Emma Roberts se disculpó con Angelica Ross después de supuestamente referirse a ella por el género equivocado

Emma Roberts y Angelica Ross. (Crédito: Getty Images)

(CNN) -- La actriz Angelica Ross le agradeció a Emma Roberts, su compañera en "American Horror Story: 1984", por disculparse luego de que Ross acusara a Roberts de referirse ella por el género equivocado.

"Gracias @RobertsEmma por llamar y disculparte, reconociendo que tu comportamiento no fue el de una aliada", compartió la estrella de "Pose" este miércoles en X (antes Twitter). "Dejaré la puerta abierta para tu deseo de hacerlo mejor y apoyar causas de justicia social con tu plataforma".

Ross, mujer transgénero, afirmó previamente durante un Instagram Live, el cual se difundió en otras plataformas, que mientras hablaba con Roberts durante el rodaje de "American Horror Story: 1984", Roberts hizo un comentario transfóbico.

Según Ross, cuando el director les dijo "Bueno, señoritas, saben, es suficiente. Volvamos al trabajo", Roberts supuestamente respondió: "¿No querrás decir señorita?".

Después de que el relato empezara a hacerse viral, Ross compartió en redes sociales un mensaje para quienes, según ella, estaban amenazando a Roberts.

"Permítanme dejar algo absolutamente claro. Agradezco el apoyo pero, por favor, no bromeen sobre la violencia hacia Emma. Bromeen sobre su responsabilidad", escribió en X. "Eso sí que es gracioso".

Y parece que Ross tiene más por decir.

"Me alegro de no tener que explicar lo que realmente está pasando a aquellos que lo entienden y les importa", publicó en X este miércoles. "La gente se queda con partes y se las lleva sin entender lo que está pasando. He intentado darles partes digeribles. Pero me han ofrecido el espacio para entrar en más detalles pronto".

CNN se puso en contacto con representantes tanto de Roberts como de FX, que emite la franquicia "American Horror Story", para obtener comentarios adicionales al respecto.