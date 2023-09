Los 50 mejores hoteles del mundo para 2023; tres están en México

Los 5 mejores hoteles del mundo, según TripAdvisor 1:35

Londres (CNN)-- Este lujoso hotel italiano de 24 habitaciones se inauguró hace poco más de un año, pero ya es reconocido como el mejor hotel del mundo.



El Passalacqua, con vistas al lago de Como, se ha impuesto a una dura competencia por ocupar el primer lugar en la primera edición de la lista de los 50 mejores hoteles del mundo, anunciada este martes por la noche en una ceremonia celebrada en el Reino Unido.

Abierto desde junio de 2022, el hotel boutique propiedad de la familia De Santis, hoteleros locales, fue uno de los 21 hoteles con sede en Europa incluidos en la lista, junto con el Four Seasons Firenze de Florencia, que ocupó el noveno lugar.

Asia también obtuvo buenos resultados en la clasificación, con 18 hoteles de la región en la lista, incluidos los puestos segundo, tercero, cuarto y quinto, otorgados al Rosewood Hong Kong, Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River, The Upper House en Hong Kong y Aman Tokyo, respectivamente.

Gran reconocimiento

En el puesto 25, Aman New York, otro hotel relativamente nuevo, fue el mejor de EE.UU., mientras que Equinox New York, de cinco estrellas y situado en Hudson Yards, alcanzó el puesto 48.

Londres, la ciudad anfitriona, estuvo bien representada, con hoteles como Claridge's (n° 16), The Connaught (n° 22) y The Savoy (n° 47) en la lista, junto con el más reciente NoMad London (n° 46), el primer establecimiento internacional de la marca NoMad Hotel.

Rosewood São Paulo, un antiguo complejo médico convertido en hotel de lujo, fue el único hotel sudamericano que entró en la lista, en el puesto 27, mientras que el complejo urbano The Calile de Brisbane fue el único australiano en el puesto 12.

La esperada lista premia a 50 hoteles de 35 destinos de todo el mundo.

"Es un gran reconocimiento", declaró a CNN Travel Valentina De Santis, propietaria del hotel ganador, Passalacqua, en la ceremonia celebrada en el histórico edificio Guildhall de Londres.

"Porque somos un hotel independiente de propiedad familiar. Y somos bastante pequeños. Acabamos de abrir hace un año".

"Fue realmente inesperado. Y estaba más allá de nuestros sueños más salvajes llegar a la parte superior de los 25 primeros. Así que no podríamos estar más orgullosos". El director general del hotel, Silvio Vettorello, dijo que el premio era "el mejor regalo".

La familia De Santis, que también es propietaria del Grand Hotel Tremezzo del lago de Como, compró la propiedad del siglo XVIII, antigua casa del compositor Vincenzo Bellini, en 2018.

Abrió el año pasado tras someterse a una renovación de tres años y ha cosechado críticas muy favorables.

"Era una villa donde pasaba las vacaciones una familia muy noble del lago de Como", dice De Santis, que describe Passalacqua como una "historia de amor".

"Y esto es lo que queremos ofrecer a los huéspedes. Así que el mayor cumplido que podemos recibir es que se sientan como en casa".

Reconocimientos especiales

Varios hoteles recibieron reconocimientos especiales, entre ellos dos del Reino Unido: Gleneagles (n° 32), una finca de 340 hectáreas situada en el corazón de Escocia, recibió el premio Art of Hospitality, y The Newt, en Bruton (Somerset), en el puesto 37, recibió el premio al Mejor Hotel Boutique.

En el puesto 11, The Capella Bangkok, situado a orillas del río Chao Phraya de Bangkok, fue el hotel mejor clasificado de los inaugurados en el plazo de dos años de votación, y recibió el premio al Mejor Hotel Nuevo.

El hotel más pequeño de la lista fue el Singita Lodges, situado en el Parque Nacional Kruger de Sudáfrica, en el puesto 15, que también recibió el premio al Mejor Hotel Ecológico.

The Lodge at Blue Sky, un remoto alojamiento en la cordillera Wasatch de Utah, fue nombrado "One To Watch", un galardón concedido a hoteles que la organización 50 Best considera que tienen potencial para aparecer en la lista en el futuro.

"Después de ver el devastador impacto del covid-19 en el sector hotelero, ha sido especialmente gratificante ver a tantos hoteleros de todo el mundo reunidos en Londres para celebrar los logros de los demás bajo un mismo techo en la primera ceremonia de entrega de premios de The World's 50 Best Hotels", declaró Tim Brooke-Webb, director general de World's 50 Best Hotels, en un comunicado. "Nuestra más sincera felicitación a todos y cada uno de los hoteles de la lista, y esperamos que esta lista inspire a los amantes de los viajes a reservar en algún lugar realmente espectacular para su próximo viaje".

En el listado también aparecen tres hoteles mexicanos muy bien ubicados: en el puesto n°8, One&Only Mandarina, de Puerto Vallarta; en el n°13, Chablé Yucatán, de Chocholá y en el puesto n° 19, Hotel Esencia, de Tulum.

La lista la decide la Academia de los 50 Mejores Hoteles del Mundo, compuesta por 580 expertos del sector hotelero, incluidos hoteleros y periodistas de viajes de todo el mundo.

Lista completa de los 50 Mejores Hoteles del Mundo: