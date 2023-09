¿Cómo será el futuro de la IA? 4:38

(CNN) -- Tim Burton arremetió contra la "perturbadora" inteligencia artificial (IA), comparando su uso para imitar su característico estilo con "un robot que te quita tu humanidad, tu alma".

El prolífico director responsable de las películas "Edward Scissorhands", "Corpse Bride" y "Beetlejuice" hizo estos comentarios durante una entrevista con el periódico británico The Independent el fin de semana.

Se refería a un artículo de Buzzfeed que había utilizado la IA para reimaginar personajes de Disney como si estuvieran en una de sus películas.

"No puedo describir la sensación que te produce", dijo Burton. "Me recordó a cuando otras culturas dicen: 'No me hagas una foto porque te está quitando el alma'".

Dijo que algunas de las imágenes de la IA de personajes de películas como "Frozen", "El Rey León", "La Bella Durmiente" y "La Sirenita" eran "muy buenas", pero añadió que "lo que hace es absorber algo de ti".

"Te quita algo del alma o de la psique; eso es muy perturbador, sobre todo si tiene que ver contigo. Es como si un robot te quitara tu humanidad, tu alma".

Las posibles consecuencias del uso de la IA son uno de los temas centrales de las actuales huelgas de actores y guionistas que han paralizado la producción en Hollywood.

SAG-AFTRA, el sindicato de actores que representa a unos 160.000 miembros, lleva en huelga desde julio. A este sindicato le preocupa que en el futuro la inteligencia artificial dé lugar a un número mucho menor de actores contratados, mientras que el ritmo de cambio de la tecnología es uno de los factores que obstaculizan las negociaciones con los estudios, según declararon expertos a CNN en julio.

Los guionistas también están preocupados por el impacto de la IA, aunque el guionista John August dijo a CNN anteriormente este año que la demanda de regular la IA "fue una de las últimas cosas" añadidas a la lista del sindicato, pero que es "claramente un tema que preocupa a los guionistas" y que necesitan abordar ahora y no cuando su contrato vuelva a estar en vigor dentro de tres años. Para entonces, dijo, "puede que sea demasiado tarde".

Burton estaba a un día y medio de terminar el rodaje de "Beetlejuice 2", la secuela de su clásico de culto, cuando la huelga de actores detuvo la producción, según declaró a The Independent.

Chris Isidore y Samantha Murphy Kelly, de CNN, contribuyeron a este informe.