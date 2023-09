10 cosas que desearía haber sabido antes de mudarme de Nueva York a Londres

(CNN) -- Hace casi 20 años que me mudé de Nueva York a Londres. Sin embargo, después de todo este tiempo, sigo aprendiendo lo que significa ser británico.



Podría pensarse que la transición de un país de habla inglesa a otro es bastante sencilla. En muchos sentidos lo fue, gracias a la enorme amabilidad de los británicos que me recibieron con los brazos abiertos.

Pero hay MUCHAS diferencias entre Estados Unidos y el Reino Unido que me hubiera gustado conocer antes de cruzar el charco.

Tanto si estás pensando en mudarte al Reino Unido como si vienes de visita, aquí tienes algunos consejos que te ayudarán a integrarte con los lugareños y vivir la experiencia inglesa al máximo.

Inglés de EE.UU. frente a inglés del Reino Unido

Que en ambos países se hable inglés no significa que hablemos el mismo idioma. Las diferencias inocentes, como no saber que un "boot" es el maletero de un coche, o pronunciar mal Leicester (Less-ter) Square, son torpezas inofensivas. Son las palabras malsonantes las que pueden causarte problemas.

Yo aprendí esta lección por las malas cuando fui al pub por primera vez y alguien, sin querer, derramó vino sobre mi traje blanco. Me levanté de un salto y casi sin aire grité: "¡Mis pants están todos mojados!".

publicidad

Todo el mundo a mi alrededor estalló en carcajadas histéricas. Estaba muy disgustada. ¿Por qué todo el mundo estaba siendo tan malo cuando podían ver que mi ropa estaba arruinada?

Entonces alguien me lo explicó. En el Reino Unido, lo que se lleva sobre las piernas se llama "trousers" (pantalones) y "pants" es la ropa interior. Así que, cuando anuncié sin aliento que mis "pants" estaban mojados, bueno, ¡estaba proclamando a todo el pub que algo muy inapropiado estaba pasando!

Cuando me di cuenta de mi error, quise meterme debajo de la mesa de la vergüenza.

Por supuesto, ahora entiendo el chiste y puedo mirar atrás y reírme. Pero resulta que hay muchas palabras que significan una cosa en Estados Unidos, pero algo completamente distinto en el Reino Unido.

No voy a entrar en detalles, para que no te sorprendas. Simplemente señalaré que la lengua inglesa es un campo minado entre nuestras culturas.

Así que hazte un favor y busca en Internet "diferencias entre el inglés británico y el estadounidense" antes de viajar, para que no tengas que sufrir el mismo destino humillante que yo.

Ir al pub

Cuando pienso en los pubs de Nueva York, me vienen a la cabeza bares oscuros y sucios donde siempre hay una pelea. Como no bebo alcohol, cuando me mudé al Reino Unido evité los pubs durante un año. Tras numerosas invitaciones, acabé cediendo.

Para mi gran sorpresa, descubrí que los pubs británicos no eran nada de lo que había imaginado.

En cambio, son alegres centros sociales donde puedes reunirte con amigos; jugar a juegos de mesa; leer periódicos; trabajar a distancia; comer una comida fantástica; escuchar música en vivo; o participar en eventos divertidos, como concursos de preguntas y respuestas.

Si eliges el pub adecuado, en los meses de verano podrás sentarte fuera, en el jardín. En invierno, puedes acurrucarte junto al fuego en un sofá Chesterfield de cuero y fingir que es tu sala de estar.

El pub más cercano a tu casa se llama "local", y una vez que el personal te conoce, puede ser como tener una pequeña familia en el pub.

La mayoría de los pubs tienen comida básica que llaman "pub grub". Sin embargo, otros pubs, llamados gastropubs, tienen comida de altísima calidad.

Pero ningún platillo se puede comparar con el Sunday Roast, que es una de mis tradiciones británicas favoritas. Se sirve exclusivamente los domingos, y se puede elegir entre pollo, ternera o cerdo asados, con papas asadas, verduras y un pudin de Yorkshire (que es una delicia ligera y esponjosa parecida al pan, con forma de cuenco). Después, todo se baña en salsa. Delicioso.

Si vienes a Londres, asegúrate de ir a un buen gastropub. Es una auténtica experiencia británica que no se parece en nada a lo que tenemos en Estados Unidos, así que no te lo pierdas.

Domina el arte de la buena conversación

A menudo me preguntan: "¿Cuál es la mayor diferencia entre Estados Unidos y el Reino Unido?", y yo siempre respondo: "la conversación".

Cuando estaba en Nueva York, mis conversaciones con amigos solían centrarse en la pérdida de peso, las rutinas de gimnasio, las relaciones y el trabajo.

Cuando me mudé al Reino Unido, tardé más de un año en darme cuenta de que a nadie parecía importarle o querer hablar de estos temas. De hecho, cuando sacaba el tema, ¡mis amigos británicos lo cambiaban educadamente! ¿Por qué?

Bueno, cuando dejé de hablar y empecé a escuchar, descubrí que la gente en Gran Bretaña habla de todo, desde el tiempo hasta historias profundamente personales. Incluso hablan de cosas que normalmente pensamos que están prohibidas como los acontecimientos mundiales, las noticias, la política y la religión.

Pero lo que más me gusta es su capacidad para conectar con los demás de una forma completamente distinta.

Comparten sus opiniones y mantienen conversaciones desafiantes sin levantar la voz ni pelearse; a menos, claro, que estén hablando de fútbol, en cuyo caso, todo está perdido.

Así que, la próxima vez que estés en Londres, ¡intenta salir de tu zona de confort conversacional!

Cuidado con el humor británico

Mis amigos me dicen que soy mucho más divertida desde que me mudé al Reino Unido. No estoy segura de si eso significa que ahora soy realmente graciosa o que he dejado de contar chistes malos de padres.

En cualquier caso, lo acepto.

¿Qué ha cambiado? Bueno, gracias a muchos años en los que mis amigos británicos se burlaban constantemente de mí (es decir, se reían de mí de forma cariñosa), he aprendido todo sobre la ironía y el sarcasmo.

En Estados Unidos nos gusta más el humor bufonesco. Nos gusta la comedia grande, atrevida y directa. Pero los británicos tienen un sentido del humor muy sutil, autocrítico y seco.

Si no prestas atención, te lo pierdes por completo. Sé que a mí me pasó. Tardé años en entenderlo (y sigo aprendiendo). Me sentía como Sheldon Cooper en "The Big Bang Theory", siempre necesitando comprobar: "¿Eso era sarcasmo?". Sí, lo era.

Así que no dejes que esos encantadores acentos te engañen. Estos británicos tienen un sentido del humor endiablado y lo utilizan para reírse de ti, de ellos mismos y de todos los demás.

Si quieres participar, no dudes en reírte de ti mismo. No es solo una muestra de humildad, sino también una forma irónica de reforzar la confianza en uno mismo.

Deja que el chocolate te cambie la vida

Si eres estadounidense, probablemente creciste pensando que Hershey y Mars son los reyes del chocolate. Luego te mudas o visitas el Reino Unido y Europa, y pruebas un poco de Cadbury's o Charbonnel et Walker, y enseguida te das cuenta de que toda tu vida ha sido una gran mentira.

No hay palabras para explicar lo sedoso, suave y delicioso que es el chocolate a este lado del charco.

Incluso tus snacks favoritos, como KitKats y M&Ms, saben infinitamente mejor en Gran Bretaña. Al parecer, se debe a que el Reino Unido exige que las empresas utilicen menos aceite y aditivos y más leche y cacao naturales en sus productos.

Sea cual sea la razón, mi consejo es... ven con la maleta medio vacía y olvídate de la dieta, porque una vez que hayas probado el chocolate británico y europeo, te cambiará la vida.

Etiqueta en el restaurante

Siempre me encantó la película musical "My Fair Lady", en la que Eliza Doolittle es una chica desfavorecida de Londres que se transforma en una mujer culta de la alta sociedad.

Poco me imaginaba que tendría muchos de mis propios momentos a la Eliza Doolittle, sobre todo cuando se trataba de salir a cenar a restaurantes elegantes con compañeros de trabajo.

Tenía veintitantos años y quería impresionar a mi jefe. Sin embargo, cada vez que salíamos a comer, veía que todos me miraban raro en la mesa. No era cosa solo de la gente del trabajo, sino de casi todos los sitios donde comía.

Al principio, no podía entender qué estaba haciendo mal. Pero luego me di cuenta de que comía de forma diferente.

Todos los demás, incluidos los niños, llevaban el tenedor invertido en la mano izquierda y el cuchillo en la derecha. En cambio, yo cortaba toda la comida en trozos del tamaño de un bocado, dejaba el cuchillo y utilizaba el tenedor en la mano derecha para meterme la comida en la boca como si fuera una excavadora.

Resulta que mi forma de comer es muy común y normal en Estados Unidos, pero en el resto del mundo no solo es una falta de etiqueta, sino que resulta totalmente confusa. Bien podría haber sido Ariel cuando cogía el tenedor y lo usaba como cepillo para el pelo en "La Sirenita".

No me malinterpretes, nadie va a ser malo contigo ni a hacerte sentir mal por cómo comes. Simplemente se quedarán perplejos por cómo utilizas los cubiertos.

Tú decides cómo quieres usar el tenedor y el cuchillo, pero si eres como yo, quizá quieras ver un tutorial en YouTube para saber qué opciones tienes.

Que gane el británico

Va a haber muchos debates sobre si hay que añadir esa "u" extra en palabras como "favourite" o si el papel de aluminio se pronuncia "ah loo min um" o "ah loo min ee um" en inglés.

Yo cometí el error de intentar defender las versiones estadounidenses de todas estas cosas.

Al final, perderás todos estos debates. Los británicos trajeron la lengua inglesa a Estados Unidos. Su ortografía y pronunciación son "correctas". Resistirse es fútil.

No vistas todo de negro

La moda neoyorquina es todo negro. Nos encanta. Es elegante, atemporal, estiliza, fácil de coordinar, ¡es la perfección!

Cuando llevé mi guardarropa negro a Londres, pensé que iba a sorprender a todo el mundo con mi estilo sofisticado. En lugar de eso, me preguntaban "¿Vas a un funeral?" al menos tres veces al día (suspiro).

Pronto aprendí que necesitaba cambiar mi vestuario. Así que entré en rehabilitación de moda y construí mi armario con algunos estilos coloridos. Ahora, reservo mis vestiditos negros para Estados Unidos y presumo de mis atrevidos conjuntos londinenses en Europa.

¿Sí?

En todos los idiomas hay palabras de relleno que la gente utiliza para asegurarse de que el oyente sigue prestando atención. En Estados Unidos, la gente suele decir: "¿Sabes lo que quiero decir?" o "¿Sabes?". En el Reino Unido, dicen: "¿Sí?".

Cuando empecé a trabajar en nuestra oficina del Reino Unido, no conocía el "¿Sí?".

Había un alto directivo que decía literalmente "¿Sí?" al final de cada frase. Cuando me hablaba, pensaba que me estaba preguntando si lo entendía, así que le respondía "¡Sí!" de forma entusiasta.

Creía que pensaba que era idiota, así que mis respuestas eran cada vez más seguras. "¡Sí!" "¡Sí!" "¡Ya lo tengo!" Pero él seguía diciéndolo.

Era como el sketch de Abbott y Costello de "¿Quién va primero?" o como un loco partido de ping-pong verbal. "¿Sí?" "¡¡¡Si!!!" "¿Sí?" "¡¡¡¡SÍ!!!!"

Al final lo entendí todo, pero ojalá alguien me hubiera contado esta pequeña idiosincrasia, ¿sabes?

Haz tiempo para el té

Mientras que los neoyorquinos tienen debilidad por el café, los londinenses prefieren el té. Es la piedra angular de toda la vida en el Reino Unido.

Según la Asociación de Té e Infusiones del Reino Unido, los británicos beben más de 100 millones de tazas al día y 36.000 millones de tazas al año. Una locura para un país de sólo 67 millones de habitantes.

Aquí el té es literalmente la respuesta a todos tus problemas. ¿Te duele el estómago? Tómate una taza de té. ¿Terminas con tu novio? Té. ¿Son las 3 de la tarde y necesitas un descanso? Pon la tetera, es la hora del té.

Claro que aquí no se dice "cup of tea", sino "cuppa". La primera vez que me preguntaron si quería uno, imagino que puse cara de confusión.

Desde entonces he aprendido que hay más de un tipo de té. He aquí una guía rápida de lo esencial. El English Breakfast es un té negro. Los tés Darjeeling, Assam y Ceilán son diferentes tipos de té negro. El "Builder's Tea" es básicamente un té fuerte estilo English Breakfast.

Si quieres un té de lujo o quieres hacer un regalo, te recomiendo Harrods o Fortnum and Mason, que tienen una amplia selección y expertos que te ayudarán a encontrar la mezcla perfecta para tu paladar. Por extraño que parezca, el té helado no existe aquí.

Y hagas lo que hagas, por el amor de Dios, ¡NO MENCIONES EL TÉ LIPTON! Serás desterrado y devuelto a Estados Unidos de inmediato.