Miles de trabajadores de Kaiser Permanente abandonaron sus puestos de trabajo este miércoles.

(CNN Español) -- Este miércoles, más de 75.000 empleados sindicalizados de Kaiser Permanente, uno de los mayores proveedores de servicios sanitarios sin ánimo de lucro del país, abandonaron sus puestos de trabajo, en la que se ha convertido en la mayor huelga de trabajadores de salud en la historia de Estados Unidos.

Los empleados en huelga, que trabajan en California, Colorado, Washington, Virginia y Oregón y en la capital, están representados por una coalición de ocho sindicatos que comprende al 40% de la plantilla total de Kaiser Permanente. La gran mayoría de los trabajadores en huelga se encuentran en los estados de la Costa Oeste. La huelga comenzó a las 6 de la mañana, hora local, y se prolongará hasta este sábado por la mañana.

Esta huelga sin precedentes se produce en un momento de gran actividad laboral en todo Estados Unidos, con decenas de miles de trabajadores de múltiples sectores que se han unido a los paros para reclamar mejores salarios y prestaciones. Sin embargo, a raíz de la pandemia, los trabajadores sanitarios en particular han estado luchando por entornos de trabajo más seguros y protegidos. Reclaman una mejora de la dotación de personal, argumentando que la actual escasez de personal está poniendo en peligro la atención a los pacientes y llevando a muchos trabajadores a un punto de ruptura.

¿Quién está en huelga?

Entre los empleados que forman parte de la huelga figuran personal de enfermería, personal de dietética, recepcionistas, optometristas y farmacéuticos. La medida tiene lugar después de que los contratos sindicales de los trabajadores expiraran el 30 de septiembre a las 23:59 PT. Las negociaciones entre el sindicato y Kaiser Permanente continuaron este miércoles, según James Santos, coordinador de campo de la coalición de sindicatos de Kaiser en Virginia, pero dijo que aún no se había alcanzado ningún acuerdo para evitar la huelga.

Los paros en las instalaciones de Virginia y Washington, la mayoría de las cuales no están abiertas las 24 horas, comenzaron a las 7 am ET.

publicidad

En una declaración de Kaiser a las 9 pm PT de este martes, dijo: "Nuestro equipo está disponible 24/7 para continuar negociando con la coalición hasta que lleguemos a un acuerdo justo y equitativo. Seguimos siendo optimistas de que todavía hay tiempo para encontrar un acuerdo antes de que cualquiera de los paros laborales convocados por los sindicatos de la coalición comience a las 6 am de este miércoles".

La huelga es temporal. Los trabajadores de Kaiser Permanente volverán al trabajo el 7 de octubre a las 6 de la mañana, hora local, en cada uno de los estados que se sumen a la huelga. Sin embargo, podría producirse un paro "más largo y más fuerte" en noviembre si no se llega a un acuerdo entre la coalición y Kaiser Permanente después de este esfuerzo de huelga, según las comunicaciones de SEIU-UHW, el mayor sindicato de la coalición.

¿Por qué luchan los trabajadores?

Los empleados en huelga afirman que la escasez de personal les ha dejado agotados y con exceso de trabajo. En un comunicado reciente, Kaiser Permanente declaró que ha acordado acelerar la contratación, estableciendo el objetivo de sumar a 10.000 nuevas personas para puestos de trabajo representados por el sindicato para finales de 2023.

La coalición sindical exige mayores salarios, una estrategia por parte de la dirección de Kaiser Permanente para hacer frente a la escasez crónica de personal, protecciones contra la subcontratación y un aviso previo cuando la dirección llame a los trabajadores remotos para que vuelvan a trabajar en persona.

Según una actualización de SEIU-UHW, antes de que comenzara la huelga se avanzó en la negociación, aunque la dirección y los sindicatos siguen muy distanciados en lo que respecta a los aumentos de sueldo de los empleados.

Kaiser Permanente ha ofrecido aumentos salariales en función de la ubicación, con un máximo del 4% para cada uno de los cuatro años del nuevo contrato, según una actualización del 1 de octubre realizada por SEIU-UHW. La coalición rechazó la oferta, alegando que no se ajustaba al coste de la vida.

La coalición pide un aumento general del 6,5% en los dos primeros años del convenio y del 5,75% en los dos siguientes.

Reportan otro caso de malaria local en EE.UU. 1:24

Renee Saldana, portavoz de SEIU-UHW, declaró a CNN: "Los trabajadores están sufriendo una gran presión. Pasaron por la peor crisis sanitaria mundial en una generación y luego salen y están preocupados por pagar el alquiler, están preocupados por perder su casa, están preocupados por vivir en sus coches".

En un comunicado, Kaiser Permanente afirmó que paga los salarios más altos del sector.

"Lideramos la compensación total en todos los mercados en los que operamos, y nuestras propuestas en la negociación garantizarían que mantenemos esa posición", dijo un portavoz de Kaiser Permanente en un comunicado.

La dirección de Kaiser Permanente y los representantes sindicales llegaron a un acuerdo sobre algunas de las demandas del sindicato. Por ejemplo, Kaiser Permanente acordó renovar las protecciones de externalización y subcontratación para muchos trabajadores y decidió un preaviso de 60 días antes de que el personal remoto tenga que volver al trabajo presencial, según SEIU-UHW.

Un plan para garantizar la atención a los pacientes durante la huelga

Kaiser Permanente funciona de forma diferente al modelo de pago por servicio de la mayoría de los proveedores de asistencia sanitaria de Estados Unidos, un sistema en el que un médico o proveedor de asistencia sanitaria recibe una retribución por cada servicio prestado. Los "miembros" de Kaiser Permanente pagan cuotas a la organización para tener acceso a la amplia gama de servicios sanitarios de Kaiser Permanente.

La percepción sobre los inmigrantes en la salud infantil 7:12

Aunque los médicos y la mayoría de las enfermeras tituladas no están en huelga, la atención a algunos pacientes puede verse afectada por el paro laboral temporal. En un comunicado, Kaiser Permanente dijo que había hecho preparativos para la huelga, pero que los pacientes deben esperar que algunos servicios no urgentes y electivos sean reprogramados durante el paro "por abundancia de precaución".

"Nuestros hospitales y servicios de urgencias permanecerán abiertos. Nuestras instalaciones seguirán siendo atendidas por nuestros médicos, gestores formados y experimentados, y personal, y en algunos casos aumentaremos con trabajadores eventuales", dijo un portavoz de Kaiser Permanente.

Cada vez más trabajadores de distintos sectores van a la huelga

La huelga multiestatal se produce en un momento de elevada actividad laboral en Estados Unidos. Varias huelgas a gran escala han paralizado empresas e industrias enteras en los últimos meses.

Los United Auto Workers están en huelga contra Ford, General Motors y Stellantis, la primera vez que el sindicato hace huelga en las tres simultáneamente.

La industria del entretenimiento también se enfrentó a huelgas dobles este verano, después de que los sindicatos de guionistas y actores de Hollywood se declararan en paro al mismo tiempo por primera vez desde 1960. La dirección del Sindicato de Guionistas de América (Writers Guild of America) llegó a un acuerdo provisional con los estudios de Hollywood el mes pasado, pero la huelga del sindicato de actores sigue su curso.

El sector de salud se ha visto especialmente afectado por el aumento de la actividad huelguística. Desde principios de 2022 hasta agosto de este año, la Oficina de Estadísticas Laborales ha registrado 42 paros de 1.000 o más huelguistas. El recuento muestra que un tercio de esas huelgas se produjeron en el sector sanitario. Esa cifra es superior al 24% de las huelgas importantes de 2019, el año anterior a la pandemia. El aumento en el número de huelgas en el sector de la salud ha ocurrido a pesar de que los trabajadores de esa área representan solo alrededor del 9% de los miembros de los sindicatos del sector privado en todo el país.

En enero, más de 7.000 enfermeras de dos grandes sistemas hospitalarios de Nueva York se declararon en huelga, alegando que la enorme escasez de personal ha provocado su agotamiento. Sus quejas coinciden con las de los empleados de Kaiser Permanente.

Kaiser Permanente reconoció en un comunicado sus problemas de personal, pero argumentó que el problema ha afectado a los proveedores de atención sanitaria de todo el país.

"Cada proveedor de atención médica en la nación ha estado enfrentando escasez de personal y luchando contra el agotamiento. Durante la Gran Dimisión de 2021-22, más de 5 millones de personas abandonaron sus puestos de trabajo en el sector sanitario en todo el país. Hasta dos tercios del personal de atención médica están diciendo que están quemados y más de 1 de cada 5 están renunciando", dijo la compañía en un comunicado. "Kaiser Permanente no es inmune a estos desafíos".

Con información de Chris Isidore.