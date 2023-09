Imágenes satelitales muestran la devastación por terremoto en Marruecos 0:43

(CNN) -- Se sabe que miles de personas perdieron la vida en el terremoto de Marruecos, y se espera que el número de víctimas aumente a medida que los equipos de rescate siguen buscando sobrevivientes. Mientras el rey Mohammed VI agradece a España, Qatar, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos el envío de ayuda, surgen historias sobre el impacto devastador en las comunidades locales.



Si tenías previsto viajar a Marruecos, ¿deberías hacerlo aún? Puede que tu instinto te diga que no, ya que ir de vacaciones a un país de luto nacional parece indecoroso. Sin embargo, no es necesariamente lo mejor, dicen los que están sobre el terreno. Esto es lo que hay que saber sobre los viajes a Marruecos mientras la situación sigue desarrollándose.

¿Qué zonas del país se han visto afectadas?

El epicentro del terremoto de magnitud 6,8, que se produjo el viernes por la noche, se situó en la cordillera del Alto Atlas, a unos 115 kilómetros al suroeste de Marrakech, en la provincia de Al Haouz, la que ha registrado el mayor número de víctimas.

Se sintió con fuerza en Marrakech, donde la histórica medina resultó dañada. Ciudades costeras populares entre los veraneantes, como Essaouira y Agadir, también lo sintieron con fuerza, mientras que el sismo se sintió tan al norte como Casablanca y Fez, a unos 480 kilómetros al noreste de Marrakech (aunque no se han producido daños en ninguna de las dos ciudades, ni en el norte del país en su conjunto).

Es el terremoto más mortífero en Marruecos en más de 60 años.

"Marruecos no está acostumbrado a los terremotos, y las autoridades locales tardaron algún tiempo en dar consejos", explica Zina Bencheikh, directora general para Europa, Asia Menor y África de Intrepid Travel, con sede en Marruecos. La empresa tenía unos 650 viajeros en el país cuando se produjo el sismo.

"Fuera de la cordillera del Atlas y la medina [de Marrakech], la mayor parte del país funciona ya con normalidad, y los transportes, incluidos los trenes y otros servicios, siguen funcionando como de costumbre, incluidos los aeropuertos".

¿Está Marrakech muy afectada?

El sismo causó daños en la medina, o casco antiguo. Una mezquita de Jemaa el-Fna, la emblemática plaza considerada el corazón de la ciudad, está "apenas reconocible", según Ivana Kottosová, de CNN, que ha estado informando desde Marrakech. Su ornamentada torre se "derrumbó casi por completo".

Desde el 11 de septiembre, todos los monumentos históricos de Marrakech permanecen cerrados hasta nuevo aviso, incluidos lugares clave como el Palacio Bahía, las Tumbas Saadíes y el Palacio El Badi.

Sin embargo, los museos, galerías e instituciones privadas ya están abiertos, al igual que los zocos, donde los comerciantes dijeron a la agencia de noticias AFP que ya hay preocupación por la fuerte caída del número de visitantes.

El transporte público ya se reanudó y funciona con normalidad. Y aunque algunos hoteles de la medina cerraron por daños estructurales, la mayoría están abiertos.

Kottosová, que llegó a Marrakech el sábado por la noche y ha visto a gente durmiendo en los parques de la ciudad, dice que pudo observar a visitantes haciendo visitas guiadas y a gente tomando café en los nuevos barrios.

"La gente que llega ahora vería escombros en algunos lugares, pero no es que la ciudad se haya parado. Podrían visitarla e ignorar el impacto si quisieran". Las nuevas zonas de la ciudad parecen "intactas, como una metrópolis normal", afirma.

Bilal El Hammoumy, cofundador del operador turístico Inclusive Morocco, afirma que se produjeron "daños importantes en la medina, sobre todo en el antiguo Mellah y el barrio judío".

La hotelera Vanessa Branson, copropietaria del hotel de lujo El Fenn, que sufrió daños estéticos, pero ha permanecido abierto en todo momento, dice que la medina "está bien".

"La mayoría de los hoteles están abiertos, los restaurantes están abiertos y se puede acceder a la mayoría de las calles de la medina, que fueron rápidamente limpiadas de escombros", afirma.

"Los Jardines Majorelle, el Jardín Secreto y el Museo de las Confluencias también reciben visitantes. Algunas zonas de los zocos están un poco más alteradas, pero muchos puestos ya están abiertos".

"La ciudad está ocupada con la operación de limpieza en curso, y aunque los edificios y la gente llevarán las cicatrices durante mucho tiempo, la ciudad está agitada, no revuelta. Las montañas, obviamente, tardarán un poco más en recuperarse".

¿Y las montañas del Alto Atlas?

"No creo que los turistas deban venir aquí [a las montañas del Alto Atlas] en este momento", dice Kottosová, que se encuentra actualmente en la zona informando, y ha conducido a través de pueblos turísticos que han sido devastados, pasando por puestos de souvenirs al borde de la carretera que han sido completamente destruidos, y ha visto a personas sin hogar instalarse en campamentos. "Todas las casas han desaparecido, la gente duerme en tiendas de campaña", dice. "Algunas de las carreteras no se han despejado del todo, y hay mucho tráfico repartiendo ayuda humanitaria".

Kasbah Tamadot, un hotel de lujo propiedad del hermano del fundador de Virgin, Richard Branson, cerró debido a los daños.

Es uno de tantos, dice El Hammoumy.

"Muchos hoteles del Alto Atlas han sufrido daños estructurales considerables y algunos han cerrado", afirma. Su empresa aconseja a los clientes que vayan a visitar el país que se desvíen hacia el norte o lo programen para más adelante, no solo por los daños en las infraestructuras, sino también para que los equipos de primeros auxilios puedan acceder rápidamente a las zonas más remotas. "Aconsejaría a la gente que esperara un poco para visitar las montañas del Alto Atlas, pero creo que Marrakech puede visitarse en este momento", afirma, advirtiendo de que la ciudad está apagada debido al estado de luto del país.

¿Y el resto del país?

Todo sigue igual. Meryem Ameziane es guía turística en Fez y no ha cancelado ninguna excursión desde el terremoto. "Hago excursiones todos los días", dice.

"Ninguna parte del norte se ha visto afectada por el terremoto, todas las carreteras entre las ciudades funcionan con normalidad. Estamos al principio de la temporada alta de turismo y todos rezamos para que las cosas sigan como siempre".

Destinos populares como Merzouga, Skoura y el desierto del Sáhara no se han visto afectados, afirma, al igual que las ciudades del norte.

Dice que la gente no debe sentirse culpable o avergonzada por continuar con sus viajes.

"Realmente necesitamos el apoyo de los viajeros que visiten Marruecos y apoyen la economía, porque tenemos mucho por hacer para ayudar a los afectados por el terremoto y reconstruir los pueblos destruidos. Yo diría que la única parte que hay que evitar es la cordillera del Alto Atlas, para ayudar a las autoridades en el proceso de rescate. Por lo demás, Marruecos es perfecto para visitar".

"Las principales ciudades son tranquilas; para los viajeros, todos los que quieran venir a Marruecos, la situación está bien", dice Abdelilah El Khadir, que trabaja en la recepción del hotel Tour Hassan Palace, en Rabat.

"A veces hay polémica sobre ir a un destino después de un terremoto, pero el sismo pasó hace tres días y la situación es tranquila ahora mismo", añade.

"Aquí [en Rabat], todo va bien".

¿Cómo están los turistas en tierra?

Los aeropuertos están abiertos y los vuelos continúan con normalidad, incluso en Marrakech. La escritora Anabel Dean estaba en Fez cuando se produjo el terremoto. Su riad en la medina tembló, pero el impacto en la ciudad fue tan pequeño que pudo participar en una visita gastronómica guiada al día siguiente.

"Estaba claro que mi guía estaba afectada, había dormido muy poco. Yo le decía que no tenía que hacer esto, pero ella se negaba rotundamente a marcharse", explica Dean.

Los dueños de los puestos seguían trabajando y aún tenían tiempo de hablarle con amabilidad, dice.

En lugar de continuar hacia Marrakech, donde tenía previsto asistir a una conferencia ahora cancelada, tomó el tren a Rabat, desde donde voló a París. Nada en la estación o en el viaje en tren era diferente de cuando llegó tres días antes, dice.

Mientras tanto, su operador turístico, Inclusive Morocco, la desvió a Rabat antes de volar a París. Un representante de la empresa la llamó a la mañana siguiente del terremoto para ver cómo estaba. "Estaban en Marrakech, pero seguían en contacto; me quedé impresionada", dice.

Bencheikh subraya que el resto del país funciona con normalidad, desde ciudades del norte como Casablanca, Fez y Chefchaouen, hasta destinos turísticos como Ait Benhaddou y el valle del Dades, en el sur del país.

¿Puedo continuar con mi viaje?

Consulta con tu operador turístico, ya que cada uno tiene sus propias medidas. Intrepid, por ejemplo, canceló inmediatamente salidas inminentes para ver cómo evolucionaba la situación. Ahora restablecerá las salidas a partir del 14 de septiembre, pero ajustando los viajes, cancelando las actividades en la medina de Marrakech y desviando las visitas a las montañas del Alto Atlas.

World Expeditions, un operador turístico centrado en el senderismo, ha seguido adelante con todos los viajes a Marruecos excepto con su excursión al Alto Atlas, que está siendo desviada. La empresa no pudo responder qué ocurre si los viajeros ya no desean ir.

Si no quieres viajar, lo primero que debes hacer es dirigirte a su operador turístico, para ver si te permite reprogramar el viaje, cambiarlo a otro destino o, simplemente, reembolsarte el dinero. Por lo general, no podrás reclamar el reembolso de tu seguro de viaje a menos que tu gobierno desaconseje el viaje.

Actualmente, el Departamento de Estado de EE.UU. no tiene ninguna recomendación de viaje para Marruecos. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido no desaconseja el viaje, sino que aconseja a los viajeros que comprueben con su operador turístico si su viaje sigue adelante.

Comprueba también con tu aerolínea si hay algún margen de maniobra para quienes ya no deseen viajar. Algunas también están ofreciendo vuelos extra para recoger a los viajeros que deseen regresar a casa.

¿Debería viajar, aunque pueda?

Sí, dice Vanessa Branson, que este fin de semana recibió a los recién llegados (llegaron "a tiempo y sin problemas", añade).

"Si los turistas dejan de viajar a Marruecos tendrá un enorme impacto en los medios de subsistencia de las personas y las empresas que dependen de ellos; los visitantes traen consigo la esperanza de la recuperación. Insto a los visitantes no solo a mantener sus planes de visitar Marruecos, sino a hacer planes para visitarlo si aún no lo han hecho. Solo les recomiendo que utilicen una guía para moverse por aquí".

El Hammoumy está de acuerdo: "Por desgracia, las mismas personas que ahora sufren las consecuencias del terremoto dependen de la industria turística como fuente de ingresos. El sector ayuda enormemente a los marroquíes de a pie a llevar el pan a la mesa", afirma.

"Animamos a la gente de todo el mundo a visitarnos este próximo otoño: será una gran muestra de apoyo a la comunidad local, levantará el ánimo y ayudará a la resiliente sociedad marroquí a recuperarse rápidamente". Le preocupa que la gente se mantenga alejada, lo que dañaría aún más la economía del país, afirma, algo triplemente devastador desde el estancamiento del turismo por la pandemia de cólera.

"El terremoto se produjo durante uno de los meses de mayor afluencia turística, y muchos de nuestros organizadores de viajes y socios temen que disuada a la gente de visitar el país", afirma Bencheikh.

"Nuestros equipos y proveedores dicen que lo mejor que puede hacer la gente para apoyar a las comunidades locales es seguir viajando a Marruecos evitando las zonas más afectadas. El país necesitará el turismo más que nunca mientras se reconstruye".

Dean afirma que la gente ya estaba "expresando su preocupación por la pérdida de turismo" durante su estancia allí.

"Rabat es la capital y Casablanca es la capital de los negocios, y seguirán floreciendo, pero ha habido cancelaciones [de turistas] en Fez, los mercados estaban más tranquilos y había verdadera preocupación. A la conmoción y el horror iniciales se unía la preocupación por el futuro".

¿Hay alguna alternativa a las montañas del Alto Atlas?

Sí, según El Hammoumy: las montañas del Atlas Medio, que se consideran al norte del país, a unos 90 minutos al sureste de Fez. A pesar del nombre similar, no se han visto afectadas por el sismo, ya que se encuentran a unos 650 kilómetros del epicentro. Zonas como Azrou e Ifrane son especialmente populares entre los viajeros.

"Ofrecen una variedad de experiencias similares a las del Alto Atlas, que pueden acercarles a la vida rural marroquí y a la cultura bereber", explica.

Cómo viajar

Para Dean, viajar con un operador turístico realmente arraigado en el país es crucial. "Su preocupación por los turistas y la gente sobre el terreno ha sido asombrosa teniendo en cuenta a lo que se enfrentan", dice de Inclusive Morocco.

También recomienda utilizar los servicios de un guía: ella estaba con Ameziane en Fez al día siguiente del terremoto."No pensé en el peligro porque me sentí segura todo el tiempo gracias a ella. Me recordó el gran valor de los guías turísticos: no piensas en lo mucho que puedes necesitarlos en una catástrofe".

Adquirir un buen seguro de viaje también es imprescindible.