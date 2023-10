Batalla entre republicanos por liderazgo de la Cámara 6:27

(CNN) -- El Partido Republicano de la Cámara de Representantes se está hundiendo aún más en el caos mientras se pelea por su próximo presidente, aparentemente ajeno a la imagen de disfunción del Gobierno de Estados Unidos que está enviando en un momento de empeoramiento de las crisis mundiales.

Los legisladores del Partido Republicano eligieron este miércoles a Steve Scalise como su candidato para el puesto, el segundo en la línea de sucesión presidencial. Pero al caer la noche, estaba claro que el republicano de Louisiana y actual líder de la mayoría estaba luchando para encontrar los votos que necesita para asegurar el mazo durante una votación en el pleno.

Mientras que los líderes del partido todavía esperaban celebrar una votación sobre la presidencia en el pleno de la cámara este jueves, los republicanos de alto rango también estaban considerando qué hacer en caso de que Scalise no tuviera el apoyo para ganar el trabajo, informaron Manu Raju y Melanie Zanona de CNN.

"Steve no está cerca de 217", dijo un miembro republicano, refiriéndose a la cuenta que Scalise necesitaría en el pleno para convertirse en presidente. Pero varias fuentes del Partido Republicano también dudan de que el presidente del Poder Judicial, Jim Jordan, segundo tras Scalise en la elección a puerta cerrada de este miércoles, pueda unir al partido y reclamar el primer puesto. Eso podría dar paso a un candidato de compromiso, sea quien sea.

El empeoramiento de la debacle en la Cámara sigue a la destitución del expresidente Kevin McCarthy la semana pasada por ocho republicanos que votaron con los demócratas.

En teoría, Scalise está a punto de convertirse en el republicano más poderoso de Washington. En realidad, aunque consiga los votos que necesita, corre el riesgo de perder su potencial presidencia de la Cámara antes de que empiece con las concesiones a los extremistas necesarias para hacerse con el mazo.

Si eso suena familiar, es porque Scalise está midiendo los mismos dilemas que McCarthy enfrentó durante las 15 rondas de votación que le llevó a ganar el trabajo en enero, y que finalmente condujo a su destitución como presidente la semana pasada.

Este miércoles por la noche aumentaron los indicios de una creciente pugna por el puesto de líder de la mayoría, que podría quedar vacante si Scalise se convierte en portavoz. Varios candidatos, incluidos los Reps. Tom Emmer de Minnesota, Kevin Hern de Oklahoma y Byron Donalds de Florida, planean presentarse. Pero a algunos líderes del Partido Republicano les irrita que las pugnas distraigan la atención del imperativo de encontrar un presidente.

Tan pronto como Scalise superó a Jordan en una votación de 113 a 99 el miércoles, la magnitud de su desafío se hizo evidente. Todavía estaba muy lejos de los 217 votos —la mayoría de la Cámara actual— necesarios para reclamar la portavocía en el pleno. Eso significa que solo puede perder cuatro votos en una conferencia del Partido Republicano que esta semana ha superado incluso su propia reputación de política de triquiñuelas, divisiones y caos.

"Todavía tenemos trabajo que hacer", dijo Scalise a los periodistas, una notable subestimación antes de dirigirse a las reuniones individuales con los miembros que se han negado a apoyarlo, pero a menudo luchan por definir exactamente lo que quieren. Sus demandas y grandilocuencia están en consonancia con un Partido Republicano de la era de Donald Trump al que se le da mejor derribar instituciones que gobernar.

Scalise trabajó durante la noche de este miércoles para tratar de construir una mayoría que podría arrastrarle a la portavocía. Varios miembros de la conferencia ya han dicho que planean votar por el representante Jim Jordan, a pesar de que el republicano de línea dura de Ohio se ha comprometido a nominar a su colega antes de una votación en la Cámara que los líderes del partido esperan, pero no pueden garantizar, que tenga lugar este jueves.

La semana regicida que ha vivido el partido tras expulsar a McCarthy ha puesto de manifiesto las complicaciones de la minúscula mayoría que consiguió en la Cámara de Representantes en las elecciones de mitad de mandato y las candentes divisiones internas que hacen que la conferencia del Partido Republicano sea ingobernable. El vacío de poder está enviando un mensaje de incompetencia a los votantes moderados de los distritos indecisos que el partido necesita para conservar la Cámara en 2024. Y la negligencia que representa dejar vacía la Cámara de Representantes en un momento de crisis mundial, tras la horrible incursión de Hamás en Israel, está otorgando valiosas victorias propagandísticas a los adversarios que sostienen que el poder de Estados Unidos está menguando.

"Tenemos que gobernar y no podemos hacerlo sin un portavoz", declaró este miércoles a Wolf Blitzer, de CNN, el representante por Texas Michael McCaul, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores. "Cuanto más juguemos con esto... eso solo envalentona a nuestros adversarios como el presidente Xi (que) habla de que la democracia no funciona. A Putin le encanta esto, al ayatolá le encanta esto".

Scalise se enfrenta a un camino traicionero hacia la victoria

Scalise conoce la adversidad. Luchó para recuperarse de las graves heridas que sufrió en un tiroteo en un entrenamiento de béisbol del Congreso en 2017 y recientemente ha sido tratado de un cáncer de sangre. Para asegurarse una presidencia sostenible, el de Louisiana debe evitar caer en las trampas que condenaron a McCarthy en su afanosa búsqueda de su propia mayoría de gobierno en enero. El golpe decisivo al expresidente fue posible gracias a una concesión que hizo a los partidarios de la línea dura y que permitió a un solo miembro convocar una votación para desbancarle. El representante de Florida Matt Gaetz utilizó esa cuerda trampa y otros siete republicanos se unieron a él para expulsarle.

Aunque Scalise es más conservador y popular de lo que McCarthy acabó siendo en la conferencia del Partido Republicano y es conocido por ser un gran recaudador de fondos —una consideración clave para los miembros que aspiran a la reelección—, es difícil ver qué tiene que ofrecer a los conservadores que finalmente se volvieron contra McCarthy.

En realidad, el californiano solo tenía dos líneas rojas: no estar dispuesto a provocar un impago de la deuda estadounidense y cerrar el Gobierno. Cuando ambos escenarios parecían inevitables en los últimos meses, McCarthy utilizó los votos demócratas para avanzar en soluciones provisionales, una estrategia que acabó siendo fatal para su presidencia. Su apaciguamiento de la extrema derecha no sirvió de nada, incluso después de que incluyera prioridades conservadoras de la guerra cultural en proyectos de ley de asignaciones, expulsara a demócratas de alto perfil de comités clave e incluso iniciara una investigación de impugnación contra el presidente Joe Biden.

Varios republicanos rebeldes de alto perfil advirtieron este miércoles que no votarían por Scalise, y que aún le faltaban muchos votos para ganar.

La representante de Georgia Marjorie Taylor Greene —que pasó un tiempo considerable forjando un vínculo político con McCarthy y es una vehemente partidaria de Trump más en sintonía temperamental e ideológica con Jordan que con Scalise— expresó su preocupación por la salud de Scalise. "Desgraciadamente, Steve está pasando por su propia batalla contra el cáncer", dijo Greene a Manu Raju, de CNN, en alusión a su padre, a quien dijo haber perdido de cáncer. "Y me gusta mucho Steve y me gusta tanto que me gustaría verle poner todo su empeño en derrotarlo".

La representante de Carolina del Sur Nancy Mace dijo que no podía votar por Scalise, al menos inicialmente, porque antes de entrar en el Congreso pronunció un discurso ante un grupo supremacista blanco fundado por el ex gran mago del Ku Klux Klan David Duke. Scalise se disculpó más tarde y dijo que se arrepentía. Pero Mace, que votó a favor de la destitución de McCarthy, dijo a Jake Tapper de CNN: "Estoy intentando reconciliarlo, y ahora mismo, no puedo".

Scalise también puede estar pagando un precio por ser visto como un miembro del establishment del Partido Republicano de la Cámara en un partido que leona a los outsiders e insurgentes. No logró ganarse a otra partidaria de la línea dura, la representante Lauren Boebert, de Colorado, a pesar de haberse reunido con ella en privado. "Mi principal preocupación es la forma en que se gestiona este lugar", dijo Boebert. "Creo que hay un problema de liderazgo en nuestra conferencia".

A medida que avanzaba la noche de este miércoles, los republicanos de alto rango se mostraban cada vez más pesimistas sobre la posibilidad de que Scalise consiguiera el apoyo suficiente para hacerse con el mazo. "No tiene ningún camino hacia el 217", dijo un alto republicano de la Cámara bajo condición de anonimato.

Una reacción contra los partidarios de la línea dura

La situación está enfureciendo a algunos de los principales republicanos cuyas victorias en distritos clave el año pasado allanaron el camino a la mayoría del Partido Republicano y cuyas carreras de reelección decidirán el destino de la Cámara el próximo año.

"La mayoría de la mayoría ha sido desatendida por un puñado de miembros repetida y flagrantemente y como resultado depusimos... a nuestro presidente de la Cámara hace una semana con 208 demócratas", dijo el representante por Nueva York Mike Lawler, al tiempo que exigía responsabilidades a los extremistas que destituyeron a McCarthy. "La idea de que de alguna manera reorganizar las sillas aquí va a arreglar el problema o de alguna manera que Kevin McCarthy era el problema es para reírse", dijo a CNN.

La naturaleza de la caótica conferencia republicana significa que si Scalise logra de alguna manera colarse en la silla del presidente, sus problemas podrían no haber hecho más que empezar. Los republicanos querrán que su nuevo líder ofrezca enormes recortes de gastos y legislación para satisfacer sus objetivos, pero seguirán sin poder forzar la mano del Senado o de la Casa Blanca, ambos controlados por los demócratas.

Laura Blessing, miembro senior del Instituto de Asuntos Gubernamentales de la Universidad de Georgetown, dijo que incluso si Scalise finalmente se abre paso, se enfrentará exactamente a los mismos problemas intratables que McCarthy no pudo resolver, comenzando con un posible cierre del Gobierno el próximo mes.

"El trabajo no se hizo más fácil porque la persona que hace el trabajo ha cambiado", dijo Blessing. "El nuevo portavoz va a heredar la bandeja de entrada del anterior", añadió.