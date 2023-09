"El kirchnerismo es el chavismo de Argentina", dice Bullrich 1:42

(CNN Español) -- Patricia Bullrich, candidata a la presidencia de Argentina de Juntos por el Cambio, dijo a CNN en Español que, de ser elegida, una de la prioridades de su gobierno será eliminar las restricciones a la compra y venta de dólares "desde el primer día, para que se pueda exportar", así como asegurarse de que los planes sociales los maneje el Estado y no "los movimientos piqueteros".

En una entrevista en Conclusiones, con Fernando del Rincón, su primera a un medio internacional en la campaña, Bullrich repasó los planes principales de su programa de gobierno y dejó claras sus posiciones sobre el fin del kirchnerismo como ideología, comparándolo con el chavismo. "Es una ideología que ha destruido a Argentina", afirmó.

Además, Bullrich criticó a su rival Sergio Massa, actual ministro de Economía y candidato presidencial oficialista, a quien calificó de "chanta" —una expresión argentina para referirse a alguien con poca disposición para trabajar—, y aseguró que Javier Milei, el candidato presidencial por La Libertad Avanza, es un "teórico sin programa".

La candidata, quien resultó elegida por la alianza Juntos por el Cambio tras las elecciones primarias PASO, esbozó su programa económico, cuyo responsable, Carlos Melconian, sería el ministro de esa cartera en caso de que triunfe en la elección presidencial del 22 de octubre o en el balotaje —si ocurre— el 19 de noviembre.

CNN también ha contactado e invitado a los candidatos Sergio Massa y Javier Milei para mantener entrevistas relacionadas con las elecciones.

El spot de campaña con una cárcel con el nombre de Fernández de Kirchner

Bullrich divulgó el 23 de septiembre un anuncio de campaña en el que muestra una maqueta de un penal de máxima seguridad que promete construir "en una zona aislada" que será el "destino final para narcos, corruptos y asesinos" que hoy —dice— gozan de impunidad. El comercial finaliza mostrando el nombre de la cárcel en la maqueta: "Dra. Cristina Fernández de Kirchner".

Bullrich dice que inaugurará la prisión ''Cristina Fernández de Kirchner'' 2:17

Bullrich le explicó a CNN que se trata de un mensaje: "Es que Argentina ha estado presa durante 20 años de un modelo de culto al personalismo, de un modelo en el que todas las calles, en cualquier lugar del país que han gobernado kirchneristas, se llaman Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner. Por todos lados, por todos lados".

"La idea es decir: ustedes han hecho un culto a la personalidad, a la discrecionalidad total y absoluta, en todos los edificios. Bueno, vamos al edificio donde efectivamente, a partir de las denuncias y las condenas que tiene Cristina Fernández de Kirchner, tendría que estar si esas condenas las ratifica la Corte Suprema de Justicia", dijo.

Cristina Fernández de Kirchner no se ha referido públicamente al anuncio de campaña de Bullrich. El oficialismo, entre ellos el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis, ha repudiado el anuncio y lo ha calificado como un acto de violencia política.

El 18 septiembre, la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina resolvió dejar sin efecto el sobreseimiento y reabrir dos causas en los que está imputada la actual vicepresidenta de Argentina por las causas Memorándum de entendimiento con Irán y Hotesur-Los Sauces y dispuso que se realicen los respectivos juicios orales. Kirchner ha rechazado antes las acusaciones y negado cometer cualquier delito en relación con esos casos, señalando en distintos momentos que eran parte de una persecución política y judicial.

Bullrich dice que el kirchnerismo "ha destruido a Argentina"

"Nosotros tenemos el ánimo de terminar con el kirchnerismo de una vez y para siempre", dijo Bullrich, quien ha sido una vocal opositora de los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. "Es una ideología que ha destruido a la Argentina", dijo.

Su opinión es que en esos gobiernos "quisieron cambiar todo el sistema judicial para liberarla a Fernández de Kirchner de la Justicia que le iba a caer, pero no porque se la íbamos a hacer caer nosotros sino por los hechos que ella cometió. Y eso es lo que decidieron los jueces. Entonces, el kirchnerismo ha sido muy negativo para Argentina. Es el chavismo de Argentina; es Maduro, es Ortega".

Bullrich sobre Argentina: Hay un poder que se come todo 4:49

El plan para mejorar la economía: "Aprender de los errores" y "liderazgo democrático"

Bullrich explicó que uno de los enfoques en materia económica es aprender de los errores de los gobiernos pasados. "Yo no voy a hacer lo mismo que se hizo en Economía. Yo de entrada voy a sentar las bases de una nueva economía; combatiendo la inflación desde el primer día; con equilibrio fiscal, sacando el cepo desde el primer día para que se pueda exportar; prohibiendo que un funcionario de cuarta línea pueda cerrar o abrir las exportaciones; limpiando la aduana; ayudando a todos los que en la Argentina tienen empresas, tienen negocios, tienen campo, tienen, digamos, Vaca Muerta, que es un gran potencial de Argentina, el litio, el cobre".

Bullrich: Lo mío es la conducción, el liderazgo 1:48

La candidata, doctora en Ciencia Política y exministra de Seguridad (entre 2015 y 2019, en el gobierno de Mauricio Macri), y de Trabajo (2000-2001) y de Seguridad Social (2001) en el gobierno de Fernando de la Rúa, propone un mandato en que con un equipo experto la presidenta delegue para generar los cambios que se necesitan. "Lo mío es la conducción, el liderazgo. Yo voy a elegir. Ya elegí al mejor ministro de Economía, con el mejor equipo, con la mejor fundación —Carlos Melconian— que fue la única vez que Argentina tuvo estabilidad, el ministro salió de esta fundación. Yo elegí al mejor ministro que puede tener Argentina con el mejor equipo, con los mejores economistas". Melconian, un influyente consultor, es hoy presidente del instituto de investigaciones económicas de la Fundación Mediterránea y fue designado por Bullrich para formar el gabinete económico que la acompañaría de ser elegida en octubre.

"Argentina necesita un liderazgo democrático, no necesita un economista", dijo.

¿Bullrich es parte de la "casta" o representa un cambio?

Uno de los focos de la campaña del candidato libertario Javier Milei ha sido criticar a los políticos, sindicalistas y economistas a los que describe como parte de una "casta" centrada en la obtención de cargos públicos, que incluye tanto a políticos y funcionarios de Juntos por el Cambio como del peronismo.

Patricia Bullrich afirma que Milei engañó a sus votantes jóvenes 1:35

Frente a esas críticas, Bullrich dijo que Milei "empezó con ese discurso antes de la campaña", pero que "ahora empezó a mostrar otro rostro. Las listas llenas de personas del oficialismo, del oficialismo de Massa, el oficialismo del kirchnerismo".

Por eso, para la candidata, los jóvenes que votaron por Milei en las PASO "estarán pensando 'me vendieron gato por liebre'. Me engañaron. Me dijeron que iba a haber una pelea a fondo contra la casta".

Según Bullrich, Milei se alió ahora "con lo peor del sindicalismo argentino, que son los que vienen trabando Argentina hace 40 años, desde el primer momento de la democracia. Metió lo mismo de siempre en su fuerza política", dijo Bullrich sobre su rival.

Bullrich contra el sindicalismo

"Yo voy desde el primer día, ya tengo todas las leyes y que me las va a dar la Corte Suprema de Justicia, para cortar el poder sindical en Argentina de una vez y para siempre", dijo la candidata, al explicar sus ejes principales en lo que sería un mandato.

Y lo llevará a cabo, dice, incluso si eso implica levantamientos sociales.

Bullrich promete cortar el poder sindical en Argentina. ¿Cómo? 1:09

"Desde el primer día nosotros vamos a mandar un paquete de leyes para poner las cosas en su lugar y no vamos a aceptar ningún tipo de extorsión. Ya hemos vivido la extorsión. La extorsión significa que Argentina sigue en la pobreza porque siguen manejando todo el poder".

Bullrich asegura que si llega a la Presidencia le va a "sacar el control a todos los movimientos sociales, el control de los planes sociales. La gente va a quedar liberada, va a quedar libre y va a tener que mirar acá al Estado. El control lo va a tener el Estado legítimo y no los movimientos piqueteros".

"Nunca más un movimiento piquetero va a tener el control de un peso en Argentina", concluyó.

Patricia Bullrich en siete preguntas rápidas

¿Con qué líder internacional se identifica?

Con Winston Churchill.

Mejor y peor presidente de Argentina desde 1983.

La primera parte de Carlos Menem y Raúl Alfonsín. El peor: Alberto Fernández.

¿Cuánto tarda en bajar o tardaría en bajar la inflación de dos dígitos a un dígito?

El menor tiempo posible.

Defina a Sergio Massa y a Javier Milei en una palabra.

Massa: chanta. Milei: teórico sin programa.

¿Legalización de la marihuana?

No.

¿Cambiar a la edad jubilatoria?

No lo tenemos decidido.

¿Reforma laboral?

Sí.

Con información de Sebastián Jiménez, Germán Padinger, Abel Alvarado, Julián Zamora, Manuela Castro y Fernando del Rincón.