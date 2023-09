Incluso cuando Lionel Messi no juega, sigue siendo la estrella del espectáculo en la MLS

¿Llegará Lionel Messi a jugar el Mundial de 2026? 2:04

(CNN) -- Fue una revelación tentadora: la tapa de una caja de pizza se abrió para mostrar la cena del viernes por la noche de Lionel Messi: su comida recién horneada. Pero en ese momento, algunos de sus muchos fans perdieron por completo el apetito.

No fue su elección de aderezos preparados por el restaurante argentino Banchero en Miami lo que les revolvió el estómago –para que conste fueron ocho aceitunas verdes y unos aros de cebolla dispuestos sobre una cama llena de rodajas de tomate, aparentemente sin queso– sino el momento de su publicación en las redes sociales.

“Abrí Instagram y vi la historia de Lionel Messi comiendo una pizza en Miami”, dijo Rishi Trivedi, un seguidor de Messi a CNN Sport, “así que me confundí un poco. Espera, ¿no viajó a Atlanta?, añadió Trivedi, refiriéndose al partido de la Major League Soccer (MLS) de Atlanta United contra el Inter Miami el sábado.

Por la mañana, los peores temores de Trivedi se habían hecho realidad. "No podía dormir bien. Me desperté a las 8 de la mañana y descubrí que (Messi) no juega. Me preocupé por él; sigue siendo mi jugador favorito, pero estoy un poco decepcionado”, dijo.

Sus amigos hablaron de su angustia y Jenil Patel también tuvo algunas palabras críticas sobre el gusto de Messi: “Debo decir que si vas a comer pizza, ¡al menos pide una pizza mejor!”.

No eran sólo los aficionados los que intentaban digerir la noticia de la ausencia de Messi, sino que los rivales del Inter Miami se enteraron a través de las redes sociales. El entrenador del Atlanta United, Gonzalo Pineda, dijo a los periodistas: "Bueno, revisé su cuenta de Twitter [ahora X] para ver si estaba jugando y vi una pizza con tomates".

Frenesí de entradas por ver a Messi

Desde el momento en que Messi confirmó que se mudaría a Estados Unidos en julio, los seguidores de la MLS de todo el país comenzaron a consultar el calendario en busca de oportunidades para verlo jugar y, para muchos, el partido fuera de casa contra el Atlanta United parecía una buena apuesta.

El estadio Mercedes Benz tiene capacidad para más de 70.000 aficionados y el United anunció rápidamente que pondría todos los asientos a la venta. El precio mínimo era de US$ 125 y no pasó mucho tiempo antes de que algunas de esas entradas se revendieran en mercados secundarios por un precio muy superior al valor nominal.

El impacto explosivo de Messi sólo alimentó aún más la emoción. En sus primeros 11 partidos con el Inter de Miami, el jugador de 36 años marcó 11 goles y ayudó a su nuevo equipo a ganar la Leagues Cup, su primer trofeo.

Jugó todos los partidos que pudo, perdiéndose sólo una victoria en casa contra el Sporting Kansas City, pero eso fue porque estaba de servicio internacional con Argentina, y ni siquiera el gran Messi puede estar en dos lugares a la vez.

Las únicas razones para pensar que podría no jugar en Atlanta serían una lesión o una preocupación por la cancha artificial del estadio.

Sin embargo, en la primera conferencia de prensa de Messi en agosto, el jugador de 36 años dijo que estaba bien con el césped, por lo que la expectativa de que vendría a Atlanta continuó creciendo.

Cuando los seguidores comenzaron a cruzar las puertas a las 3 p.m. del sábado por la tarde, muchos ya habían aceptado que no vendría, aunque algunos no lo creían y otros estaban angustiados.

Ángel Galdámez dijo que pagó casi US$ 2.000 por tres boletos, tres semanas antes del juego.

“Me siento mal”, dijo Galdámez a CNN. "Estoy trabajando duro por mi dinero". Su amiga Irma López dijo que sólo habían venido a ver a Messi. “Quiero irme a casa ahora mismo”, se lamentó, “porque solo vinimos por él”.

Lo que estos seguidores encontraron particularmente irritante fue que el valor de sus entradas ya se había reducido a tan sólo $40.

Messi es "como un dios"

Siempre es noticia cuando las estrellas más grandes salen al campo, pero también es una gran noticia cuando no juegan en absoluto. Incluso cuando estaba a casi 1.000 kilómetros de distancia, Messi logró robarse el espectáculo.

Su club le dijo a CNN que estaba descansando debido a la cantidad de minutos que había jugado desde que llegó a Miami, y señaló que el campo artificial no fue un factor. Pero algunos seguidores preguntaron por qué no pudo al menos haber hecho el viaje; dijeron que se habrían sentido felices con sólo verlo, aunque sólo fuera por un breve vistazo.

“Ojalá hubiera podido al menos venir y haberlo visto en persona, aunque estuviera en el banquillo. ¡Verlo habría hecho que el dinero valiera la pena, porque es como un dios! dijo Rohan Jhanjee a CNN.

Sería difícil sobreestimar el impacto de Messi en el fútbol norteamericano desde su llegada.

La MLS ya se había estado expandiendo rápidamente y en sólo tres años el continente será coanfitrión de la Copa del Mundo. Pero la llegada de Messi ha elevado la marca de la MLS a un nuevo nivel.

El icónico delantero llevó a Argentina a su triunfo en la Copa Mundial en diciembre, y ahora es el boleto más popular en Miami, con celebridades como Leonardo DiCaprio, el príncipe Harry y Selena Gómez que acuden en masa para verlo.

Su impacto ha sido tan profundo que algunos poseedores de abonos de temporada de Atlanta incluso cambiaron de lealtad ese día y vistieron camisetas rosas del Inter Miami con el nombre de Messi en la espalda.

“Estamos agradecidos por el hecho de que esté aquí en Estados Unidos. Cuando Messi y Miami no están en Atlanta, somos seguidores del Atlanta United", dijo Lacey Hunt a CNN.

A lo largo del día, los aficionados se preguntaron si Messi debería haber estado presente en el partido, y también si el club o la liga tenían alguna obligación de advertir a los aficionados que podría no asistir.

La mayoría de las personas con las que habló CNN entendieron que los entrenadores deben anteponer los intereses de sus jugadores y su equipo a todo lo demás. El fútbol sigue siendo principalmente un deporte competitivo en el mundo del entretenimiento.

La gran L roja

Messi ya había jugado 12 partidos desde la tercera semana de julio y Miami está a punto de embarcarse en un calendario agotador que incluirá seis partidos en sólo 18 días. La final de la Copa Abierta de Estados Unidos contra Houston a finales de septiembre es una de ellas: una oportunidad para conseguir otro trofeo.

Para cuando Messi vuelva a jugar, habrá descansado casi dos semanas y Miami esperará que haya valido la pena.

También deben esperar que su ausencia en un partido crucial de la liga no haya sido demasiado costosa. Atlanta ganó el partido 5-2, la primera derrota de Miami desde la llegada de Messi, dejando al equipo penúltimo en la Conferencia Este.

Para la MLS, también podría haber sido una oportunidad perdida de exhibir su producto en una época del año en la que muchos aficionados estadounidenses al deporte están más interesados en otro tipo de fútbol, ya que Messi habría jugado ante una de las mayores multitudes que habría visto desde la final del Mundial.

Sin embargo, Atlanta United no se quejó y su equipo de redes sociales fue el último en reír, publicando su propia imagen de una pizza en sus redes sociales. Habían usado los mismos ingredientes de Messi sobre una base de masa, pero los tomates se habían reorganizado para formar una gran L roja.