de los cargos en su contra.

Clark, en una presentación separada, argumentó que su aviso de deportación, así como el aviso de deportación presentado por Meadows la semana pasada, tiene el efecto de trasladar todo el caso del tribunal estatal –para los 19 coacusados– a un tribunal federal.

Clark dice que su condición de funcionario federal cuando participó en la supuesta conducta que dio lugar a los cargos requiere la desestimación de los cargos en su contra. También dice que el proceso de eliminación de procedimientos civiles se aplica en el caso del condado de Fulton, debido al uso por parte de Willis de un jurado investigador de propósito especial.

Clark también pidió que el tribunal federal suspendiera de emergencia los procedimientos del tribunal estatal, “incluido cualquier intento de emisión o ejecución de órdenes de arresto”.

“Si el tribunal concede una suspensión tan rápidamente, el señor Clark no tendría que tener la opción de hacer arreglos de viaje apresurados para volar a Atlanta o correr el riesgo de ser etiquetado como fugitivo”, escribió.

Un juez federal le ha dado a Willis hasta media tarde de este miércoles para responder.

Fani Willis, la fiscal que sigue el rastro de Trump en Georgia

Fiscales emiten citaciones

Entre tanto, la oficina de la fiscal de distrito del condado de Fulton emitió citaciones este martes a dos personas que habían escuchado la llamada de Trump en enero de 2021 con el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, mientras los fiscales planean contrarrestar el intento de Meadows de desestimar el caso.

Según documentos judiciales, las citaciones emitidas a dos abogados, Kurt Hilbert y Alex Kaufman, solicitaban que comparecieran a testificar en un tribunal federal este lunes en una audiencia sobre la solicitud de Meadows.

Las citaciones no explican por qué se les llama a testificar en la audiencia. Sin embargo, la llamada de Raffensperger es clave para el caso que Willis ha presentado contra Meadows.

La acusación del jurado investigador alega que Meadows, junto con Trump, solicitaron ilegalmente la violación del juramento por parte de un funcionario público con la llamada. La llamada también fue catalogada como un acto abierto en el cargo de conspiración de extorsión que se presentó contra Meadows, Trump y los otros 17 acusados en el caso.

Hilbert habló en la llamada sobre datos que, según él, mostraban que miles de votos en Georgia se emitieron ilegalmente, al tiempo que pidió a la oficina del secretario de estado que proporcionara datos internos que pudieran responder a las afirmaciones. Trump pareció referirse a Kaufman como "Alex" en la llamada, y confirmó al Atlanta Jewish Times que estaba escuchando la llamada, pero no habló, en su calidad de asesor general del Partido Republicano del condado de Fulton.

El juez de distrito estadounidense Steve Jones, que preside la solicitud de Meadows de trasladar el procesamiento contra él a un tribunal federal, ha dicho que la audiencia del lunes sobre la solicitud será de carácter probatorio.

Se entregan los primeros acusados

Shafer, quien fue acusado la semana pasada de ocho delitos estatales, incluida la violación de la ley contra el crimen organizado de Georgia, falsificación y hacerse pasar por un funcionario público, se entregó en la cárcel del condado de Fulton, según los registros de reclusos del condado.

Cathy Latham también se entregó en la cárcel del condado de Fulton, según los registros de reclusos del condado. Ella enfrenta cargos en el caso de intromisión en las elecciones de Georgia en 2020 relacionado tanto con el complot de electores falsos como con el plan de violación de datos de los votantes del condado Coffee.

Latham es la expresidenta del Partido Republicano del condado de Coffee. Ella es una de las 16 personas que firmaron para ser electores alternativos del expresidente Donald Trump para rivalizar con los electores legítimos del presidente Joe Biden, lo que llevó a varios cargos en el caso de Willis.

También enfrenta cargos de conspiración relacionados con un presunto complot para acceder ilegalmente a datos de votantes y equipos de votación del condado en el condado de Coffee, además del cargo de extorsión que es central en el caso del fiscal de distrito. Latham ha dicho que no estuvo "personalmente involucrada" en la infracción.

John Eastman, un abogado de derecha que asesoró a Trump sobre los complots para interrumpir la certificación del Congreso de los resultados de las elecciones de 2020, se entregó este martes por la mañana, poco después de Scott Hall, un agente de fianzas en Atlanta.

Tanto Eastman como Hall, quienes llegaron a acuerdos de fianza este lunes, fueron procesados en la cárcel del condado de Fulton en aproximadamente una hora y liberados este martes.

Eastman ideó y promovió un plan de seis pasos para que Pence anulara la victoria electoral de Biden mientras presidía la certificación del Colegio Electoral el 6 de enero. También instó a los legisladores del estado de Georgia a nombrar electores republicanos falsos para reemplazar la lista legítima de electores demócratas. Un grupo bipartidista de juristas ha dicho que los planes de Eastman eran inconstitucionales.

También se hizo referencia a Eastman, aunque no explícitamente por su nombre, como cómplice no acusado en el caso de interferencia electoral federal del fiscal especial Jack Smith contra Trump.

“Estoy aquí hoy para entregarme ante una acusación que nunca debería haberse presentado”, dijo Eastman en un comunicado este martes. "Representa un cruce del Rubicón para nuestro país, lo que implica el derecho fundamental de la Primera Enmienda a solicitar al gobierno la reparación de agravios".

Se siguen discutiendo los acuerdos de fianza

Willis fue vista dentro del complejo del juzgado del condado de Fulton este martes por la mañana mientras más coacusados en el caso llegaban a acuerdos de fianza con su oficina, lo que les permitió ser liberados en espera del juicio.

El acuerdo de fianza de Shafer fue revelado este martes incluso cuando intentaba trasladar su caso a un tribunal federal. Como parte del trato, Shafer aceptó una fianza de US$ 75.000. La fianza permite a Shafer salir de la cárcel después de entregarse.

También acordó seguir reglas similares a las de sus coacusados, quienes también firmaron acuerdos de fianza, incluida la prohibición de discutir el caso con testigos.

Los acuerdos de bonos adicionales alcanzados este martes incluyeron: un bono de US$ 50.000 para el funcionario de campaña de Trump, Mike Roman; una fianza de US$ 75.000 para Cathy Latham, quien actuó como una de los “falsos electores” en Georgia; una fianza de US$ 100.000 para la abogada Jenna Ellis; una fianza de US$ 50.000 para el abogado litigante Robert Cheeley, con sede en Georgia; una fianza de US$ 75.000 para Stephen Lee, un pastor de Illinois acusado de intimidar a un trabajador electoral de Georgia después de las elecciones de 2020; y una fianza de US$ 10.000 dólares para Shawn Still, que actuó como elector falso.

Rudy Giuliani se reunirá con la oficina del fiscal de distrito este miércoles para discutir un acuerdo de fianza, según múltiples fuentes.

Se espera que viaje a Georgia con el excomisionado de Policía de Nueva York, Bernie Kerik, quien ha estado trabajando con el exalcalde para ayudarlo a encontrar un abogado de Georgia que lo represente en este caso, según una de esas fuentes.

Se espera que Giuliani tenga un abogado con licencia de Georgia para representarlo durante las negociaciones de fianza, según una segunda fuente. No está claro si ese abogado lo representaría durante todo el caso.

