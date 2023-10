Palestinos transportan a una persona herida en ataques aéreos israelíes en Khan Younis, Gaza, el 16 de octubre. Crédito: Fatima Shbair/AP

Nota del editor: Mukesh Kapila es un exfuncionario de la ONU y catedrático emérito de Salud Mundial y Asuntos Humanitarios en la Universidad de Manchester. Es autor de "Against a tide of evil: How one man became the whistleblower to the first mass murder of the 21st century". Las opiniones expresadas en esta columna le pertenecen únicamente a su autor.

(CNN) -- Tardé un segundo en darme cuenta de que el sonido eran balas. Tardé más en superar la sorpresa de que las siglas de las Naciones Unidas en el vehículo me habían convertido en un objetivo.



A este viaje loco por la infame "avenida de los francotiradores" de Sarajevo le siguió un momento aún más peligroso. Una carrera abierta hacia el hospital donde yo estaba organizando a los enfermos y heridos para su evacuación.

Una vez más, la enorme bandera de la Cruz Roja en el tejado del hospital no impidió que nuestras ventanas se rompieran en fragmentos letales que mataron a varios a mi alrededor. No éramos el objetivo, pero estábamos en el camino de la artillería desde la cima de una colina vecina.

El asedio de Sarajevo en la década de 1990 fue mi primer contacto con la guerra urbanizada. Le seguirían otros en ciudades tan distantes como Kabul y Kigali, Huambo y Goma.

Todo ello me viene a la mente mientras unos 2,3 millones de habitantes de Gaza, que viven en uno de los lugares más densamente poblados del Medio Oriente, soportan los bombardeos y el asedio israelíes, en respuesta a las masacres perpetradas por Hamas.

En otras partes del mundo, el derramamiento de sangre continúa. Hay ataques rusos diarios contra ciudades ucranianas, personificados por la destrucción del 90% de Mariúpol. La guerra interna de Sudán ha convertido Jartum en una pesadilla viviente, y las bandas de Puerto Príncipe han creado su propio infierno.

Las guerras en las ciudades no son nuevas. Jerusalén, según algunas estimaciones, ha sido atacada 52 veces, asediada 23 veces y destruida dos veces a lo largo de su larga historia. Gran Bretaña y Alemania dejaron en ruinas sus ciudades en la Segunda Guerra Mundial, mientras que su batalla más brutal, la de Stalingrado, se convirtió en material para películas. Beirut sigue marcada por la guerra civil libanesa.

Sin embargo, la guerra urbana moderna establece nuevos récords de ruina porque más de la mitad de nosotros vivimos en zonas urbanizadas. Las ciudades generan el 80% del PIB mundial. Los estilos de vida urbanos dependen totalmente de las infraestructuras de energía, agua, sanidad, suministro de alimentos, transporte y comunicaciones.

Por lo tanto, perturbar, destruir o controlar las ciudades es fundamental para hacer la guerra.

Esto no es ilegal según la Carta de la ONU, pero el concepto de guerra "justa" del derecho internacional exige proteger a los no combatientes.

En la guerra urbana, combatientes y civiles se entremezclan

A menudo, las líneas del frente de los conflictos urbanos no pueden delimitarse claramente cuando combatientes y civiles se entremezclan. Proteger a estos últimos es más fácil decirlo que hacerlo en medio del pandemónium general. Además, los civiles, ya sean políticos y estrategas, o animadores al margen, están implicados en las guerras, directa o indirectamente.

Además, en la era digital de la ciberguerra dirigida por los servicios de inteligencia, se ha perdido la distinción entre civil y combatiente. Como las palabras son armas poderosas para provocar o desinformar al otro bando, proliferan los guerreros de las redes sociales.

Estos beligerantes no están en primera línea con uniforme militar. Dirigen drones armados o desatan virus informáticos destructivos desde departamentos anodinos en comunidades corrientes.

También hay activistas y agitadores que buscan la atención de los medios de comunicación para recabar apoyos o avergonzar al enemigo en el tribunal de la opinión pública.

La guerra ha cambiado desde los Convenios de Ginebra

Estos nuevos tipos de combatientes eran desconocidos cuando surgieron los Convenios de Ginebra hace más de un siglo. En los conflictos actuales, en los que interviene toda la sociedad, es poco probable que los combatientes desarmados y no uniformados gocen de las protecciones tradicionales de Ginebra. Las fracturas geopolíticas imperantes hacen imposible acordar nuevas convenciones.

Así, cuando, por ejemplo, misiles rusos alcanzan bloques de viviendas en Ucrania, que pueden albergar ensamblajes de drones, o aviones israelíes derriban edificios de Gaza con túneles de Hamas bajo ellos, la comprensible indignación por la muerte colateral de inocentes podría dirigirse igualmente contra quienes libran conflictos al amparo de civiles.

Armas explosivas en entornos urbanos

El problema de las normas que prohíben el uso desproporcionado de la fuerza estriba en la graduación de la violencia. A lo largo de las décadas, la tecnología ha mejorado la precisión de los objetivos, pero no al ritmo de desarrollo de municiones más potentes con efectos de área amplia.

Este tipo de armas explosivas se diseñaron para los tradicionales campos de batalla abiertos y causan un feroz impacto indiscriminado cuando se desencadenan en entornos construidos.

Esto viola el derecho internacional humanitario y es contrario a una declaración política de la ONU sobre armas explosivas en zonas pobladas.

Sin embargo, con objetivos múltiples que se mueven rápidamente en un paisaje urbano caótico, la fuerza abrumadora para lograr una victoria más rápida tiene una lógica convincente, aunque perversa: evitar las bajas considerablemente mayores que se producen en una guerra prolongada. Especialmente en los conflictos asimétricos, en los que milicias como el Estado Islámico y Hamas prefieren las tácticas de desgaste violento prolongado, que respetan aún menos las reglas de la guerra.

Los ataques quirúrgicos dirigidos contra objetivos militares con la intención de minimizar los daños colaterales en los alrededores son teóricamente factibles. Pero a menudo se cometen errores, como en el caso de los hospitales atacados en Afganistán y Yemen.

El procesamiento por crímenes de guerra es inusual

Además, ¿quién juzga los crímenes de guerra? Es tan raro que cuando Gran Bretaña y Australia procesan a sus soldados por excesos en Iraq y Afganistán, salta a los titulares. La justicia a través de la Corte Penal Internacional es tan lenta que no supone ninguna diferencia práctica en las guerras en curso. Así pues, reina la impunidad.

Mientras tanto, el personal humanitario se encuentra cada vez más entre fuego cruzado. En parte porque la confianza está bajo mínimos, ya que son los mismos países los que financian la ayuda y los que proporcionan las armas para hacer daño. Las agencias humanitarias luchan con la neutralidad y la imparcialidad cuando se ven coaccionadas por uno u otro bando. La ayuda es a menudo una herramienta de guerra que se saquea o desvía, como en Etiopía y Somalia.

En Ucrania, Sudán e innumerables otros lugares, las agencias que se guían por valores sólidos, como el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, luchan por equilibrar los principios con el pragmatismo. Cuando hacen concesiones para acceder a quienes lo necesitan desesperadamente, como en Siria o Libia, las críticas son habituales. Eso también ocurrirá en Gaza si se permiten las pausas y los corredores humanitarios.

El dilema en el corazón de la guerra urbana

¿Qué pueden hacer los habitantes de las ciudades en circunstancias tan imposibles? Se habla mucho de resiliencia, pero esto tiene sus límites cuando las reservas no duran más que los bloqueos cada vez más prolongados, como saben los gazatíes, y las habitaciones seguras y los búnkeres no pueden resistir los asaltos directos, como descubrieron los israelíes.

En 2021, tras las tensiones previas en torno a la mezquita de al-Aqsa en Jerusalén, al menos 250 personas murieron en Gaza y 13 en Israel en 11 días de ataques aéreos israelíes selectivos contra Gaza. Esa cifra fue rápidamente eclipsada por esta última ronda de bombardeos menos moderados. La cifra final será mucho mayor. En realidad, no hay buenas formas de llevar a cabo guerras urbanas, pero son preferibles las cortas. Por desgracia, eso se traduce en una guerra de alta intensidad y en un gran número de bajas.

En Gaza, significa desear éxito a los pacificadores externos. Y coraje a los habitantes de Gaza para resistir al fanático Hamas en medio de ellos. Tanto la justa causa palestina como la legítima seguridad de Israel saldrán beneficiadas.