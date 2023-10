Debate presidencial en Argentina, en vivo: Bullrich, Massa, Milei y más desde Santiago del Estero

¿Quién es Patricia Bullrich? La candidata “halcón” de Juntos por el Cambio que empezó en el peronismo

“Creo que las características del próximo presidente tienen más que ver con el carácter, con la decisión, con la voluntad y con las convicciones". Así describe a su candidato ideal Patricia Bullrich, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio.

Desde que comenzó la campaña con miras a las elecciones presidenciales de 2023, ha buscado diferenciarse de quien fue su principal contrincante en el espacio opositor, Horacio Rodríguez Larreta.

"Me parece que lo que viene en Argentina es un cambio que va a necesitar mucho coraje, mucha valentía", aseguraba Bullrich cuando se le preguntaba por Rodríguez Larreta. "No digo que no lo tenga, pero digamos, son características que no todos tienen", completaba.

Su pasado en la Juventud Peronista (JP), su paso por el gobierno de Fernando De la Rúa y la muerte de Santiago Maldonado durante su gestión en el Ministerio de Seguridad, son algunos de los temas más polémicos que rodean su imagen.

Lee más aquí sobre Patricia Bullrich.