Comienza una búsqueda mundial del bajo violín desaparecido de Paul McCartney

(CNN) -- Se anunció como un intento de resolver uno de los grandes misterios del rock and roll.

Una búsqueda mundial está en marcha para encontrar un bajo que una vez perteneció a Paul McCartney y que apareció en varias canciones icónicas de los primeros Beatles, incluyendo "Twist And Shout", "Love Me Do" y "She Loves You".

El instrumento, un bajo eléctrico Höfner 500/1, fue adquirido por McCartney por unos US$ 37, en 1961, en una tienda de Hamburgo y se dice que era su "favorito", según The Lost Bass Project, el grupo que ha puesto en marcha la nueva búsqueda.

"Este es el bajo que McCartney tocó... en Hamburgo en 1961, en el Cavern de Liverpool y en las primeras grabaciones de Abbey Road: impulsó la beatlemanía y dio forma al sonido del mundo moderno", declaró The Lost Bass Project.

El grupo, formado por un equipo de fans e investigadores de los Beatles, señaló que McCartney lo había utilizado en Londres en 1969, cuando la banda estaba grabando el proyecto "Get Back/Let It Be", y que no se ha visto desde entonces.

"Nadie llegó a establecer con claridad dónde estaba guardado el bajo [...] y nadie se ha presentado con un relato de lo que le ocurrió", dijo el grupo, añadiendo que su desaparición alimentó rumores, teorías conspirativas y falsos avistamientos durante "los últimos 55 años".

"El turbio mundo de las guitarras robadas está ahora inundado de falsificaciones e imitaciones. Han surgido todo tipo de rumores sobre dónde fue a parar el bajo y dónde podría estar", afirmó el grupo.

Al lanzar el proyecto este domingo, el grupo dijo que estaban "llevando a cabo una investigación específica basada en la información y las percepciones existentes" y que ahora estaban en medio de "reunir y responder a la nueva información y las percepciones compartidas por personas de todo el mundo."

"Paul McCartney nos ha dado tanto en los últimos 62 años. [Este] proyecto es nuestra oportunidad de devolverle algo. Si tienes información creíble sobre el bajo, esta es tu oportunidad de compartirla y formar parte de la historia de la música", añadió.

"El bajo más importante de la historia"

El llamado público del proyecto se lanzó el 3 de septiembre y, según el grupo, ya se han recibido cientos de nuevas pistas.

Al frente del proyecto de búsqueda de Höfner está Nick Wass, quien trabajó estrechamente con el equipo de McCartney e incluso escribió un libro sobre el instrumento desaparecido.

"Es muy probable que fuera robado", afirma Wass en un comunicado publicado en el sitio web del proyecto. "Alguien en algún lugar sabe qué pasó con este bajo y dónde está ahora".

"Paul estaría muy feliz, emocionado, si este bajo pudiera volver a él", añadió. "Lo sé porque hablé con él de ello".

Pero el equipo de detectives de la música tiene esperanzas.

"Las guitarras perdidas se pueden encontrar", afirmó, citando en concreto una Gibson J-160E acústica que perteneció en su día a John Lennon y desapareció durante una actuación en 1963, para resurgir 51 años después.

"Además, era muy característico, ningún otro bajo 500/1 se le parecía", afirma la empresa.

Para ayudar en la búsqueda, la empresa ha proporcionado una lista de especificaciones en las que hay que fijarse si se cree haber dado con el instrumento perdido de McCartney, entre las que se incluyen una tapa maciza de abeto y un mástil de 3 piezas, así como "dos pastillas con el logotipo de Diamond y sin mástiles".

Otro "indicio claro" es el logotipo de Höfner, dice el grupo, "escrito verticalmente en el clavijero del modelo original, pero horizontal en las versiones posteriores tocadas por McCartney".

Pero podría acabar teniendo un aspecto muy diferente, dado que lleva décadas desaparecido.

"El bajo necesitaba reparaciones, por lo que se envió a una empresa de Londres, a principios de 1964, que las llevó a cabo. Volvieron a pintar el bajo en un tono más oscuro de tres partes y le colocaron nuevos mandos", añade la empresa.