¿Qué ha sido de Will Smith un año después de golpear en los Oscar a Chris Rock?

(CNN Español) -- Will Smith tiene prohibido asistir este año (y los próximos nueve) a los Premios Oscar, pero seguramente sea el primer nombre en el que piense el público durante la ceremonia de este domingo en Hollywood.

Luego de la bofetada que le propinó a Chris Rock en la edición 2022 de los premios, el príncipe del rap de Bel-Air se enfrentó al ostracismo: renunció a la Academia y, pocos días después, la organización anunció que tenía prohibido asistir a cualquiera de sus eventos, incluidos los Oscar, durante 10 años.

Casi 12 meses después, el tema sigue en boga. El fin de semana previo a la entrega de los Oscar 2023, justamente, Chris Rock hizo un especial de Netflix en el que abordó el asunto.

Pero no es lo único por lo que se habla de él: al menos dos proyectos cinematográficos, la premiada "Emancipation" y la secuela de "I Am Legend" en proceso, han vuelto a poner a Smith en el centro de conversaciones vinculadas a sus actuaciones.

'Emancipation', el retorno de Will Smith a los premios

Smith volvió a las entregas de premios este primero de marzo, cuando le otorgaron el Beacon Award de la Asociación de Críticos de Cine Afroamericanos por "Emancipation", premio que recibió junto al director Antoine Fuqua.

"Emancipation' fue la película individualmente más difícil de toda mi carrera", dijo Smith, quien interpretó a un esclavo llamado Peter en el film de AppleTV+. "Es realmente difícil transportar una mente moderna a ese periodo de tiempo. Es difícil imaginar ese nivel de inhumanidad", agregó el ganador de Oscar.

La semana anterior, Smith se había ganado el premio a mejor actor en el NAACP Image Awards, que reconoce los logros de las personas de color en materia de arte, entretenimiento y cultura, por esta misma película. Sin embargo, no asistió al evento y, en su lugar, publicó un mensaje en redes sociales.

La secuela de "I Am Legend"

El nombre de Will Smith también volvió a los reflectores con el anuncio de una secuela de "I Am Legend", de 2007, que protagonizará junto a Michael B. Jordan.

El productor y guionista Akiva Goldsman habló con la publicación Deadline sobre la nueva película, que estará ambientada "unas décadas más tarde que la primera".

"Estoy obsesionado con [la serie de HBO] 'The Last of Us', donde vemos el mundo justo después del apocalipsis, pero también después de un lapso de 20-30 años", dijo. "Se ve cómo la tierra reclama el mundo, y hay algo hermoso en la cuestión de qué ocurre cuando el hombre deja de ser el inquilino principal".

Para la secuela, Goldsman dijo que se remontarán "al libro original de Matheson, y al final alternativo en contraposición al final en la película original".

La película original se basó en la novela homónima de Richard Matheson de 1954 y existe un final alternativo en una edición especial en DVD de dos discos. (Tanto "I Am Legend" como la secuela son proyectos de Warner Bros., que comparte empresa matriz con CNN)

En enero, por otra parte, el actor anunció que volvería con Martin Lawrence a una nueva entrega de la franquicia "Bad Boys".

Los mensajes del actor sobre la bofetada

Desde la noche de los Oscar de 2022 hasta la fecha, Will Smith abordó en al menos tres ocasiones lo sucedido en la ceremonia. Una de las más recientes fue en diálogo con Trevor Noah en un episodio de “The Daily Show" en noviembre.

Allí, Smith dijo que perdió los papeles y calificó el evento como una "noche horrible".

"Y supongo que lo que diría es que nunca sabes por lo que está pasando alguien", le dijo Smith a Noah. "Yo estaba pasando por algo esa noche. No es que eso justifique mi comportamiento en absoluto", agregó.

El actor afirmó que lo más doloroso para él fue que sus acciones se lo hicieron "difícil a otras personas". "Entendí la idea de que la gente herida hace daño a la gente", dijo. "Era una rabia que había estado embotellada durante mucho tiempo", acotó.

Equipo de crisis

Mientras tanto, el director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, dijo en una entrevista con Time que ahora contarán con un equipo de crisis disponible en la noche de los Oscar, para poder hacer frente a cualquier situación como la del bofetón del año pasado.

El suceso tuvo lugar luego de que Chris Rock hiciera una broma sobre la cabeza rapada de la esposa de Smith, Jada Pinkett Smith, quien sufre de alopecia, una condición autoinmune que puede provocar la caída del cabello.

Con información de Chloe Melas, Lisa Respers France, Dean Obeidallah.