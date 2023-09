WhatsApp lanza los canales: qué son, cómo unirte y cómo seguir a CNN en Español. Así atraparon a al prófugo Danelo Cavalcante. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. ¿Qué son los restos "no humanos" expuestos en México?

La Cámara de Diputados de México albergó una audiencia pública para la regulación de fenómenos aéreos anómalos no identificados (FANI, por sus siglas), antes conocidos como objetos voladores no identificados (ovnis), donde se presentaron supuestos "seres no humanos". CNN ha solicitado información a la UNAM sobre ese análisis, pero hasta el momento no ha recibido respuestas.

2. Lo que dejó la cumbre Putin - Kim

Vladimir Putin afirmó que Rusia está considerando y debatiendo algún tipo de cooperación militar con Corea del Norte, tras una cumbre en la que el líder de ese país, Kim Jong Un, pareció respaldar la guerra de Moscú contra Ucrania. Los líderes se reunieron en el cosmódromo de Vostochny, en el extremo oriental de Rusia, mientras ambos países se enfrentan al aislamiento internacional por la invasión de Ucrania por Moscú y el programa de armas nucleares y misiles balísticos de Pyongyang.

Putin saluda a Kim en un aeródromo en Rusia 0:46

3. Así atraparon a Cavalcante

Danelo Cavalcante, reo fugitivo de Pensilvania, ya está bajo custodia. La captura fue “gracias al trabajo extraordinario” de los agentes del orden a nivel local, estatal y federal. Así lo pudieron capturar.

El momento en el que capturan a Danelo Cavalcante 2:43

4. Las morgues de Libia están colapsadas

Libia se apresura a enterrar a sus muertos mientras los cadáveres se amontonan en las calles de Derna, la ciudad costera del norte devastada por las inundaciones después de que un aguacero torrencial destrozara dos represas, arrastrando casas al mar.

Lluvias torrenciales dejan miles de muertos en Libia 1:49

5. Emma Coronel sale de una prisión federal en EE.UU.

Emma Coronel Aispuro, esposa del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, salió de una prisión federal este miércoles después de cumplir casi dos años por cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero, le dijo a CNN un funcionario penitenciario.

A la hora del café

WhatsApp lanza los canales: qué son, cómo unirte y cómo seguir a CNN en Español

WhatsApp lanzó de manera oficial sus Channels, o canales, que según la empresa Meta es una forma sencilla, fiable y privada de recibir actualizaciones importantes de personas y organizaciones. Puedes unirte al canal de CNN en Español haciendo clic aquí.

Un niño posó con su padre piloto en un avión. Casi 30 años después, recrearon la foto

Tras redescubrir la vieja foto, Ruben Flowers y su padre tuvieron un objetivo: no solo querían volar juntos, sino también recrear la foto de la cabina de vuelo de los años 90, más de dos décadas después. No solo como padre e hijo, sino como colegas y copilotos.

Los motivos por los que el cambio de cargador de Apple es tan importante

Apple retiró del mercado su cargador Lightning este martes, exactamente 11 años después del día en que se anunció por primera vez. Esto marca un hito para la empresa al adoptar finalmente USB-C, un sistema de carga universal. Es digno de mención no solo porque Apple se había resistido a hacerlo durante años sino porque está a punto de hacer que la carga de sus dispositivos sea mucho más fácil para sus clientes.

Un planeta en la zona "habitable" podría tener océanos poco comunes y una posible señal de vida

Es posible que fluyan aguas en la superficie de un planeta colosal que se encuentra a unos 120 años luz de la Tierra, según nuevas pruebas descubiertas por el telescopio espacial James Webb.

Shakira, leyenda

MTV la nombró como una "leyenda global, un ícono cultural" y le entregó el premio Michael Jackson Video Vanguard Award, el más alto galardón de la cadena, a la que la artista agradeció por apoyarla desde siempre.

Así fue la presentación de Shakira en los MTV Video Music Awards 0:57

La cifra del día

5

14 ciclones con nombre han recorrido el Atlántico y cinco se han convertido en huracanes. ¿Por qué la temporada de huracanes de 2023 ha sido tan activa y no se espera que termine todavía?

La cita del día

"Me puse una tonelada de relleno de labios y bótox a lo largo de los años"

La cantante Ariana Grande revela que se inyectó "una tonelada" de relleno de labios y bótox, pero que dejó de hacerlo hace años.

Y para terminar...

La NASA comparte imágenes del nuevo vuelo de su helicóptero en Marte

La NASA comparte imágenes de un nuevo vuelo sobre Marte 0:40

En un nuevo sobrevuelo que realizó el Ingenuity Mars Helicopter se tomaron 910 fotografías del planeta rojo. De esta manera, se completó el vuelo número 58.