Admiten a Argentina entre los seis nuevos miembros de los BRICS, anunció el presidente de Sudáfrica

(CNN) -- Argentina fue invitada, junto con Irán, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Etiopía, a convertirse en nuevos miembros de pleno derecho de los BRICS, dijo este jueves el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa.

“Hemos decidido invitar a la República Argentina, la República Árabe de Egipto, la República Democrática Federal de Etiopía, la República Islámica de Irán, el Reino de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos a convertirse en miembros plenos del BRICS. La membresía entrará en vigor a partir del primero de enero de 2024”, anunció Ramaphosa este jueves.

"La adhesión entrará en vigor el 1 de enero de 2024", declaró Ramaphosa.

La noticia se conoció el último día de la cumbre anual del BRICS de este año de las principales economías emergentes en Johannesburgo, Sudáfrica, y marca la primera expansión del grupo desde 2010. El grupo incluye actualmente a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, las principales economías emergentes del mundo.

Muchos analistas esperaban que la cumbre de esta semana decidiría la expansión de los países que integran la organización.

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, expresó el domingo su apoyo a la expansión de los BRICS, diciendo que un organismo más grande “representaría a un grupo diverso de naciones” que comparten un “deseo común de tener un orden global más equilibrado” en una economía mundial “cada vez más compleja y fracturada".

En un mensaje de vídeo, el presidente ruso, Vladimir Putin, felicitó a los nuevos miembros del BRICS y añadió que la influencia mundial del bloque seguiría creciendo.

"Me gustaría felicitar a los nuevos miembros que trabajarán en un formato a gran escala el próximo año", dijo Putin.

"Y me gustaría asegurar a todos nuestros colegas que continuaremos el trabajo que hemos iniciado hoy para ampliar la influencia del BRICS en el mundo. [Con ello] me refiero a establecer un trabajo práctico con los nuevos miembros y con aquellos que trabajarán en la extensión del BRICS con nuestros socios y que les gustaría trabajar con nosotros", añadió Putin.

Putin también dijo que la cuestión de una moneda común para los países BRICS era una "cuestión difícil", pero añadió que "avanzaremos hacia la solución de estos problemas."

El primer ministro de la India, Narendra Modi, también acogió con satisfacción la ampliación, afirmando que su país siempre había creído que la incorporación de nuevos miembros reforzaría el bloque.

El anuncio sitúa a Arabia Saudí, el mayor exportador de crudo del mundo, en el mismo bloque económico que el mayor importador de petróleo del mundo, China.

Por su parte, el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dijo que el bloque sigue abierto a nuevos aspirantes y agregó que el creciente interés de los países por unirse al bloque es una prueba de su relevancia en la búsqueda de un nuevo orden económico mundial.

"La relevancia de los BRICS se confirma por el creciente interés de otros países en unirse a nuestro grupo", dijo Lula.

Lula dio la bienvenida a los nuevos miembros que ya habían expresado interés en unirse a la organización BRICS, dijo el mandatario, tras el anuncio de expansión del BRICS por el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa.

"Seguiremos abiertos a nuevos miembros", dijo Lula, añadiendo que "los BRICS seguirán siendo una fuerza impulsora de un nuevo orden internacional".

A relevância do BRICS é confirmada pelo interesse crescente que outros países demonstram de adesão ao agrupamento. Como indicou o Presidente Ramaphosa, é com satisfação que o Brasil dá as boas-vindas aos BRICS a Arábia Saudita, Argentina, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e…

— Lula (@LulaOficial) August 24, 2023