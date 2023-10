¿Qué es mejor para la depresión: el ejercicio o la medicación? Expertos opinan

Estudio advierte aumento en las tasas de depresión en EE.UU. 0:45

(CNN) -- Según una nueva investigación, correr puede ser tan eficaz como los antidepresivos para tratar la depresión o la ansiedad. Pero expertos afirman que la solución puede no ser tan sencilla para todas las personas.

Dada la prevalencia de la depresión y la ansiedad y sus consecuencias sobre la salud, investigadores de Ámsterdam estudiaron la mejor manera de mitigar estos efectos, y si los antidepresivos o la intervención sobre el estilo de vida tendrían efectos diferentes sobre la salud mental, así como sobre ciertos aspectos de la salud física.

La investigación es la primera "que compara los efectos de los antidepresivos con los ejercicios de carrera para la ansiedad, la depresión y la salud en general", según un comunicado sobre un estudio presentado el 6 de octubre en la conferencia anual del Colegio Europeo de Neuropsicofarmacología. El estudio se publicó a principios de este año en la revista Journal of Affective Disorders.

"Los antidepresivos suelen ser seguros y eficaces. Funcionan para la mayoría de la gente", afirmó en un comunicado de prensa Brenda Penninx, coautora del estudio y profesora de Epidemiología Psiquiátrica de la Universidad Vrije de Ámsterdam (Países Bajos). "Sabemos que no tratar la depresión en absoluto conduce a peores resultados, por lo que los antidepresivos son generalmente una buena opción. Sin embargo, necesitamos ampliar nuestro arsenal terapéutico, ya que no todos los pacientes responden a los antidepresivos o están dispuestos a tomarlos".

Los factores que afectan la salud mental en EE.UU., según encuesta 1:52

Los investigadores estudiaron los efectos de la terapia corriente frente a la toma de un medicamento antidepresivo —en este caso, escitalopram— sobre estos factores de salud entre 141 pacientes con depresión, trastorno de ansiedad o ambos. Durante las 16 semanas que duró el ensayo, los miembros del grupo de antidepresivos tomaron la medicación, mientras que los del grupo de atletismo asistieron a dos o tres sesiones semanales supervisadas de 45 minutos de atletismo en grupo.

publicidad

Tras el periodo de prueba, alrededor del 44% de ambos grupos experimentó una mejoría de los síntomas de depresión o ansiedad, lo que demuestra que la medicación y la carrera fueron igual de eficaces, según el estudio. El grupo de corredores también experimentó mejoras en el peso, la cintura, la presión arterial y la salud cardiaca, mientras que el grupo de medicación empeoró ligeramente en estos aspectos.

"Hace tiempo que consideramos el ejercicio como un apoyo complementario a tratamientos más formales, como la psicoterapia o la medicación", señaló por correo electrónico Karmel Choi, psicólogo clínico y profesor adjunto de Psicología de la Facultad de Medicina de Harvard, en Boston. Choi no participó en la investigación.

"Aquí vemos que en algunos casos", dijo Choi, "el ejercicio puede resultar tan útil como un antidepresivo, con menos efectos secundarios y más beneficios para la salud física".

Sin embargo, la cuestión de si es mejor el ejercicio en general o la medicación para el tratamiento de la depresión o la ansiedad sigue abierta y depende de múltiples factores, añadió.

Estas setas podrían ser el futuro en el tratamiento para la depresión 1:01

Lo que muestra la investigación

Qué opción de tratamiento funciona mejor depende en parte de las percepciones o preferencias personales, incluida la motivación de una persona para hacer ejercicio o la preocupación por los posibles efectos secundarios de una medicación, señalaron los expertos.

En general, "no hay razón para pedir a los pacientes que elijan solo una de estas intervenciones cuando no hay interacción entre ellas", dijo Felipe Barreto Schuch, profesor adjunto de Psiquiatría y Salud Mental en la Universidad Federal de Santa María en Brasil, a través de correo electrónico. Schuch no participó en el estudio.

"No hay riesgos adicionales en tomar las pastillas y hacer ejercicio. No son mutuamente excluyentes", añadió Schuch. "Naturalmente, alguien con depresión puede hacer ambas cosas sin ningún (daño)".

También hay retos basados en la investigación para responder a la pregunta de qué opción de tratamiento es mejor. Por ejemplo, la depresión varía en gravedad, pero la mayoría de los estudios "tienden a centrarse en las formas más leves de depresión porque son más comunes y más seguras de estudiar", dijo Ben Singh, investigador en salud aliada de la Universidad del Sur de Australia, que no participó en el estudio.

En consecuencia, no se sabe mucho sobre el tratamiento de la depresión grave con ejercicio, señaló Parco Siu, profesor asociado de Kinesiología de la Universidad de Hong Kong, que tampoco participó en la investigación.

Para las personas con depresión grave, el ejercicio por sí solo no suele ser suficiente.

"La depresión grave suele cursar con síntomas intensos, como tristeza profunda, desesperanza persistente, pensamientos suicidas o incapacidad para realizar las tareas cotidianas", explica Singh. "La depresión grave suele requerir una combinación de tratamientos y una estrecha supervisión médica".

Schuch y un equipo de investigadores descubrieron en un estudio de 2015 que, para las personas gravemente deprimidas y hospitalizadas, el ejercicio, además de la medicación, era una opción viable. "Sin embargo, el entorno hospitalario cuenta con muchos más recursos y apoyo para los pacientes, lo que puede facilitar la aceptación y la adherencia al ejercicio", añadió. "En la comunidad, la adherencia al ejercicio por parte de los pacientes gravemente deprimidos puede ser más difícil".

Una limitación común en los estudios que comparan las intervenciones de ejercicio y medicación para la depresión es la incertidumbre sobre si las dosis indicadas de ejercicio y antidepresivos son biológicamente comparables, y si los participantes cumplieron, se quedaron cortos o superaron la dosis de medicamento o la cantidad de ejercicio, dijo Schuch.

Algunos expertos también se preguntan cuál es el mejor ejercicio para los pacientes que más se benefician de dicha actividad física, dijo Schuch. No obstante, algunas pruebas han demostrado que no existen diferencias entre los ejercicios aeróbicos y los anaeróbicos, de modo que mientras que a ciertas personas les puede resultar beneficioso correr, como descubrió la reciente investigación, otras pueden preferir levantar pesas.

Además, la investigación reciente "no fue un ensayo aleatorio", dijo Choi. "Se permitió a los participantes elegir su tratamiento, y la mayoría se inclinó por el programa de ejercicio. Esto significa que no sabemos con seguridad si los efectos se debieron al tratamiento en sí —medicación o ejercicio— o a otros factores como los intereses y la motivación de las personas en relación con la salud".

Según el estudio, el grupo que eligió antidepresivos para el ensayo de 16 semanas estaba más deprimido que los que optaron por correr.

Aunque tanto el ejercicio como la medicación son opciones viables, es importante tener en cuenta que "ninguna funcionará para todos los pacientes", dijo Schuch. "Las tasas de respuesta se acercan al 50% para los antidepresivos y para el ejercicio".

¿Qué es lo mejor para ti?

El consenso científico destaca la importancia de los planes de tratamiento personalizados, dijeron los expertos.

"La clave es tener una discusión abierta con un proveedor de atención médica que pueda evaluar su situación específica y ayudarle a tomar una decisión informada adaptada a sus necesidades", dijo Singh por correo electrónico.

Si estás pensando en intentar aliviar la depresión con ejercicio físico, debes saber que "el tiempo que tarda alguien en experimentar alivio de la depresión mediante el ejercicio puede variar mucho", dijo Choi. "Algunas personas pueden empezar a notar mejoras a las pocas semanas de practicar ejercicio con regularidad. Sin embargo, otros pueden necesitar varios meses de esfuerzo dedicado".

Por esta razón, la constancia es clave, añadió, ya que "seguir una rutina a lo largo del tiempo tiene más probabilidades de producir efectos positivos."

Nota del editor: Cómo obtener ayuda para alguien que podría suicidarse

Llama al 1-800-273-8255 o envía un mensaje de texto con la palabra "talk" al 741741 o al 988 en Estados Unidos para comunicarte con la Línea Nacional de Prevención del Suicidio. Brinda asistencia gratuita y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana, para personas en crisis suicidas o angustiadas. También puedes llamar al 1-800-273-8255 para hablar con alguien sobre cómo puedes ayudar a una persona en crisis. Llama al 1-866-488-7386 para TrevorLifeline, un servicio de asesoramiento para la prevención de suicidios para la comunidad LGBTQ.

Para obtener asistencia fuera de EE.UU., la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio proporciona un directorio mundial de recursos y líneas directas internacionales. También puedes recurrir a Befrienders Worldwide. Puedes encontrar más información aquí./