(CNN) -- Lionel Messi es ampliamente considerado el mejor jugador de fútbol del mundo, lo que hace que uno se pregunte hasta qué punto el amplio acceso a él y a su nuevo equipo podría generar una docuserie deportiva tan aburrida. Aún así, eso resume adecuadamente a "Messi Meets America", un proyecto de Apple TV+ cuyos primeros tres episodios tienen todo el peso de un infomercial nocturno.

Es cierto que parte de eso tiene que ver con la forma en que Messi protege cuidadosamente su imagen, mostrando una habilidad especial para hablar con mucha seriedad con los clichés deportivos clásicos. Tampoco ayuda el hecho de que quienes lo rodean —incluidas las figuras mediáticas entrevistadas— no hagan más que cantar sus alabanzas, con modestas variaciones de melodía.

Lo que sigue, entonces, es un intento de convertir el fichaje de Messi en el Inter Miami CF y su llegada al fútbol estadounidense en un acto de celebración marcado por pequeños fragmentos de la vida en las distintas ciudades que visita el club, al tiempo que brinda algo de atención a a otros miembros del equipo de la MLS (desde el copropietario David Beckham —con su propia docuserie de Netflix— también hasta otros jugadores, pasando por los vendedores de entradas hasta el director del equipo).

Sin embargo, en pocas palabras, hay poco drama en torno a los partidos, ya que los episodios siguen el notable cambio del Inter Miami gracias al liderazgo de Messi, y menos drama aún hay en las dinámicas interpersonales. Después de todo, la razón por la que la gente se obsesionó con "The Last Dance" fue por las coloridas personalidades y los conflictos de los Chicago Bulls, no porque todos se adoraran entre sí.

Beckham resume la presión que supone fichar a un talento como Messi –una oportunidad de ganar que trae consigo "los ojos del mundo”–, pero más allá de captar que "Messi Meets America" se parece demasiado a un producto con licencia, ofrece sinergias útiles como como la aparición de Reese Witherspoon, cofundadora del equipo de fútbol de Nashville y estrella de "The Morning Show" de Apple. Así que, ya sabes, todos ganan.

Caritativamente, la serie ofrece algunas ideas sobre lo que podría llamarse la magia de Messi y hasta qué punto un jugador extraordinariamente talentoso puede contagiar e influir a quienes lo rodean, siempre que todos tengan la actitud correcta.

"¿Puede un solo hombre hacer una diferencia tan grande?", pregunta desde el comienzo la periodista deportiva del Miami Herald Michelle Kaufman.

Aparentemente, sí. La único malo, dada la capacidad de Messi para mejorar todo lo que pisa, es que no lo hicieron producir este programa que tenía que tener al menos un poco más de lío.

"Messi Meets America" se estrena el 11 de octubre en Apple TV+. (Nota: la esposa de Brian Lowry, autor de este texto, trabaja para una división de Apple).