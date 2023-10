Scorsese presenta "Killers of the Flower Moon" en la Ciudad de México 2:04

(CNN Español) -- El multipremiado director de cine Martin Scorsese nuevamente se encuentra en los reflectores debido a su más reciente película: "Killers of the Flower Moon" ("Los asesinos de la Luna").

Este nuevo filme, en el que volvió a trabajar junto al cinefotógrafo mexicano Ricardo Prieto, se estrena en cines este viernes 20 de octubre, y más tarde llegará a Apple TV+.

"Killers of the Flower Moon", que es protagonizada por Leonardo DiCaprio, Robert De Niro y Lily Gladstone, ya se había presentado en mayo en el Festival de Cannes, donde Scorsese recibió una ovación durante casi 10 minutos.

Para adentrarnos en uno de los directores de cine más influyentes de la historia, aquí te dejamos algunos detalles de su vida.

La carrera y vida de Martin Scorsese

Datos personales

Fecha de nacimiento: 17 de noviembre de 1942

publicidad

Lugar de nacimiento: Nueva York

Nombre de nacimiento: Martin Marcantonio Luciano Scorsese

Padre: Charles Scorsese, trabajó en la industria de la confección

Madre: Catherine Cappa Scorsese

Matrimonios: Helen Morris (1999-actualidad); Barbara De Fina (1985-1991, divorciados); Isabella Rossellini (1979-1982, divorciados); Julia Cameron (1975-1977, divorciados); Laraine Brennan (1965-desconocido públicamente, divorciados)

Hijos:

Con Helen Morris: Francesca

Con Julia Cameron: Domenica

Con Laraine Brennan: Catherine

Educación: Universidad de Nueva York, licenciatura en Ciencias (1964), máster en Artes (1968)

Niñez, inicio en el cine y otros datos

De niño padecía asma y mala salud, por lo que pasaba la mayor parte del tiempo en casa o en el cine.

Creció en el barrio Little Italy de Manhattan.

Criado como católico romano, planeó hacerse sacerdote en su adolescencia. A los 14 años ingresó en el seminario jesuita Cathedral College (hoy Cathedral Preparatory Seminary), donde permaneció un año.

Se interesó por el cine cuando ingresó en el Washington Square College (hoy Universidad de Nueva York) a principios de los años '60.

Una de sus primeras películas, titulada "Italianamerican", consistía en entrevistas a sus padres, Charles y Catherine.

Su madre, Catherine Scorsese, apareció en muchas de sus películas, ya fuera en papeles no acreditados o en pequeños roles.

Películas, nominaciones y premios

Década de 1960 - Tras graduarse, trabaja como profesor en el Departamento de Cine de la Universidad de Nueva York. Uno de sus alumnos es el futuro director Oliver Stone.

1968 - Termina su primer largometraje: "Who's That Knocking at My Door?".

1972 - El productor de películas de serie B Roger Corman lo contrata para dirigir "Boxcar Bertha".

14 de octubre de 1973 - Se estrena su película revelación, "Mean Streets", protagonizada por Robert De Niro y escrita con su amigo Mardik Martin.

8 de febrero de 1976 - Se estrena "Taxi Driver", protagonizada por Robert De Niro y Jodie Foster.

1978 - Estrena el documental "The Last Waltz", que muestra la última actuación en directo de The Band. La película incluye actuaciones de Van Morrison, Bob Dylan y Muddy Waters.

1981 - Su película "Raging Bull" es nominada a ocho premios Oscar. Gana dos.

30 de marzo de 1981 - John Hinckley Jr. dispara contra el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, y otras tres personas en un intento de impresionar a la actriz Jodie Foster. Al parecer, Hinckley se obsesionó con Foster tras verla en "Taxi Driver".

1987 - Dirige un video musical de 17 minutos para la canción "Bad" de Michael Jackson.

1988 - Su película "The Last Temptation of Christ" suscita la controversia entre los cristianos, muchos condenan su representación de Jesús como conflictivo y confuso.

1990 - Crea la Film Foundation, una organización sin ánimo de lucro dedicada a preservar y proteger el cine histórico de todo el mundo.

1991 - La película "Goodfellas" es nominada a seis Oscar y gana uno.

2003 - La película "The Gangs of New York" es nominada a 10 Oscar, pero no gana ninguno.

2004 - Tiene un papel, sólo de voz, en la película animada "Shark Tale".

2005 - La película "The Aviator" es nominada a 11 Oscar y gana cinco.

2007 - La película "The Departed" es nominada a cinco premios Oscar y gana cuatro.

2007 - Gana su primer Oscar como Mejor Director por "The Departed". Cuando sube al escenario para aceptar el premio, bromea: "¿Podría comprobar dos veces el sobre?".

2007 - La Film Foundation de Scorsese lanza el World Cinema Project, dedicado a preservar y proteger películas internacionales fuera del canon occidental.

2011 - Gana un Emmy a la mejor dirección de una serie dramática por "Boardwalk Empire".

2012 - La película "Hugo" es nominada a 11 Oscar y gana cinco.

2012 - Gana dos Emmy, uno a la mejor dirección de un programa de no ficción y otro al mejor especial de no ficción. Ambos por su trabajo en "George Harrison: Living in the Material World".

1 de noviembre de 2019 - "The Irishman" se estrena en cines independientes. El 27 de noviembre se estrena en Netflix. La película es nominada a diez Oscar y no gana ninguno.

20 de octubre de 2023 - Se estrena en cines del mundo su película "Killers of the Flower Moon".

Con información de CNN Editorial Research.