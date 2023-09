La condena contra el actor Danny Masterson pone su matrimonio con Bijou Phillips bajo el foco de atención

(CNN) -- Un boceto de Danny Masterson en la corte muestra al actor lanzándole un beso a su esposa, Bijou Phillips, después de recibir una sentencia de 30 años de prisión a cadena perpetua este jueves por dos cargos de violación.

La vida de la estrella de "That '70s Show" ha estado bajo escrutinio público desde que lo acusaron inicialmente en 2020. Masterson ha mantenido su inocencia y anunció que apelará la condena.

Está casado con la actriz, modelo y cantante Bijou Phillips desde 2011.

Según reportes, la pareja se conoció en 2005 cuando se sentaron uno al lado del otro en una partida de póquer de celebridades en Las Vegas.

"Todos los chicos en la mesa estaban coqueteando conmigo menos Danny", dijo Phillips a la revista Paper en 2009. "No se reía de mis bromas. Yo estaba como, '¿quién es este Danny Masterson y qué se cree?'".

publicidad

Masterson le dijo a la publicación: "Solo la conocía como la niña loca".

"Después de Las Vegas, y de hablar con ella varias veces, me sorprendió lo increíblemente inteligente que era", relató. "Ella conocía todos los libros que había leído. Pensé: 'Esta chica es increíble'".

Phillips, hija de John Phillips, músico de The Mamas and the Papas, y de la actriz, cantante y modelo Geneviève Waïte, ha protagonizado varias películas, incluidas "Almost Famous" y "Bully", así como la serie de televisión "Raising Hope".

Masterson compartía con frecuencia en redes sociales cosas sobre su vida con su hija Fianna, quien nació el día de San Valentín de 2014.

En 2017, publicó que Phillips había recibido un trasplante de riñón después de luchar contra una enfermedad renal.

"Mi pareja ha estado muriendo lentamente durante los últimos siete años debido a una enfermedad renal incurable. Un ángel le dio el regalo de otra oportunidad", escribió en una publicación en su cuenta verificada de Instagram. "Nuestra hija tendrá una madre. No nos tomamos a la ligera lo increíblemente afortunados que somos".

Ese mismo año, a Masterson lo retiraron de la comedia de Netflix "The Ranch" después de que se conocieran las acusaciones de violación en su contra.

Masterson dijo en un comunicado a CNN en ese momento: "Obviamente (estoy) muy decepcionado por la decisión de Netflix de eliminar a mi personaje de The Ranch".

"Desde el primer día he negado las escandalosas acusaciones en mi contra. Las autoridades investigaron estos señalamientos hace más de 15 años y determinaron que no tenían fundamento", continuó la declaración de Masterson.

Phillips ha estado junto a su marido desde que comenzaron sus problemas legales, pero no ha hablado públicamente al respecto. CNN se comunicó con sus representantes para solicitar comentarios.