El famoso desfile de moda de Victoria's Secret está de regreso, pero no como lo conoces

“The Tour” presenta colecciones de cuatro diseñadores diferentes de todo el mundo, incluidos estos vestidos de crochet inspirados en la naturaleza de la diseñadora colombiana Melissa Valdés. (Crédito: Sofia Malamute/Cortesía de Victoria's Secret)

(CNN) -- El desfile de modas de Victoria's Secret está de regreso, pero la fórmula que conoces ya no existe.

Durante más de 20 años, el fenómeno cultural anual vio quién es quién en el mundo de las supermodelos luciendo lencería exagerada y alas de ángel pavoneándose por una pasarela ante actuaciones de artistas como Justin Timberlake, Lady Gaga, Jay-Z y Kanye West, ahora ha sido reemplazado por un largometraje documental llamado “The Tour '23”, que se estrenó este martes en Prime Video.

El documental llega tras un paréntesis de cinco años en el desfile de moda, aparentemente debido a la caída en picado de la audiencia y a innumerables polémicas, desde los comentarios de un exejecutivo sobre las modelos trans, pasando por las crecientes críticas a la estrecha visión de la marca sobre el atractivo sexual, hasta un explosivo documental que detalla los vínculos históricos de la empresa con Jeffrey Epstein, el millonario acusado de operar una vasta red de tráfico sexual de menores, que se suicidó en prisión en 2019.

Entonces, ¿qué se puede esperar de “The Tour”? El documental no es un desfile único, al estilo Savage X Fenty de Rihanna, sino que destaca cuatro colecciones de diseñadores y artistas independientes con sede en Lagos, Bogotá, Londres y Tokio. Cada presentación tiene lugar en una espaciosa villa de Barcelona, donde la presentadora Gigi Hadid guía a los espectadores entre los segmentos. Estrellas de VS como Naomi Campbell y Adriana Lima se pavonean en conjuntos junto a un diverso elenco de modelos como Adut Akech, Winnie Harlow, Quannah Chasinghorse, Paloma Elsesser, Hailey Bieber y Lila Moss, por nombrar algunas.

Antes de las exhibiciones se proyectarán cortometrajes que presentarán a las 20 mujeres creativas —incluidas las diseñadoras y cineastas— que forman "VS20". Entre ellas están Piscis Canizales, bailarina y activista colombiana que se hizo viral por hacer voguing frente a policías fuertemente armados en una protesta en 2021, y KOM_I, cantante japonesa que formó parte del grupo de culto de J-Pop electrónico Wednesday Campanella.

"The Tour" pretende ser "la máxima expresión de la transformación de la marca Victoria's Secret", según un comunicado del director creativo de la empresa, Raúl Martínez. Una de las diseñadoras, Bubu Ogisi, que vive en Lagos, mezcla la inspiración divina de las mitologías yoruba e igbo, y otra, Jen-Fang Shueh, de la marca tokiota Jenny Fax, explora la realidad corpórea de la edad madura. (Las colecciones no se venderán en Victoria's Secret, aunque algunos productos inspirados en "The Tour" estarán disponibles en Internet).

Corrección de rumbo en curso

Además de su nueva película, Victoria's Secret está promocionando nuevas iniciativas de financiación para mujeres artistas y empresarias. La marca también parece estar respondiendo a las críticas de que su desfile de moda ha sido, a lo largo de los años, culturalmente insensible —por ejemplo, poniendo a Karlie Kloss un tocado nativo americano en 2012— y ha reforzado ideales corporales imposibles.

Una diseñadora, Michaela Stark, acentúa las curvas de barrigas y michelines en sus conjuntos de lencería en lugar de disimularlas. Stark cuenta en "The Tour" que aceptó colaborar en la película para hacer frente a la dismorfia corporal que sintió al ver los pasados desfiles de Victoria's Secret.

"En el instituto... era algo importante. Pero también era esa cultura que lo rodeaba, de no querer comer después de verlo", dice en el documental, justo antes de poner a modelos de tallas grandes en looks de pasarela de archivo de Victoria's Secret.

Pero, sin que sea culpa de los talentosos artistas que reunió Victoria's Secret, “The Tour” parece inconexo. En lugar de un evento con E mayúscula, como el desfile de moda original, sus cortometrajes solo ofrecen momentos rápidos, pasarelas tenues y una narración que no se detiene en ningún tema el tiempo suficiente para penetrar su superficie.

A la producción ciertamente no le falta el poder de las estrellas, con interludios de Doja Cat y la cantante afrocolombiana Goyo, intercalados con viñetas variadas: fragmentos de entrevistas, videos musicales, imágenes de activismo de danza, detrás de escena, creación y diseño, audio poético de escritores y artes escénicas poco convencionales.

La película no explica claramente por qué se reunió a este grupo concreto de artistas como VS20 —más allá de que "The Tour" sirva de plataforma para historias femeninas únicas, como dijo un portavoz a CNN—, ni tampoco está claro qué tienen que ver con los corsés deslumbrantes y los conjuntos de dos piezas de cuero de la colección de Victoria's Secret que se muestran confusamente como intermedio entre las otras presentaciones.

Está claro que "The Tour" pretende rehacer y restablecer la identidad de VS, pero ¿qué es eso exactamente? Mientras la empresa jubilaba a sus "ángeles", presentaba a sus nuevas embajadoras "VS Collective", como Priyanka Chopra Jonas y Megan Rapinoe, y volvía a reunir a rostros famosos como Campbell y Lima para campañas llamativas, la dirección de su lencería ha sido, sin duda, una ocurrencia tardía poco memorable.

Puede que la "nueva" Victoria's Secret esté explorando ideas más sanas e inclusivas en torno a la feminidad y la sensualidad, pero aún está por ver si la marca se ha encontrado realmente a sí misma a través de iniciativas de búsqueda del alma como "The Tour".