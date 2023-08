Trump se entregará hoy. Por Chandrayaan-3, India es el cuarto país en llegar a la Luna. Expertos dicen que es hora de volver a usar mascarillas contra el covid-19. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. Prigozhin estaba en el avión que se estrelló

La Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia confirmó que Yevgeny Prigozhin, líder del grupo militar privado Wagner, estaba a bordo del avión que se estrelló el miércoles en la región de Tver. Una cuenta de Telegram vinculada a Wagner emitió un comunicado en el que afirma que Prigozhin murió en un siniestro aéreo al norte de Moscú. Y una cuenta de redes asociada a Wagner dice que Prigozhin fue asesinado.

2. Trump se entregará hoy

El expresidente Donald Trump será procesado este jueves por la noche en la cárcel del condado de Fulton, Georgia. Según múltiples fuentes familiarizadas con el tema, esta instancia es producto de negociaciones entre el equipo de Trump y las fuerzas del orden público, entre otros, que buscan que el expresidente entre y salga lo más rápido posible y sin cerrar toda la ciudad de Atlanta.

Trump acepta fianza de US$ 200.000 por caso de Georgia 6:50

3. India llega a la Luna

Con su histórica misión Chandrayaan-3, la India logró este miércoles un alunizaje controlado en el satélite de la Tierra, convirtiéndose así en el cuarto país que consigue tal hazaña. Solo la antigua Unión Soviética, Estados Unidos y China han logrado la llegada suave de una nave espacial sobre la superficie lunar.

La nave espacial Chandrayaan-3 logra un alunizaje exitoso 0:51

4. ¿Por qué verterá Japón agua radioactiva de Fukushima al mar?

Después de meses de controversia y expectativa, Japón está listo para comenzar a liberar aguas residuales radiactivas tratadas de su planta nuclear de Fukushima a partir de este jueves, a pesar de las fuertes objeciones de algunos países. ¿Qué peligros hay?

publicidad

En medio de polémica, verterán agua radiactiva al mar 3:01

5. El gobierno español advierte que tomará medidas contra Rubiales

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) del gobierno español asegura que tomará medidas contra el presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, si el organismo futbolístico no lo hace.

A la hora del café

Expertos dicen que es hora de volver a usar mascarillas contra el covid-19

Si tienes un alto riesgo de sufrir una enfermedad grave o morir a causa de covid-19, es hora de desempolvar esas mascarillas N95 y colocarlas cómodamente sobre tu nariz y boca para protegerte de un reciente repunte del virus, según un número creciente de expertos.

Se propaga nueva variante del covid-19 en EE.UU. 1:09

La alianza de productores de cine y televisión comparte públicamente el último paquete propuesto al sindicato de guionistas

La Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP, por sus siglas en inglés) divulgó su último paquete de términos propuestos al sindicato de guionistas de EE.UU. (WGA, por sus siglas en inglés) como parte de las negociaciones de huelga.

Análisis de la huelga de actores y guionistas en EE.UU. 3:16

La isla griega de la calma donde están prohibidos los automóviles y el tiempo se detiene

Lo que distingue a Hidra es su medio de transporte preferido. Los lugareños se han resistido a la tentación de tocar el claxon y han adoptado el sonido rítmico de los cascos de los caballos.

Exguionista de "Friends" recuerda que trabajar en la serie no fue "un trabajo de ensueño"

La exguionista de televisión Patty Lin dice que, aunque trabajar en "Friends" sigue siendo su mérito más reconocible, eso no significa que le haya encantado su tiempo en la exitosa serie.

Melissa Joan Hart dice que casi la despiden de "Sabrina"

Melissa Joan Hart dijo que estuvo a punto de ser despedida de "Sabrina, la bruja adolescente" después de hacer una sesión de fotos para la revista Maxim.

La cifra del día

US$ 6.000 millones

Moody's estima hasta US$ 6.000 millones las pérdidas en Hawai tras los incendios.

¿Cuánto dinero hay en pérdidas por los incendios en Hawai? 1:10

La cita del día

"No sé con certeza qué pasó, pero no me sorprende"

El presidente de EE.UU., Joe Biden, sugiere que Putin podría estar detrás del accidente aéreo en el que presuntamente está involucrado Prigozhin.

Y para terminar...

Las dunas coloridas de Marte son la imagen de la semana del planeta rojo

La NASA rememora las dunas coloridas de Marte en su imagen de la semana del planeta rojo. Se encuentran junto a una colina central dentro de un cráter sin nombre, de 120 kilómetros de ancho, en el este de Arabia, en Marte. Esta escena combina imágenes tomadas durante el período comprendido entre febrero de 2003 y agosto de 2004 por el orbitador Mars Odyssey.