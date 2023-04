Cómo saber si el estrés es un problema. Esto dice una experta

Esta es la relación entre el estrés y la perdida de la memoria, según un estudio 2:00

(CNN) -- Con motivo de la celebración en abril del Mes de Concienciación sobre el Estrés, sé que hay muchos motivos para estar estresado: tiroteos masivos, guerras en todo el mundo, los efectos a largo plazo de la pandemia y el estrés diario de vivir y trabajar en el siglo XXI. Seguro que tú también tienes tu lista.

Todo el mundo experimenta estrés en distintos momentos de su vida. Pero, ¿cuándo es el estrés un problema que requiere nuestra atención? ¿Qué síntomas hay que tener en cuenta? ¿Cuáles son las consecuencias del estrés a largo plazo para la salud? ¿Qué mecanismos para hacerle frente son saludables y cuáles no? ¿Y qué técnicas pueden ayudar a afrontar –y prevenir– el estrés?

Después de dejar tarde a mi hijo en el colegio (lo siento, pequeño, es culpa mía), esperaba con impaciencia este consejo de la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN. Wen es médico de urgencias y profesora de política y gestión sanitarias en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. Anteriormente fue Comisionada de Salud de Baltimore y Presidenta de Behavioral Health Systems Baltimore.

CNN: Empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente el estrés?

Dra. Leana Wen: No hay una definición única de estrés. La definición de la Organización Mundial de la Salud se refiere a un estado de preocupación o tensión causado por una situación difícil. Muchas personas experimentan el estrés como tensión mental o emocional. Otras también tienen manifestaciones físicas de estrés.

El estrés es una reacción natural. Es una respuesta humana que nos impulsa a responder a retos y amenazas percibidas. Parte del estrés puede ser saludable e impulsarnos a cumplir con nuestras obligaciones. El estrés percibido puede incitarnos a estudiar para un examen o a terminar un proyecto en un plazo determinado. Prácticamente todo el mundo experimenta este tipo de estrés en alguna medida.

CNN: ¿Por qué puede ser un problema el estrés?

Wen: La misma respuesta humana que nos motiva a trabajar duro y terminar un proyecto también puede llevarnos a otras emociones, como no poder relajarnos y volvernos irritables y ansiosos. Algunas personas desarrollan reacciones físicas, como dolores de cabeza, malestar estomacal y problemas para dormir. El estrés a largo plazo puede provocar ansiedad y depresión, y puede empeorar los síntomas en personas con trastornos de salud conductual preexistentes, incluido el consumo de sustancias.

CNN: ¿Cuáles son los síntomas de estrés que la gente debe estar atento?

Wen: Además de sentirse irritables y ansiosas, las personas estresadas pueden sentirse nerviosas, inseguras y enfadadas. A menudo manifiestan otros síntomas, como falta de motivación, problemas de concentración, cansancio, agobio y agotamiento. Muchas veces, las personas en situaciones de estrés dicen sentirse tristes o deprimidas.

Es importante tener en cuenta que la depresión y la ansiedad son diagnósticos médicos distintos. Una persona con depresión y/o ansiedad puede ver exacerbados sus síntomas cuando atraviesa momentos de su vida con estrés añadido. El estrés prolongado también puede provocar depresión y ansiedad.

Una forma de ver la diferencia entre estrés, ansiedad y depresión es que el estrés suele ser una respuesta a un problema externo. La causa externa puede ser buena y motivadora, como la necesidad de terminar un proyecto. También puede ser una tensión emocional negativa, como una discusión con la pareja, preocupaciones sobre la estabilidad financiera o una situación difícil en el trabajo. El estrés debería desaparecer cuando se resuelva la situación.

En cambio, la ansiedad y la depresión suelen ser persistentes. Incluso después de que haya pasado un acontecimiento externo estresante, estos sentimientos internos de aprensión, indignidad y tristeza siguen ahí e interfieren en tu capacidad para vivir y disfrutar de tu vida.

CNN: ¿Qué consecuencias tiene el estrés a largo plazo para la salud?

Wen: El estrés crónico puede tener consecuencias a largo plazo. Los estudios han demostrado que puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiacas y derrames cerebrales. Se asocia a una peor respuesta inmunitaria y a una disminución de la función cognitiva.

Las personas estresadas también son más propensas a adoptar comportamientos poco saludables, como fumar, beber en exceso, consumir sustancias, dormir poco y no realizar actividad física. A su vez, estos factores del estilo de vida pueden empeorar la salud.

CNN: ¿Qué técnicas pueden ayudar a afrontar el estrés?

Wen: En primer lugar, es importante ser consciente. Conozca su propio cuerpo y su reacción al estrés. A veces, prever que una situación puede ser estresante y estar preparado para afrontarla puede reducir el estrés y la ansiedad.

En segundo lugar, identificar los síntomas puede ayudar. Por ejemplo, si sabe que su reacción al estrés incluye sentir que su ritmo cardíaco aumenta y agitarse, entonces puede detectar los síntomas a medida que se producen y tomar conciencia de la situación estresante mientras se está produciendo.

En tercer lugar, sepa qué técnicas de alivio del estrés le funcionan. Algunas personas son grandes fans de la meditación de atención plena. Ésas, y los ejercicios de respiración profunda, son buenas para que todo el mundo las pruebe.

Para mí, no hay nada mejor para aliviar el estrés que el ejercicio. A mí lo que me ayuda es hacer ejercicio, en particular nadar. El ejercicio aeróbico se asocia con el alivio del estrés, y mezclarlo con regímenes de alta intensidad también puede ayudar.

Muchas personas tienen otras técnicas específicas que les ayudan. Algunas personas limpian su casa, organizan sus armarios o trabajan en sus jardines. Otros pasan tiempo paseando por la naturaleza, escribiendo en un diario, tejiendo, jugando con sus mascotas o montando en bicicleta.

Te aconsejo que experimentes con lo que funciona, hagas balance de las técnicas existentes que te ayudan e incorpores algunas de esas prácticas a tu rutina habitual. Luego, en momentos de estrés, son buenas herramientas a las que recurrir y que sabes que te ayudarán.

CNN: ¿Qué estrategias poco saludables de hacer frente al estrés debería evitar la gente?

Wen: Sin duda. Hay cosas a las que la gente recurre para sentirse mejor a corto plazo que, en realidad, pueden empeorar las cosas. El consumo excesivo de alcohol, drogas y tabaco no son estrategias de afrontamiento saludables. Lo mismo ocurre con trasnochar, comer compulsivamente y descargar la frustración en los seres queridos. Tienen consecuencias de gran alcance, y deberías reconsiderarlas si han sido tus mecanismos de afrontamiento en el pasado.

CNN: ¿Cuándo es el momento de buscar ayuda?

Wen: Si el estrés que sientes interfiere constantemente con tu vida laboral, social o personal, o si experimentas signos y síntomas de depresión, ansiedad y otros trastornos de salud mental, es hora de buscar ayuda.

Considere la posibilidad de hablar con su médico de atención primaria para que le derive a un terapeuta. Es posible que en su lugar de trabajo haya un Programa de Asistencia al Empleado al que también pueda acudir. Otro recurso [en Estados Unidos] es el número 988 de la línea directa federal para crisis de salud mental.

Este mes de abril, con motivo del Mes de Concienciación sobre el Estrés, espero que todos podamos evaluar nuestros propios niveles de estrés, así como nuestra reacción al estrés. Deberíamos reconocer lo que nos ayuda a reducir y aliviar el estrés, ya que nuestro objetivo es mejorar nuestro bienestar físico y emocional.