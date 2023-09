iOS17: qué novedades trae, cómo actualizar y más

(CNN) -- Usuarios de iPhone: llegó el día de actualizar sus teléfonos con el más reciente sistema operativo de Apple, el iOS17, y desbloquear una serie de nuevas funciones que prometen una experiencia más personal e intuitiva.

Apple presentó por primera vez iOS17 en su Conferencia Mundial de Desarrolladores anual a principios de junio, pero es posible que te hayas perdido algunos de los detalles, pues el gigante tecnológico también reveló ese mismo día sus esperados auriculares de realidad mixta Vision Pro.

Los usuarios de iPhone pueden actualizar a iOS17 a partir de este lunes en la sección de Actualización de Software, que se encuentra en la aplicación Ajustes del Teléfono. Por supuesto, muchos usuarios han adquirido el hábito de hacer copias de seguridad de fotos o archivos importantes antes de descargar la actualización de software más reciente, o de esperar hasta que se lance la segunda versión (probablemente en las próximas semanas) si les preocupa cualquier falla que pueda producirse con la primera versión de un sistema operativo móvil de última generación.

Estas son algunas de las novedades más esperadas que los usuarios de iPhone podrán disfrutar con el iOS17.

Una de las novedades más destacadas, denominada Live Voicemail, transcribirá en tiempo real el mensaje de la persona que está llamando, lo que permitirá a los usuarios de iPhone decidir si ignoran la llamada o la contestan mientras la otra persona continúa en línea dejando su mensaje.

Las llamadas de números desconocidos irán directamente al buzón de voz con la función Live Voicemail cuando esté activada la opción "Silenciar llamadas de personas desconocidas".

Además, FaceTime permitirá a los usuarios dejar mensajes de video si alguien no contesta a una videollamada.

Con iOS17, las llamadas FaceTime también serán más expresivas, con reacciones como corazones, globos, fuegos artificiales y más efectos que se pueden activar con simples gestos.

Otra actualización a la que muchos deberán acostumbrarse es a decir solo "Siri" para activar el asistente de voz de Apple, en lugar del comando "Oye, Siri", que ya llevaba varios años.

Retirar el "Oye" de la frase para Siri pretende crear una forma más natural de activar el asistente. Además, Siri podrá procesar mejor las peticiones consecutivas una vez activado.

Por ejemplo, en lugar de preguntar "Oye, Siri, ¿cuánto mide Shaquille O'Neal?" y "Oye, Siri, ¿cuántos años tiene Shaquille O'Neal?". Deberías poder decir simplemente: "Siri, ¿cuánto mide Shaquille O'Neal?", seguido de: "¿Cuántos años tiene?"

La nueva función NameDrop en iOS17 hace que sea muy fácil intercambiar información de contacto con un nuevo amigo. Los usuarios de iPhone pueden simplemente acercar sus teléfonos, como lo harían mientras utilizan AirDrop, para compartir nombres y tarjetas de contacto.

La actualización de tarjetas de contacto es otra de las novedades que más han entusiasmado a los usuarios de iPhone. Les permite diseñar una imagen personalizada que aparecerá al realizar llamadas. Esta novedad permite a los usuarios elegir su propia foto de identificador de llamadas y proporcionará a los usuarios de iPhone un aspecto más consistente sin importar a quién están llamando, dijo Apple.

El autocorrector también tiene una actualización completa, dijo Apple, con un modelo de lenguaje transformador, o "un modelo de lenguaje de aprendizaje automático de última generación en el dispositivo para la predicción de palabras", según la compañía.

Este diseño renovado permite escribir mejor y ofrece autocorrección a nivel de frase que puede detectar más tipos de errores gramaticales. Los usuarios de iPhone también recibirán ahora recomendaciones de texto predictivo en línea mientras escriben, lo que hace que añadir palabras enteras o completar frases sea tan fácil como pulsar la barra espaciadora.

El nuevo teclado de iOS también aprenderá tus hábitos con el tiempo, como corregir las palabras que escribes mal con frecuencia y dejar en blanco las palabras que has introducido intencionadamente con el pulgar. Como dijo Craig Federighi, jefe de software de Apple, en junio: "En esos momentos en los que solo quieres escribir una palabra esquiva, bueno, el teclado también la aprenderá".

iOS17 también presenta StandBy, una nueva experiencia a pantalla completa con información fácilmente visible, diseñada para que se pueda observar desde lejos cuando el iPhone está de lado y cargándose. Por ejemplo, cuando cargues tu iPhone en tu mesita de noche o escritorio, puedes personalizar la pantalla para que muestre un reloj, tus fotos favoritas o tus widgets más usados.

La última actualización de software también incluye la nueva aplicación Journal de Apple, cuyo objetivo es ayudar a los usuarios a reflexionar y practicar la gratitud a través de escribir un diario.

iOS 17 is available today with some exciting new features like Live Voicemail, contact sharing with NameDrop, a new way to make your iPhone even more useful when you set it down with StandBy, improved autocorrect, and many more features you’re gonna love! pic.twitter.com/TS6YzyXi30

— Greg Joswiak (@gregjoz) September 18, 2023