Reaparece Will Smith con un mensaje para Chris Rock, sus colegas y seguidores 1:20

(CNN) -- El matrimonio de Will Smith y Jada Pinkett Smith ha sido un tema de interés para muchos en los últimos años, incluso para Chris Rock, según Pinkett Smith.



"Cada verano salían todos los informes de que Will y yo nos íbamos a divorciar", dijo Pinkett Smith a la revista People. “Y este verano en particular, Chris [Rock] pensó que nos íbamos a divorciar. Entonces me llamó y básicamente me dijo: 'Me encantaría invitarte a salir'”.

Pinkett Smith dijo que la llamada la tomó por sorpresa.

Yo estaba como, '¿Qué quieres decir?' Él dijo, 'Bueno, ¿no se van a divorciar Will y tú?' Chris, esos son solo rumores'”, recordó Pinket Smith. “Estaba consternado. Y se disculpó profusamente y eso fue todo”.

CNN se comunicó con representantes de Rock para solicitar comentarios.

Pinkett Smith escribe sobre el encuentro en sus próximas memorias, "Worthy".

Su esposo, Will Smith, abofeteó a Rock mientras presentaba un premio durante la transmisión de los Oscar 2022 después de que Rock hiciera una broma acerca de que Pinkett Smith era calva. Sufre alopecia, lo que le ha provocado la caída del cabello.

Pinkett Smith le dijo a People que creía que había habido un "malentendido entre Chris y yo en lo que respecta a los Oscar de 2016".

Ese año, Rock fue el anfitrión de la entrega de premios y Pinkett Smith llamó a un boicot como parte del movimiento #OscarsSoWhite después de que su esposo fuera ignorado en una nominación por su actuación en “Concussion”.

Ahora dice que tal vez no era consciente del “nivel de presión” al que Rock podría haber estado en ese momento.

"Probablemente debería haberle llamado y decirle: 'Oye, ¿estás bien? Y que sepas que, aunque me estoy pronunciando sobre los Oscar, te deseo lo mejor y quiero que lo sepas'. Pero podría haber herido sus sentimientos", dijo.

La pareja habló y se disculpó después del incidente de 2016, dijo.

Pinkett Smith dijo que Rock intentó hablar con ella durante un receso en la ceremonia de los Oscar 2022 después de la bofetada en un intento de disculparse con ella.

“Él dijo: 'No quise hacerte ningún daño'. Le dije: 'No puedo hablar de esto ahora, Chris. Esto es una m*** vieja'”, le dijo a People. “Pensé que esto era [sobre] el Oscar 2016 y… sus cosas que tenían antes de que yo entrara en escena a finales de los 80. Tengo que dejar que Will y Chris hablen de eso, pero seguro que tienen sus cosas”.

Sus memorias se publicarán el 17 de octubre.