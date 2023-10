Periodista documenta la devastación y la evacuación en Gaza 1:20

(CNN) -- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo el sábado que Estados Unidos no debería aceptar refugiados de Gaza, en momentos en que decenas de miles huyen de sus hogares tras una advertencia de Israel de que debían evacuar antes de un posible ataque terrestre.

"No sé qué hará (el presidente Joe) Biden, pero no podemos aceptar a gente de Gaza en este país como refugiados. No voy a hacer eso", dijo DeSantis, que compite por la candidatura presidencial del Partido Republicano, en una parada de campaña en Creston, Iowa.

"Si te fijas en cómo se comportan, no todos son de Hamas, pero todos son antisemitas. Ninguno de ellos cree en el derecho de Israel a existir", continuó.

DeSantis argumentó que los estados árabes deberían aceptar a los refugiados de Gaza que intentan cruzar al sur hacia Egipto, en lugar de que los refugiados sean "importados" a Estados Unidos.

Las encuestas de opinión pública sobre el tema no respaldan la caracterización que hace DeSantis de los residentes de Gaza. En una encuesta realizada en julio por la organización proisraelí Washington Institute, el 50% de los gazatíes estaba de acuerdo en que "Hamas debería dejar de pedir la destrucción de Israel y aceptar en su lugar una solución permanente de dos Estados basada en las fronteras de 1967".

publicidad

Uno de los rivales de DeSantis para 2024, el e gobernador de Arkansas Asa Hutchinson, coincidió con el gobernador de Florida en que EE.UU. no debería aceptar refugiados de Gaza, pero advirtió contra las generalizaciones sobre ellos.

"Es un peligro cada vez que se categoriza a un grupo de personas como simplemente antisemitas, pero también he dicho que no deberíamos tener aquí refugiados de Palestina. Ese no es nuestro papel. Es el papel de los países de alrededor", dijo Hutchinson a periodistas en Nashua, Nuevo Hampshire, el sábado.

Tras el ataque sorpresa del grupo extremista Hamas a Israel el pasado fin de semana, DeSantis y otros aspirantes presidenciales republicanos han expresado su firme apoyo a Israel. DeSantis y otros han utilizado el ataque para defender políticas de inmigración de línea dura y una mayor seguridad fronteriza en Estados Unidos.

El jueves, DeSantis replicó a un votante en un mercado de Littleton, Nuevo Hampshire, que cuestionó el trato de Israel a los palestinos de Gaza.

El votante dijo que no aprueba lo que hizo Hamas ni la "matanza de ningún civil inocente", pero que "Israel está haciendo exactamente lo mismo con Benjamin Netanyahu, que es un loco radical de derechas", refiriéndose al primer ministro del país.

"Y veo a cientos de familias palestinas muertas, que no tienen a dónde ir porque no pueden salir de Gaza, porque nadie abre sus fronteras", dijo el votante.

DeSantis dijo que el votante hizo una "muy buena observación" al mencionar a los países vecinos, entre ellos Egipto y Arabia Saudí.

"¿Por qué estos países árabes no están dispuestos a absorber a algunos de los árabes palestinos? No lo harán", dijo DeSantis.

Ambos siguieron manteniendo un diálogo sobre el conflicto y finalmente, antes de salir del mercado, el votante le dijo: "Tenías mi voto, pero ahora ya no".

DeSantis también ha tomado medidas como gobernador de Florida para evacuar a los residentes del estado de Israel. El viernes dijo a periodistas en Manchester, Nuevo Hampshire, que anticipaba que el primer vuelo de evacuación aterrizaría en Florida el domingo. El secretario de prensa del gobernador, Jeremy Redfern, confirmó a CNN que el primer vuelo saldrá el sábado y aterrizará en Florida el domingo.

DeSantis también ha aprovechado las críticas del expresidente Donald Trump a Netanyahu, arremetiendo contra el favorito del Partido Republicano en repetidas ocasiones en apariciones ante los medios y en la campaña electoral.

"Atacó a Bibi después de que el país sufriera el peor ataque que ha tenido en su historia moderna (...). Y lo hizo porque Bibi felicitó a Biden en noviembre. Por eso lo hizo. Odia a Netanyahu por eso. Se trata de él. No se trata del bien mayor, de lo que Israel está tratando de hacer o de la seguridad estadounidense", dijo DeSantis el viernes.

Ali Main de CNN contribuyó a este informe.