Primarias opositoras en Venezuela: tres precandidatos inhabilitados lideran las encuestas en una ruta electoral llena de desafíos

(CNN Español) -- La precandidata de Vente Venezuela, María Corina Machado, encabeza la intención de voto opositor ubicándose como la clara favorita a menos de 40 días de las elecciones primarias previstas para el 22 de octubre, según un estudio nacional realizado entre julio y agosto por la encuestadora ORC consultores.

Pero quién será el ganador no parece ser la mayor incógnita de unas elecciones llenas de interrogantes, incluidas dudas sobre si podrán realizarse por retos internos y amenazas desde el poder como una investigación desde el parlamento de mayoría oficialista sobre el origen de los fondos utilizados para esta elección primaria.

El proceso representa la ruta estratégica de la oposición para superar diferencias y enfrentar al actual presidente Nicolás Maduro con un candidato único en las elecciones presidenciales previstas para 2024, según la constitución, pero que aún no tienen fecha.

De acuerdo con una encuesta que la firma ORC realizó entre el 28 de julio y el 5 de agosto con 1.111 entrevistas telefónicas estructuradas, Machado es percibida también como líder política de la oposición por 41,2% de los consultados, es decir, casi con cuatro veces mayor porcentaje con respecto Henrique Capriles, representante del partido Primero Justicia, quien la sigue con el 10,2%.

Cuando la pregunta se centra en la intención de voto en las primarias, Machado suma 41,42%, Capriles 4,43% y Freddy Superlano, de Voluntad Popular, ocupa la tercera posición con 4,12%. Por otro lado, el 27,48% de los encuestados contestó que no votaría y el 10,70% dice que no ha decidido aún.

Uno de los grandes dilemas de este proceso es que las tres opciones con mayor intención de voto según ORC, (Machado, Capriles y Superlano) por distintos motivos, fueron sancionados por la Contraloría General de la República e inhabilitados para postularse ejercer cargos públicos. Es decir, no podrían inscribirse ante el Consejo Nacional electoral como candidatos para las elecciones presidenciales.

Las inhabilitaciones no constituyeron un obstáculo para que los precandidatos se registraran ante la Comisión Nacional de Primarias —un ente creado por la oposición y sin conexión con el Gobierno—, desde donde aseguran que se trata de medidas ilegales y que se debe procurar allanar el camino para que si gana un inhabilitado, esa persona pueda concretar su inscripción para la elección presidencial. Sin embargo, ni los candidatos ni la comisión han aclarado cuál sería la ruta en ese escenario.

Ese debate se dio en la antesala al registro de las primarias. El politólogo John Magdaleno recuerda que se había planteado que se escogiera una terna de precandidatos en orden de preferencias y se discutió sobre si la pertinencia o no de permitir que los inhabilitados participaran. Cuenta que la conclusión fue que "el régimen autoritario venezolano utiliza ese recurso político y eso no significa que la oposición lo tiene que avalar" y en segundo término, que precisamente los candidatos inhabilitados son los que tienen mayor capacidad de movilizar a la gente y mayor atractivo para el electorado, algo se refleja al día de hoy en las encuestas.

Sin embargo, Magdaleno aclara que son válidos estos argumentos siempre y cuando se resuelva el mecanismo de sustitución de los candidatos inhabilitados que eventualmente podrían ganar las primarias, pero eso aún no ha ocurrido y en su opinión no es factible que de aquí a la primaria se resuelva. Así que considera que hay que interrogarse seriamente sobre si después de la primaria esto se va a resolver satisfactoriamente.

Magdaleno afirma que la situación estaría comunicando que no se ha aprendido nada de los últimos años en donde efectivamente “los recursos políticos que utiliza el régimen autoritario son cada vez más abiertamente violadores de garantías”.

Una primaria en duda, entre amenazas internas y externas

Oswaldo Ramírez, director de ORC y consultor político, dijo a CNN que la máxima incógnita en este proceso de primarias, con al menos tres inhabilitados hasta el momento, es qué pasará si se materializa el triunfo de uno de ellos. Pero a su juicio hay una interrogante aún mayor y previo al 22 de octubre y es hasta dónde el oficialismo dejará correr Machado, "vista la intención de voto que tiene" pues en opinión de Ramírez se trata de un evento que, de darse, le aportaría legitimidad. Su percepción es que, al mismo tiempo, existe la expectativa, desde el otro lado de la acera política, de que la primaria implosione, es decir, que no se lleve a cabo por motivos atribuibles a factores opositores.

Ramírez destaca que sobre las primarias pesan varias amenazas. En primer lugar, que no se puedan llevar a cabo por problemas internos, es decir, dentro de la propia Comisión Nacional de Primarias, bien sea, por despliegue logístico o fondos, entre otros motivos. Señala que otra razón podrían ser las peleas internas dentro de sectores de la oposición dificulten la fluidez del trabajo del organismo o por acuerdos entre los partidos, para tratar de buscar una fórmula de consenso entre los actores.

Por otra parte, destaca que podría surgir alguna medida por la vía judicial ante recursos interpuestos por ciudadanos como el aspirante a la presidencia, Luis Ratti quien ha denunciado que la primaria no es un proceso inclusivo.

En respuesta el Tribunal Supremo de Justicia podría determinar que no habrá elecciones o que la Comisión Nacional de Primaria está usurpando funciones y que no puede llevarla a cabo o simplemente podría pausar el proceso de forma indefinida. No descarta que pueda designar al Consejo Nacional electoral la misión de organizar el evento opositor, pero en una primaria controlada por el poder electoral y sin la participación de inhabilitados.

Ramírez señala que las amenazas no han cesado, lo cual representa en su opinión que se le está cercenando el derecho a votar al elector. El experto va más allá y se refiere a la intención de participar en una elección presidencial y asegura que hoy es baja y que se ubica cerca de 45%. Además, considera que eso plantea un reto adicional porque en medio de las dificultades económicas no se ha logrado contagiar al grueso del país con el ambiente electoral.

El diputado y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, les advirtió este lunes en rueda de prensa a la comisión de primarias que la Asamblea Nacional de mayoría oficialista adelanta una investigación sobre el financiamiento del evento electoral opositor. También, se refirió al uso de la data del registro electoral y el hecho de que a su juicio, aunque es una información pública, considera que no significa que su uso sea público pues los garantes de esa información están en el CNE. Advierte que cualquiera podría presentar un reclamo por el uso indebido de datos.

Cabello asegura que según sus cálculos la mayor participación posible en las primarias con las condiciones actuales es de 7% del registro electoral, es decir, un millón y medio de personas con lo cual afirma que le estarían negando el derecho a participar al 93% de los habilitados para votar.

La Comisión Nacional de Primaria reiteró este martes en un comunicado que cuentan el 22 de octubre con 3.010 centros y más de 5.000 mesas electorales con las cuales afirman tienen presencia en 331 de los 335 municipios del país. Al mismo tiempo hizo un llamado a la participación entusiasta de la ciudadanía a las tareas que aún deben ser cumplidas de cara al 22 de octubre para el voto en el exterior, la organización de los centros de votación, las mesas electorales y la formación y selección del personal.

Los candidatos se han reunido en privado en varias oportunidades en busca de acuerdo, pero de momento no ha trascendido que exista una estrategia para afrontar la posible victoria de un candidato inhabilitado o qué hacer si las primarias no se llevan a cabo. Las dudas persisten mientras el umbral de respuestas se reduce ante la cercanía de la fecha.