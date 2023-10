Guerra entre Israel y Hamas, en vivo: muertes, última hora, noticias de Gaza y más

El "castigo colectivo" de Israel a civiles de Gaza es un "crimen de guerra", afirma Amnistía Internacional

El grupo de derechos humanos Amnistía Internacional instó eSTE viernes a Israel a levantar "inmediatamente" su bloqueo sobre Gaza, afirmando que el "castigo colectivo" a los civiles por las atrocidades terroristas de Hamas equivale a un crimen de guerra.

El bloqueo de Israel sobre este territorio densamente poblado "ha sumido a Gaza en la oscuridad y exacerbará una catástrofe humanitaria en curso", afirmó Amnistía en un comunicado.

"El castigo colectivo de la población civil de Gaza equivale a un crimen de guerra: es cruel e inhumano", agregó.

Luego dijo: "Amnistía reitera que los civiles palestinos no son responsables de los crímenes de Hamas y otros grupos armados palestinos e Israel no debe, en virtud del derecho internacional, hacerlos sufrir por actos en los que no desempeñan ningún papel y que no pueden controlar".

Amnistía también instó a la comunidad internacional a "trabajar para llegar a un acuerdo sobre corredores humanitarios" en Gaza, donde más de 423.000 personas han sido desplazadas.