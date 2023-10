Guerra entre Israel y Hamas, en vivo: muertes, última hora, noticias de Gaza y más

"Gaza está siendo estrangulada", afirma el jefe de la agencia de ayuda de la ONU

Philippe Lazzarini, comisionado general de la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas, abordó este domingo la terrible situación en Gaza, destacando la crítica crisis humanitaria. Lazzarini enfatizó que Gaza se está quedando rápidamente sin agua y electricidad, y que la población enfrenta una grave escasez de alimentos y medicinas.

“Gaza está siendo estrangulada y parece que el mundo ahora mismo ha perdido su humanidad. Si analizamos la cuestión del agua (todos sabemos que el agua es vida), Gaza se está quedando sin agua y Gaza se está quedando sin vida”, dijo Lazzarini.

Cuando un periodista le preguntó durante una conferencia de prensa sobre la restauración del agua en el sur de Gaza, Lazzarini dijo:

"Aún no hemos podido confirmarlo. Tengo entendido que si se restablece el agua, afectaría principalmente a Khan Younis o a la mitad de Khan Younis. Por lo tanto, no cubriría el sur de Khan Younis ni a la gente de Khan Younis o de Rafah. Pero nuevamente, este es un informe que necesitamos confirmar. Y por el momento nuestros colegas en el terreno no pueden confirmar esta información".

Describió una catástrofe humanitaria sin precedentes en la que miles de personas buscan refugio en las instalaciones de la UNRWA, mientras los recursos están al límite. "El número de personas que buscan refugio en nuestras escuelas y otras instalaciones de la UNRWA en el sur es absolutamente abrumador y ya no tenemos la capacidad de ocuparnos de ellos", añadió.

Lazzarini señaló que el bloqueo, que según él comenzó 16 años antes del reciente conflicto, ya había impuesto una carga significativa a la población, y más del 60% dependía de la asistencia alimentaria internacional.

Según la UNRWA, 14 de sus empleados han sido asesinados y muchos otros están desplazados o afectados por la crisis actual, dijo Lazzarini.

Pidió el fin inmediato de las hostilidades para evitar más pérdidas de vidas, el levantamiento del asedio y el establecimiento de un corredor humanitario para proporcionar suministros esenciales como combustible, agua, alimentos y medicinas.

El comisionado general destacó la importancia de respetar el derecho internacional humanitario y enfatizó que todas las guerras deben respetar sus principios.