(CNN Español) -- El conflicto de Israel y Gaza —que hasta este sábado ha dejado más de 1.300 personas muertas en Israel y unas 1.900 en Gaza, según las autoridades de ambos lados— ha desencadenado distintas reacciones de la comunidad internacional. En América Latina, los gobiernos y líderes políticos se han pronunciado contra la violencia en la zona.

El conflicto entre israelíes y palestinos, que data de al menos 75 años atrás, escaló esta semana a raíz del sorpresivo ataque del sábado de Hamas en Israel, y la respuesta de Israel a objetivos en Gaza. Los distintos gobiernos de América Latina estiman que al menos 13 latinoamericanos murieron en el ataque del 7 de octubre.

AMLO: "No queremos guerra"

La Embajada de México en Israel pidió a los mexicanos que estén en ese país que extremen precauciones y verifiquen sus itinerarios de vuelos ante posibles cancelaciones. En su cuenta de la red social X, la sede dio a conocer una línea de atención para quienes tengan familiares en ese país y deseen gestionar información sobre su paradero.

Como reacción inicial, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México condenó el sábado por la mañana los ataques a Israel en una publicación en X; sin embargo, dicha publicación ha sido eliminada.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), como parte del primer pronunciamiento de su Gobierno, dijo en su conferencia matutina del martes: “Nosotros no queremos tomar partido, queremos ser factor para la búsqueda de una solución pacífica”, aseguró. Y añadió: "Nosotros respetamos al gobierno de Israel y muchísimo más al pueblo de Israel. Pero nosotros no queremos la guerra, nosotros no queremos la violencia. Nosotros somos pacifistas y no queremos que pierda la vida ningún ser humano de ninguna nacionalidad, sean de Israel, sean palestinos. Queremos que se garantice el principal de los derechos humanos, que es el derecho a la vida".

Aseguró que considera que "se debe convocar a una asamblea de las Naciones Unidas, con la participación de todos los países miembros para pronunciarse por el diálogo por la solución pacífica y evitar la guerra con todo el daño que ocasiona. Esa es nuestra postura".

La embajada de Israel en México manifestó su inconformidad por las declaraciones de AMLO en un comunicado publicado en X. “Valoraríamos que el Gobierno de México pudiera considerar una posición que condene de manera contundente los actos barbáricos perpetrados por la organización terrorista Hamas. Creemos firmemente en la importancia de condenar aquellos actos que ponen en peligro la vida de los civiles, así como rechazar cualquier manifestación de terrorismo que amenace la estabilidad regional e internacional”, aseguró y añadió que lamentaba que “el Gobierno de México no haya adoptado una postura más enérgica y decidida ante esta situación”.

Colombia: la polémica declaración de Petro que EE.UU. criticó

El gobierno de Colombia, a través de la Cancillería, condenó "con vehemencia el terrorismo y los ataques contra civiles" y expresó "solidaridad con las víctimas y sus familias". También pidió "que cesen la violencia y las provocaciones, puesto que con ello se causa mayor sufrimiento y se crean obstáculos para la solución del conflicto".

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Colombia aseguró que la escalada de violencia "hace aún más urgente la necesidad de retomar el diálogo y un proceso de paz que conduzca a una solución definitiva que permita a israelíes y a palestinos vivir en paz y coexistir dentro de fronteras seguras acordadas mutuamente e internacionalmente reconocidas".

Por su parte, el presidente Gustavo Petro dijo en su cuenta de X que "el poder mundial trataba de una manera la ocupación rusa sobre Ucrania y de otra, muy diferente, la ocupación israelí de Palestina. Mis votos van porque se instaure un dialogo de paz donde se reconozca de manera integral el Estado Palestino". El mandatario también se refirió a los comentarios del ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, sobre "luchar contra animales humanos”, al señalar que eso "era lo que decían los nazis de los judíos".

Ante las declaraciones de Petro, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá citó en X las palabras de Deborah E. Lipstadt, de la Oficina de Estados Unidos para Monitorear y Combatir el Antisemitismo, que afirmó consternarse de "ver al presidente colombiano Gustavo Petro comparar al gobierno israelí con el régimen genocida de Hitler". La funcionaria condenó las afirmaciones, además de solicitar que condenara a Hamas como "una organización designada como terrorista". CNN contactó al Gobierno de Colombia para solicitar una respuesta a la petición de la funcionaria.

Argentina, en alerta

La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, condenó los hechos de violencia en Israel el mismo sábado 7 y pidió "recuperar los ámbitos de negociación sobre el conflicto entre Israel y Palestina". En un mensaje en su cuenta de X, la también expresidenta llamó a dialogar sobre la posibilidad de que dos estados coexistan en esa zona del Medio Oriente. Por su parte, Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de Argentina, aseguró que puso "en alerta general a todas las instituciones de la comunidad judía y una alerta máxima en fronteras".

Reacciones de rechazo a Hamas en varios países de la región

Los gobiernos de Ecuador, Chile, Paraguay y Perú condenaron los ataques. El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, publicó un mensaje en X en el que expresó apoyo a Israel y "profunda solidaridad" con las familias de las víctimas causadas por las agresiones de Hamas.

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, difundió en la misma red social un comunicado de su gobierno, que señala que los ataques de Hamas contra civiles "contravienen principios esenciales del derecho internacional humanitario". "Costa Rica reitera su rechazo absoluto al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones”, añade.

El gobierno de Brasil condenó en un comunicado también el sábado los bombardeos y ataques terrestres de Hamas y expresó su condolencia a los familiares de las víctimas y su solidaridad con el pueblo de Israel. "No hay justificación para recurrir a la violencia, sobre todo contra civiles", afirmó, a la vez que exhortó a "las partes que ejerzan la máxima contención para evitar la escalada de la situación". En ese comunicado además anunció que, como presidente de turno del Consejo de Seguridad de la ONU, convocaría a una reunión de emergencia del organismo. Añadió también que "la mera gestión del conflicto no constituye una alternativa viable para resolver la cuestión palestino-israelí" y que "es urgente reanudar las negociaciones de paz".

El Gobierno de Venezuela expresó una "profunda preocupación" por la situación en la región y abogó por una "negociación genuina" entre ambas partes. El presidente Nicolás Maduro acusó en televisión pública a Israel de "un genocidio contra el pueblo palestino", aseguró que "durante 75 años el pueblo palestino ha sido sometido a lo que hoy se considera un nuevo apartheid", exigió que se respeten "las decisiones de las Naciones Unidas" y añadió que "aboga por el pueblo palestino".

Por su parte, la comunidad judía de Venezuela emitió un comunicado en rechazo a las que llama "acciones terroristas" y afirmó que "de seguro, los grupos radicales palestinos recibirán una dura y terminante respuesta". "Estos abyectos de ignominia y salvajismo de seguro tendrán una represalia muy dura y que jamás podrá ser proporcional, como seguramente propondrá la comunidad internacional", añadió.

Con información de Juan Paz, Valentina González y Mauricio Torres de CNN en Español