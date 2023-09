Última hora de la guerra de Rusia en Ucrania, en vivo

El ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, dijo este jueves que se reunió con su homólogo británico, Grant Shapps, en Kyiv.

Los ministros, que son nuevos en sus puestos, hablaron sobre la demanda de Ucrania de aumentar las defensas aéreas, la artillería y los sistemas anti-drones, dijo Umerov en la plataforma X, antes conocida como Twitter.

"Se acerca el invierno, pero estamos preparados. Juntos, más fuertes", afirmó Umerov.

Umerov añadió que había informado a Shapps de los progresos de Kiev en sus esfuerzos de contraofensiva en el sureste de Ucrania.

Antes, este mismo jueves, Shapps se reunió con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, durante su visita no anunciada a Ucrania, según la oficina de Zelensky. No está claro cuándo se reunieron.

