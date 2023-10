La participación de Heard en "Aquaman and the Lost Kingdom" 1:53

(CNN) -- Aquellos que fueron presa de la hostilidad exagerada dirigida a Amber Heard durante el juicio de Johnny Depp, como se relata en la docuserie "Depp vs Heard", tendrán munición fresca gracias a "In the Fire", una película bastante horrible protagonizada y producida por la actriz, una película que probablemente no producirá muchas chispas más allá de las provocadas por la curiosidad morbosa.



En coproducción italoestadounidense, con un presupuesto aparentemente mínimo, la película se estrena simultáneamente en los cines y en digital bajo demanda, una estrategia lógica, ya que el apoyo en los cines arderá rápidamente.

Ambientada en la década de 1890, la película está protagonizada por Heard en el papel de una doctora neoyorquina, Grace Burnham, que viaja a una pequeña y remota plantación en un lugar lejano donde ha acudido para tratar a un niño, Martin (Lorenzo McGovern Zaini). Los lugareños creen que el niño es una especie de demonio que trae mala suerte a su pueblo.

Grace, alienista, término empleado antes de que se conociera como psiquiatría, admite que el niño es diferente pero rechaza cualquier explicación sobrenatural, diciéndole a su escéptico padre (Eduardo Noriega) y a un atento sacerdote (Luca Calvani): "Es una cuestión de ciencia, y la resolveremos como tal".

Sin embargo, aparte de los ojos desiguales, las preguntas sobre qué es exactamente lo que hace que el chico sea diferente siguen siendo imprecisas y una fuente de misterio no demasiado convincente: ¿Poseído? ¿Mutante? ¿Algún tipo de percepción extrasensorial o telequinesia?

Por desgracia, no hay mucho tiempo para averiguarlo, ya que los aldeanos, liderados por otro clérigo (Yari Gugliucci), ya están en un estado de ánimo de asaltar el lugar con horcas, preparando la perspectiva de un encuentro violento.

Dirigida por Conor Allyn (que comparte el guión con otros dos directores), la película cojea de un interludio a otro. La interpretación de Heard puede describirse caritativamente como rígida y poco desarrollada, salvo en los momentos en que estalla en justa furia por la falta de comprensión de los posibles verdugos de Martin.

Heard ha sido más noticia en los juzgados que en las pantallas desde que coprotagonizó "Aquaman" en 2018. La secuela de esa franquicia de superhéroes de DC se estrenará a finales de este año, aunque el tamaño de su papel basado en el tráiler se ha convertido en materia de especulación.

Sea cual sea la opinión de cada uno sobre Heard, y después del juicio mucha gente parece habérsela formado, aunque potencialmente esté mal informada, su carrera como actriz recibirá claramente un escrutinio extra debido a su paso por la prensa rosa.

Generar publicidad para una pequeña película que, de otro modo, podría haber pasado desapercibida, representa una clásica espada de doble filo. No hacía falta que "In the Fire" fuera grandiosa para avivar esas brasas, pero en términos de capitalizar la atención, la película necesitaba ser mucho mejor que esto.

"In the Fire" se estrena el 13 de octubre en algunos cines, bajo demanda y en formato digital. Está clasificada R.