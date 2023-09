La apatía y la fatiga por el covid-19 son reales. Aprende aquí cómo afrontarlas

EE.UU. reporta aumento de casos de covid-19, ¿cómo protegerse? 4:44

(CNN) -- El covid-19 llegó para quedarse. Para demostrarlo, los contagios del virus están aumentando en muchos lugares del mundo, justo cuando la inmunidad a las vacunas está disminuyendo y la mayoría de las personas se han acostumbrado a la vida sin usar mascarillas y sin distanciamiento físico.

Si bien sabemos que es lo más inteligente, la idea de volver a los protocolos de seguridad requeridos durante la pandemia hace que muchos de nosotros repitamos una frase que a menudo escuchamos de nuestros hijos: “¡No quiero!”.

“Yo tampoco quiero”, dijo la Dra. Cynthia Ackrill, experta en manejo del estrés y miembro del Instituto Estadounidense del Estrés. “Una de las respuestas al estrés es congelarse, dejar de vivir sin rumbo. Y cuando se trata de aceptar el covid como una realidad que requiere una serie de comportamientos para mantenerse a salvo, algunas personas simplemente han escondido la cabeza en la arena y han dicho: 'Voy a actuar como si no hubiera nada allí'”.

Otros podrían hacerlo. Elije las otras dos respuestas clásicas al estrés que son "luchar o huir". Esto podría surgir como ira o negación ante la creciente amenaza del virus, dijo Ackrill.

“Es como si estuviéramos poniendo todo nuestro peso en empujar contra esta pared, pensando que vamos a cambiar o mover esa pared, y no es así”, dijo. “Es realmente una falsa sensación de control. Si dedicas menos energía a resistir, en realidad tendrás más energía para disfrutar la vida”.

Para las personas que perdieron a un ser querido o su propia salud a causa del virus, o que ayudaron a otros como trabajadores de la salud, la preocupación por el aumento de covid podría desencadenar un despertar del trauma real, muy parecido al trastorno de estrés postraumático o trastorno de estrés postraumático, dijo Ackril.

“Creo que también hay un trastorno de estrés postraumático social relacionado con covid: no fuimos diseñados para ver sufrir a los humanos”, dijo. “Si lo padeces, reconozce que se trata de un problema de cableado: el PTSD (Trastorno de estrés postraumático) literalmente reconecta nuestros cerebros y nuestros cuerpos. Si te sientes desencadenado y hablar no funciona, es hora de consultar con un terapeuta. No hay que avergonzarse de buscar ayuda”.

Cómo luchar contra la apatía de covid

¿Te sientes atascado? Eso se debe a que sientes que has perdido el control, dijo Ackrill. Ahora es el momento de recordar los desafíos que has enfrentado y conquistado y confiar en las lecciones aprendidas.

“¿Qué fue lo que te dio la capacidad de darte cuenta finalmente de que una nueva realidad también tiene beneficios?”, preguntó. "Tal vez fue una relación o una elección de trabajo que no funcionó. ¿Qué te ayudó finalmente a ponerlo en perspectiva y darte cuenta de que puedes encontrar alegría en la vida?".

En realidad, el estrés puede ser bueno para nosotros, si lo vemos como una parte normal, aceptable e incluso positiva de la vida. Cuando el estrés se ve a través de lentes más color de rosa, el cerebro reacciona de manera diferente, cambiando la proporción de hormonas del estrés que el cerebro libera, y eso, dicen los expertos, puede marcar la diferencia en si el estrés se vuelve tóxico.

Con esa visión positiva viene la resiliencia. El estrés “bueno” puede brindarle una ventaja al luchar o huir de un atacante, pero también puede ayudar al practicar un deporte competitivo, hablar en público, entrevistarse para un trabajo o, incluso, adaptarse a una pandemia.

También existen herramientas que puede utilizar para detener en seco el estrés. Uno de los mejores es el ejercicio: puede crear una respuesta antiinflamatoria, mejora el estado de ánimo, la cognición y la salud física. La atención plena y la meditación son otras formas de aliviar la tensión, junto con actividades físicas relajantes como el Tai Chi, el yoga y los estiramientos suaves.

Esos métodos a menudo enseñan a respirar profundamente, otra clave para reducir la tensión que se puede utilizar en el momento. Para hacerlo correctamente, respire por la nariz, sosténgala y luego exhale muy lentamente por la boca como si estuviera respirando a través de una pajilla.

“Y cuando exhalas lentamente, mejoras tu visión general de la vida y reduces tu nerviosismo”, dijo la consejera de trauma Jane Webber, profesora de formación de consejeros en la Universidad de Kean en Nueva Jersey, en una entrevista anterior con CNN.

Webber también recomienda esbozar una sonrisa. Mira películas divertidas, escucha rutinas de comedia, pide a todas las personas con las que hablas por teléfono que te cuenten un chiste.

“Recuerda, no puedes estar ansioso y sonreír al mismo tiempo. Eso es algo fisiológico”, dijo Webber.

El objetivo de todos estos ejercicios es utilizar los sentidos para llevarlo al momento presente, dijo Ackrill, lo que te ayudará a dejar de preocuparte por el pasado o por el futuro.

“Quieres estar presente. Al usar tus sentidos, vuelves a conectar tu mente y tu cuerpo porque eso es lo que permitirá que la sangre fluya nuevamente a tu lóbulo frontal para que puedas pensar mucho más racionalmente sobre lo que sea que te haya desencadenado”, dijo.

¿Cómo protegerse mejor?

¿Listo para enfrentarte al covid-19 nuevamente? Una de las mejores acciones a tomar es recibir la nueva vacuna de refuerzo contra el covid-19 cuando esté disponible a finales de septiembre, dijo el Dr. William Schaffner.

“El refuerzo se ha actualizado para proporcionar inmunidad a muchas de las cepas de covid más nuevas que están circulando”, dijo. “Yo digo que tratemos de convertirlo en norma social: todos vamos a hacer esto. Estamos todos juntos en esto. Todos nos ayudamos unos a otros mientras nos ayudamos a nosotros mismos”.

¿Usar o no una mascarilla? Eso también requiere dar gracias a los demás, dijo Schaffner.

“Lo primero que debemos hacer es aliviar los temores de la gente de que habrá órdenes (de uso obligatorio de mascarillas). Alejémonos de coacciones y exigencias y hablemos más de decisiones individuales. Si tienes un alto riesgo de contraer una enfermedad grave (tienes más de 65 años, estás inmunocomprometido, tienes una afección médica crónica o estás embarazada), se prudente. Se un poco más cuidadoso que descuidado”.

Todo el mundo debería apoyar a las personas que deciden usar una mascarilla, incluso si parecen jóvenes y saludables, añadió Schaffner.

“Quizás esa persona tenía a alguien en casa que estaba recibiendo quimioterapia contra el cáncer, o que su sistema inmunológico esté personalmente comprometido. No hay razón para que el resto de nosotros nos inquietemos por eso”, dijo. "Es solo una mascarilla".