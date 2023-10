Ellos cumplieron las órdenes de evacuación en Gaza. Un bombardeo de Israel los mató al día siguiente

Preparativos de invasión a Gaza 1:37

(CNN) –– Cuando los palestinos en el norte de Gaza acataron las advertencias del Ejército de Israel ––difundidas a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto y folletos–– con la orden de evacuar hacia el sur, pensaron que estaban huyendo a un lugar seguro.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) emitieron la advertencia el viernes, e indicaron a todos los civiles en el norte de Gaza que evacuaran a áreas al sur de Wadi Gaza “por su propia seguridad y la de sus familias”, mientras las FDI continúan “operando significativamente en la ciudad de Gaza y haciendo amplios esfuerzos para evitar herir a los civiles”.

Sin embargo, algunos de los palestinos que cumplieron las órdenes de evacuación y huyeron de sus hogares en busca de seguridad sufrieron el mismo destino del que escapan: los bombardeos israelíes los mataron fuera de la zona de evacuación.

Estas muertes subrayan la realidad de que las zonas de evacuación y las alertas de advertencia del Ejército de Israel no han garantizado la seguridad de los civiles en la densamente poblada Gaza, donde los palestinos no tienen un lugar seguro para escapar de las bombas israelíes.

En las primeras horas del pasado viernes, Aaed Al-Ajrami y su sobrino, Raji, recibieron una llamada telefónica de un militar israelí, advirtiéndoles que llamaran a todos sus conocidos y se dirigieran hacia el sur de inmediato, relató el sobrino a CNN. A pesar de seguir las instrucciones y huir con éxito al sur de la zona de evacuación, la familia de Aaed murió en un ataque aéreo israelí al día siguiente.

publicidad

Una grabación de la llamada telefónica, obtenida por CNN, revela los detalles de la breve conversación, que incluía las instrucciones de las FDI de huir al sur de la zona de evacuación y ninguna orientación sobre cómo llegar allí. Raji dijo que una vez que se dieron cuenta de quién llamaba, grabaron la conversación para poder compartirla con otros miembros de la familia.

“Todos ustedes vayan al Sur. Tú y todos tus familiares. Reúnan todas sus cosas y diríjanse allí”, les dijo el militar.

Aaed quería saber cuál de los caminos sería seguro para tomar y a qué hora deberían partir.

"No importa qué camino", respondió el militar. “Hazlo lo más rápido que puedas. No queda tiempo”.

Aaed hizo caso a la advertencia. Al amanecer del viernes, se dirigió al sur con su familia y parientes para quedarse con amigos en Deir Al Balah, una ciudad aproximadamente a 12,8 km al sur de Wadi Gaza y fuera de la zona de evacuación.

Al día siguiente, un bombardeo israelí en la zona destruyó partes del edificio donde la familia de Aaed buscaba refugio, cobrando su vida y la de otros 12 familiares, incluidos siete niños.

Su sobrino Raji, de 32 años, se alojaba en un edificio cercano cuando escuchó la explosión y temió lo peor. Corrió al lugar después de recibir una llamada en la que le informaron que los familiares de su tío estaban entre las víctimas.

"La destrucción fue masiva", dijo Raji. "Comenzamos a sacar a las personas impactadas por la explosión, algunas de ellas todavía estaban vivas... el olor a pólvora era muy fuerte, el polvo estaba por todas partes".

"Todas estas personas pensaron que finalmente estaban a salvo y que no pasaría nada en la zona", dijo Raji. "Puedes seguir las órdenes para no estar expuesto al peligro, pero el peligro te alcanzará dondequiera que estés", añadió.

CNN se comunicó con las FDI para solicitar comentarios sobre el ataque aéreo fuera de la zona de evacuación, incluida Deir Al Balah.

Mientras que unos 500.000 palestinos han huido del norte de Gaza hacia el sur desde el viernes, muchos otros no pueden hacer el viaje y están atrapados en el norte de Gaza.

Yara Alhayek, de 22 años, dijo a CNN que su familia que vive en el norte no tenía dónde buscar refugio si se dirigían al sur. “No podíamos irnos porque no hay un lugar seguro al que ir... es realmente peligroso si salimos de nuestra casa, es realmente peligroso si nos quedamos en nuestra casa, así que no tenemos idea de qué hacer”.

Israel ha defendido su continuo ataque a Gaza con bombardeos dirigidos contra Hamas y los activos que están ocultos dentro de edificios civiles, afirmando que lo que puede parecer un edificio civil es en realidad “un objetivo militar legítimo”.

Expertos independientes de la ONU han condenado los “ataques indiscriminados de Israel contra civiles palestinos”. Médicos Sin Fronteras publicó una actualización en la noche de este domingo diciendo que los ataques también afectaron hospitales y ambulancias, y denunciando la “campaña de bombardeos indiscriminados en la que la mayoría de las víctimas han sido civiles”.

Los ataques aéreos militares de Israel han matado a más de 2.800 personas y herido a 11.000 desde el 7 de octubre, dijo el lunes el primer ministro palestino Mohammad Shtayyeh, según la agencia de prensa oficial palestina WAFA.

Tropas y equipo militar israelíes se han concentrado en la frontera con Gaza mientras Israel se prepara para intensificar su respuesta al mortal ataque del 7 de octubre perpetrado por el grupo extremista Hamas. Los aviones de combate continuaron bombardeando Gaza durante el fin de semana, mientras los civiles huían hacia el sur, siguiendo las instrucciones de evacuación de Israel.

Varias agencias de las Naciones Unidas también han advertido que la evacuación masiva bajo tales condiciones de asedio conducirá al desastre, y que los habitantes de Gaza más vulnerables, incluidos los ancianos y las embarazadas, tal vez no puedan reubicarse en absoluto.

"La orden de evacuar a 1,1 millones de personas del norte de Gaza desafía las reglas de la guerra y la humanidad básica", escribió Martin Griffiths, jefe de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, en un comunicado el viernes por la noche. “Las carreteras y las casas han quedado reducidas a escombros. No hay ningún lugar seguro al que ir”.

Raji, que ha acogido a los niños heridos que sobrevivieron al ataque, dice que tiene que poner cara fuerte para apoyarlos a pesar de estar destrozado internamente.

“Siento la injusticia, son personas inocentes, ¿qué hicieron?”