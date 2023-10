(CNN) -- Hoy es el día del gran simulacro de alerta de emergencia organizado por el Gobierno de EE.UU., que enviará un mensaje de prueba a todos los televisores, radios y teléfonos móviles del país.

Aproximadamente a partir de las 2:20 p.m., hora de Miami, este miércoles, el Gobierno federal comenzará a realizar una prueba nacional de su Sistema de Alerta de Emergencia (EAS, por sus siglas en inglés) y de Alertas Inalámbricas de Emergencia (WEA, por sus siglas en inglés). La parte de la prueba correspondiente al EAS enviará una alerta de emergencia a todas las radios y televisiones, mientras que la parte del simulacro correspondiente a la WEA enviará una alerta a todos los teléfonos móviles de los consumidores.

La prueba está siendo realizada por la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) en coordinación con la Comisión Federal de Comunicaciones. Su objetivo es garantizar que los sistemas existentes sigan siendo un medio eficaz para alertar al público sobre emergencias a escala nacional.

Básicamente, esto significa que cientos de millones de teléfonos móviles de todo el país emitirán un chirriante sonido de alerta aproximadamente a la misma hora este miércoles, alrededor de las 2:20 p.m., hora de Miami. Las emisoras de radio y televisión también emitirán una alerta de prueba aproximadamente a la misma hora. Pero no se requiere ninguna acción de tu parte después de recibir el mensaje gratuito: es solo una prueba.

Aquí tienes las respuestas a todas sus preguntas sobre la prueba de alerta de emergencia.

¿Puedo excluirme de esta prueba en mi teléfono móvil?

Aunque algunos modelos recientes de teléfonos móviles pueden incluir un ajuste para excluirse de las pruebas y alertas, ninguno de estos ajustes afectará a la prueba nacional de 2023, dijo la FEMA.

Esto significa que si su teléfono móvil está encendido y recibes servicio de un proveedor inalámbrico participante, es probable que recibas la prueba nacional de Alerta Inalámbrica de Emergencia, añadió la agencia.

Sin embargo, hay tres condiciones que impedirían que la alerta del teléfono móvil llegara a un dispositivo. Si tu teléfono está apagado, tienes activado el modo avión o no estás conectado o asociado a una torre de telefonía móvil, no recibirás el mensaje.

¿Qué ocurre si tengo un teléfono que intento mantener en secreto?

Los supervivientes de la violencia doméstica y las personas en relaciones abusivas a menudo tienen un teléfono secreto o de emergencia que no quieren que su pareja u otras personas conozcan. En una llamada con periodistas este martes, un alto funcionario de la FEMA dijo que la agencia era consciente de estas preocupaciones procedentes de los supervivientes de la violencia doméstica y sus aliados. El funcionario recomendó a las personas que no quieren que un teléfono secreto sea descubierto que lo apaguen completamente antes de la prueba de las 2:20 p.m., hora de Miami, y que no lo vuelvan a encender durante 30 minutos, o hasta después de las 2:50 p.m., hora de Miami.

Si quieres ser demasiado precavido, también puedes esperar a estar en un lugar seguro antes de volver a encender el teléfono.

¿Perturbará esto a las escuelas?

Los educadores deben prepararse para algunos desórdenes esta tarde, ya que la prueba que afecta a los teléfonos móviles tendrá lugar durante el horario escolar en la mayor parte del país.

En la llamada con periodistas, el alto funcionario de la FEMA recomendó que los educadores, en la medida de lo posible, traten de utilizar esto como una oportunidad de enseñanza sobre la gestión de emergencias federales y las iniciativas de preparación.

¿Afectará esto a mi intimidad?

La prueba nacional no puede utilizarse para vigilar, localizar o bloquear su teléfono, dijo la FEMA. Además, la prueba utiliza tecnología de difusión y no recoge ningún dato suyo.

¿Qué dirá la alerta?

Todos los teléfonos móviles recibirán una alerta y un mensaje de texto que dirá: "ESTA ES UNA PRUEBA del Sistema Nacional Inalámbrico de Alerta de Emergencia. No es necesario actuar".

El mensaje de texto gratuito se enviará en inglés o español, dependiendo de la configuración de idioma de tu dispositivo. El texto irá acompañado de un tono y una vibración únicos que pretenden hacer la alerta accesible a todo el público, incluidas las personas con discapacidad, según ha informado la FEMA.

La prueba se emitirá por las torres de telefonía móvil durante aproximadamente 30 minutos a partir de las 2:20 p.m., hora de Miami, dijo la FEMA. Durante este tiempo, todos los teléfonos inalámbricos compatibles que estén encendidos, dentro del alcance de una torre de telefonía móvil activa, y cuyos proveedores de servicios inalámbricos participen en las pruebas de la AEM deberían recibir el mensaje de texto.

Aunque la prueba estará transmitiendo durante aproximadamente 30 minutos, solo debería recibir el mensaje de alerta una vez.

Mientras tanto, todas las radios y televisiones también emitirán una alerta de emergencia de prueba al mismo tiempo como parte de la prueba más amplia. Este mensaje, que durará aproximadamente un minuto, dirá: "Esto se trata de una prueba a escala nacional del Sistema de Alerta de Emergencia, emitida por la Agencia Federal de Gestión de Emergencias, que cubrirá Estados Unidos desde las 14:20 hasta las 14:50 [hora de Miami]. Esto es solo una prueba. No se requiere ninguna acción por parte del público".

¿Puede la alerta de emergencia afectar a mi cuerpo?

En pocas palabras: No. Hay una serie de afirmaciones falsas circulando en línea con respecto a la prueba de alerta, incluyendo algunas teorías de la conspiración que afirman incorrectamente que el sonido emitido como parte de la prueba nacional puede afectar a su cuerpo a nivel celular. Esto es falso.

"[La] FEMA no tiene conocimiento de ningún efecto adverso para la salud causado por la señal de audio", declaró la agencia.

Y aunque se trata de una prueba nacional, utiliza la misma tecnología e infraestructura en la que se basan las autoridades estatales y locales para enviar Alertas AMBER localizadas o avisos de condiciones meteorológicas extremas, según recalcó un alto cargo de la FEMA a periodistas este martes. En una hoja de preguntas frecuentes publicada por la FEMA antes de la prueba de este miércoles, la agencia declaró: "La señal de audio que se utilizará en la Prueba Nacional es la misma combinación de tonos de audio que se ha utilizado desde 1963 en el Sistema de Transmisión de Emergencia original".

¿Por qué no he recibido una alerta de emergencia en mi teléfono?

Si tienes un teléfono móvil encendido, no en modo avión, dentro del alcance de una torre de telefonía móvil activa y en una red en la que los proveedores de servicios inalámbricos participen en las Alertas Inalámbricas de Emergencia, deberías haber recibido el mensaje de prueba este miércoles por la tarde a las 2:50 p.m., hora de Miami.

Si quieres saber por qué no recibiste la alerta cuando deberías haberla recibido, o tienes alguna otra pregunta sobre la prueba, puedes escribir a la dirección de correo electrónico FEMA-National-Test@fema.dhs.gov.