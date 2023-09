Ordenan la captura del expresidente del Senado de Colombia Arturo Char

Arturo Char. (Crédito: @ArturoCharC)

(CNN Español) -- La Corte Suprema de Justicia de Colombia dictó una orden de captura internacional contra el exsenador Arturo Char "por los presuntos delitos de corrupción electoral y compra de votos", según un comunicado publicado por el máximo tribunal del país.

La medida surge de la investigación contra quien también fuera presidente del Senado en 2020. La Corte Suprema agrega que "la Sala de Instrucción impuso medida de aseguramiento para garantizar integridad del proceso investigativo".

La Corte Suprema también informó que libró una circular roja a la Interpol para que inicie su búsqueda, porque, según los magistrados que llevan el caso, Char vive actualmente en Estados Unidos.

En su cuenta en la red social X, antes Twitter, Arturo Char dijo este miércoles tras conocer la decisión de la corte: "Siempre he sido respetuoso de las actuaciones de las autoridades judiciales y por esa razón nunca he debatido los pormenores del caso en medios públicos".

Char no dijo si se va a entregar o no a las autoridades: "He ejercido mis derechos y continuaré haciéndolo hasta demostrar mi absoluta inocencia. Las mentiras de la señora Merlano tarde o temprano se pondrán en evidencia no solo ante mis jueces sino ante la opinión publica", agregó Arturo Char en la misma comunicación.

Y es que la investigación contra Char se inició a raíz de las declaraciones de la también excongresista Aida Merlano, quien lo acusó de haber comprado votos para las elecciones al Congreso en hechos ocurridos, según la corte, en 2017. La propia Merlano fue condenada en 2022 por la Corte Suprema a 5 años y 6 meses de prisión por violación de topes electorales.

En su declaración ante la Corte Suprema, Merlano no solo acusó a Char de la presunta compra de votos sino que dijo que actuaron de manera coordinada y ello les habría permitido lograr las curules en el Congreso.

"Esta es la segunda condena que la Corte Suprema de Justicia emite contra la excongresista, contra quien la Sala de Primera Instancia profirió el 12 de septiembre de 2019 una sentencia condenatoria en su contra por los delitos de concierto para delinquir, corrupción al sufragante y porte ilegal de armas, la cual fue confirmada en segunda instancia por la Sala Penal.

Los hechos de esa condena se relacionaron con la estructura criminal que conformó con el fin de comprar votos para lograr una curul en el Senado", dijo en su momento el máximo tribunal.

En total, Merlano debía cumplir una condena de 15 años de prisión, pero protagonizó una fuga el 1 de octubre de 2019 cuando acudía a una cita odontológica. Posteriormente fue capturada en Venezuela y más tarde deportada a Colombia en marzo de este año, tras lo cual ha dicho que colaborará con la Justicia para esclarecer los hechos.