Inter Miami de Messi - Houston Dynamo, final de la US Open Cup en vivo: goles, resultado y datos

El Inter Miami y el Houston Dynamo están a punto de jugar la final de la US Open Cup 2022-2023.

Ambas escuadras confirmaron sus alineaciones iniciales. Por parte de Houston, van con cuadro completo, incluido el mexicano Héctor Herrera como titular. En tanto, la gran ausencia del Inter y de la final en general es Lionel Messi, que no jugará el partido debido a la lesión que tuvo la semana pasada.

Estas son las formaciones de cada club:

Our official @opencup line up 😤#MIAvHOU | 8:30PM ET pic.twitter.com/cLPkUfdxb5

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 27, 2023