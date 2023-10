Robert Hadden, ginecólogo acusado de agresión sexual (Alec Tabak/New York Daily News/Tribune News Service via Getty Images)

(CNN) -- Los abogados de 301 pacientes que acusan a un médico de la Universidad de Columbia de abuso sexual durante las revisiones afirman que el exginecólogo ––cuyos señalamientos de abuso fueron ampliamente reportados por CNN–– es el depredador sexual en serie más "prolífico" en la historia del estado de Nueva York.

Pacientes adicionales del doctor Robert Hadden demandaron a la Universidad de Columbia, bajo el argumento de que la institución estuvo involucrada en un "encubrimiento durante 30 años del depredador sexual en serie más prolífico en la historia del estado de Nueva York", según la demanda civil presentada ante la Corte Suprema del estado este martes.

Esto se suma a los más de 200 pacientes que ya habían acusado a Hadden por abuso sexual, según el abogado DiPietro e informes anteriores de CNN.

"He escuchado a cientos de sobrevivientes que ahora se están enterando de que no están solos en el abuso que sufrieron mientras estaban bajo el cuidado de la Universidad de Columbia", dijo DiPietro en un comunicado. "Los pacientes no deberían enterarse de esto a través de los medios. Esta información debería provenir directamente de Columbia, que tiene acceso a la información del paciente".

Un portavoz de la Universidad de Columbia dijo que la institución "lamenta profundamente el dolor" que sufrieron los pacientes del médico, y que "se arrepiente" de que Hadden atendiera a los pacientes durante varias semanas después de su arresto en 2012, dice el comunicado.

El abogado de Hadden no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.