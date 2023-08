¿Quién es favorito para ganar las elecciones de México en 2024? Un perro sorprende a una reportera de CNN mientras informaba en vivo sobre el huracán Idalia. Entrevista con el presidente de Costa Rica. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. Por qué Idalia fue un huracán histórico

La trayectoria de Idalia desde que se formó en el mar Caribe el fin de semana y hasta que tocó tierra en EE.UU., dejando estragos en Florida y Georgia, ha sido de todo menos normal. Aquí, algunos de sus aspectos más importantes.

2. Rusia enfrenta el mayor ataque con drones desde que invadió Ucrania

Rusia ha sido testigo del mayor ataque con drones en su territorio desde el comienzo de la guerra en Ucrania, al tiempo que Moscú mató a dos hombres en un bombardeo casi simultáneo sobre Kyiv, al aumentar la intensidad aérea del conflicto.

3. Mario Montoya, imputado por "falsos positivos"

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó por primera vez a un excomandante del Ejército colombiano como posible “autor de crímenes de guerra y de lesa humanidad”. La Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad acusó al general retirado Mario Montoya de haber cometido 130 ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cuando fue comandante de la Cuarta Brigada, con sede en Medellín.

4. ¿Quién es favorito para ganar las elecciones en México 2024?

En México, según diversas encuestas difundidas este lunes, en este momento las aspirantes presidenciales Claudia Sheinbaum, del oficialista Morena, y Xóchitl Gálvez, de la coalición opositora Frente Amplio, son las favoritas entre la opinión pública para obtener las candidaturas de sus alianzas partidistas hacia la elección de 2024.

5. Hospitalizan a la madre de Luis ​​Rubiales

La madre de Luis Rubiales, suspendido presidente de la Real Federación Española de Fútbol, fue trasladada al hospital debido a que su condición empeoró este miércoles, dos días después de que comenzara una huelga de hambre, dijo un sacerdote local.

A la hora del café

Nombran a Mark Thompson presidente ejecutivo de CNN

Mark Thompson, exdirector ejecutivo de The New York Times y exdirector general de la BBC, será el próximo presidente ejecutivo de CNN, según anunció la cadena este miércoles, tomando las riendas de la renombrada organización mundial de noticias en uno de los momentos más cruciales de sus 43 años de historia.

Meg Ryan regresa a la comedia romántica en 'What Happens Later'

El primer avance de su próxima película "What Happens Later", dirigida y protagonizada por Meg Ryan, muestra a la actriz atrapada en un aeropuerto junto a su exnovio, interpretado por David Duchovny.

El CEO de Amazon les dice a sus empleados que vuelvan a la oficina o sus días pueden estar contados

El CEO de Amazon, Andy Jassy, les dijo a los empleados que se subieran a bordo del plan de regreso a la oficina de la compañía o que consideren buscar empleo en otro lugar, confirmó la compañía a CNN, después de que un informe de Insider destacara los comentarios de Jassy en un evento interno reciente.

Primero oyó la voz de su novio en los altavoces del aeropuerto. Luego vino la propuesta de matrimonio

Cuando Yashraj Chhabra empezó a pensar en cómo pedirle matrimonio a su novia, Riiya Shukla, su mente fue directamente a sus películas favoritas de Bollywood. Pero en lugar de intentar crear una complicada rutina de canto y baile, tuvo otra idea: el aeropuerto.

Iniesta: "Hubiera sido fantástico que Lionel Messi volviera al Barcelona”

La leyenda del fútbol Andrés Iniesta habla de Lionel Messi y de su nueva aventura en los Emiratos Árabes Unidos.

La cifra del día

US$ 1.341.854.460

'Barbie' supera a 'Harry Potter' y es el estreno mundial más taquillero en la historia de Warner Bros.: US$ 1.341.854.460 recaudados hasta esta semana.

La cita del día

"Usen la cabeza y piensen muy bien antes de abandonar su país de origen"

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, dijo a CNN que su Gobierno cumplirá con el derecho internacional y facilitará el paso de los migrantes por el territorio nacional, pero que su país no puede acoger a todos los migrantes.

Y para terminar...

Un perro sorprende a una reportera de CNN mientras informaba en vivo sobre el huracán Idalia

Perro sorprende a reportera de CNN durante transmisión en vivo 0:41

El insólito hecho sucedió en Clearwater, Florida, cuando la cronista, Ana María Mejía, reportaba la llegada del huracán Idalia. En ese momento, un perro apareció en escena y se robó la atención de la periodista y de los televidentes.