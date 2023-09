Última hora del terremoto en Marruecos, en vivo: noticias, muertos, daños y más

El número de muertos por el terremoto asciende a casi 2.500 personas

El número de muertos por el fuerte terremoto que sacudió Marruecos el viernes aumentó al menos a 2.497 personas, hasta las 10 a.m. hora local (5 a.m. ET) de este lunes, según informaron los medios estatales.

Otras 2.476 personas resultaron heridas.

La catástrofe causó 1.452 muertos en la región de Al Houz, 764 en Taroudant, 202 en Chichaoua, 41 en Ouarzazate, 18 en Marrakech, 11 en Azilal, cinco en Agadir, tres en la provincia de Casablanca y una persona en la provincia de Youssoufia.