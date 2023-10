Taylor Swift asiste al estreno de su película 'Eras Tour' en Los Ángeles

¿Cuándo es el estreno mundial de "Taylor Swift: The Eras Tour"? 1:07

(CNN) -- Taylor Swift llenó un "espacio en blanco" en la alfombra roja del estreno de "Taylor Swift: The Eras Tour Concert Film" en Los Ángeles este miércoles.

Como se ve en los videos publicados en las redes sociales, la cantante hizo una aparición sorpresa —aunque muy esperada— en el evento con un vestido azul sin tirantes. Posó para las fotos con sus bailarines de "Eras Tour" y sus seguidores a lo largo de la alfombra.

"No puedo agradecerles lo suficiente por querer ver esta película que captura tan vívidamente mi aventura favorita de la que he formado parte: The Eras Tour", escribió Swift en su Instagram poco antes de que comenzara el estreno, y añadió: "Y lo mejor es que es una aventura en la que seguimos juntos".

Swift escribió en su post que "debido a una demanda sin precedentes", las proyecciones de acceso anticipado de la película se abrirán este jueves en Estados Unidos y Canadá, y se añadirán horarios adicionales a lo largo del fin de semana.

El estreno tuvo lugar en The Grove, un complejo comercial de lujo que incluye un cine AMC con varias pantallas. El centro comercial al aire libre permaneció cerrado al público durante todo el día, mientras se llevaban a cabo los preparativos del estreno.

publicidad

El concierto de Swift llega tras una gira monstruosa, "Eras Tour", que ha llegado a más de 20 ciudades y se espera que recaude más de US$ 1.000 millones. La cantante reanudará su gira internacional en Argentina el 9 de noviembre.

Dirigida por Sam Wrench, la película se rodó en tres noches durante la residencia de seis noches de la cantante de "Karma" en el estadio SoFi de Los Ángeles en agosto.

CNN informó anteriormente de que la película aplastó las ventas de entradas de un solo día menos de tres horas después de que se pusieran a la venta, lo que llevó a AMC a añadir horarios adicionales donde fuera posible.

Se espera que recaude entre US$ 100 millones y US$ 125 millones en su fin de semana de estreno, según las estimaciones del sector. El concierto se proyectará en salas IMAX y estándar de AMC, Cinemark y Regal, y en 90 países de todo el mundo.

Las entradas para las proyecciones adicionales de "Taylor Swift: The Eras Tour Concert Film" estarán disponibles este jueves a las 10 de la mañana en la zona horaria del comprador.