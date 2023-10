“Killers of the Flower Moon” refleja la convulsionada realidad actual, dice su director Martin Scorsese

Scorsese presenta "Killers of the Flower Moon" en la Ciudad de México 2:04

(CNN Español) -- Con Martin Scorsese se podría conversar por horas y horas, pero no solo sobre su amplia filmografía de 26 largometrajes de ficción y más de 15 documentales. Scorsese es además una enciclopedia cinematográfica; su devoción por este arte lo llevó a crear hace 33 años "The Film Foundation", una organización que se encarga de la preservación de los archivos fílmicos estadounidenses.



Sin embargo, hay otro detalle que hace que las charlas con el aclamado director puedan extenderse indefinidamente: Scorsese en un gran contador de historias, con anécdotas y personajes que hacen de su narración algo muy... cinematográfico.

A propósito del estreno de su nueva película "Killers of the Flower Moon" o "Los Asesinos de la Luna", su título en español, Scorsese hizo un viaje relámpago a la Ciudad de México, donde ofreció una conferencia de prensa y luego concedió una entrevista exclusiva a CNN en Español.

En nuestra charla, abordamos temas como las motivaciones que aún lo mantienen ejerciendo su oficio a los 80 años, pero también sobre el estado actual de la sociedad y cómo la historia de su película podría ser un reflejo de tan convulsionada realidad.

"Killers of the Flower Moon" es una adaptación de la novela del mismo nombre escrita por David Grann y que se ha descrito como "uno de los crímenes más siniestros en la historia estadounidense". Específicamente, es el registro de una serie de asesinatos cometidos contra adinerados miembros de la comunidad indígena de la Nación Osage, luego de que en su territorio se descubriera la presencia de petróleo en los años 20, hace ya un siglo.

"Creo que la historia de 'Killers of the Flower Moon’ refleja el mundo actual”, dijo Scorsese. Pero como él mismo añade: "No vengo a sermonear. Eso no lo hago. Comencé esta película antes de que surgieran muchos de estos problemas en el mundo. Han sido seis años y recién ahora se estrena".

publicidad

Como solución a tan convulsionado momento en el mundo, Scorsese propuso: "La clave siempre es respetar la dignidad de la otra persona. La codicia, ese es el problema. Tienes algo de tierra, pero luego quieres más". Y volviendo a la denuncia que hace su película, añadió: "La ira en contra de (el pueblo) Osage por parte del blanco europeo tuvo mucho que ver mucho con el punto de vista, religioso o cultural".

En la entrevista, Scorsese explicó por qué ha podido mantener relaciones duraderas con colaboradores como el actor Leonardo DiCaprio, quien ha sido protagonista en seis de sus películas, o el director de fotografía mexicano Rodrigo Prieto, con quien también ha trabajado en películas como "Silence" y "The Wolf of Wall Street".

El especial de Showbiz con Martin Scorsese se transmitirá el sábado 21 de octubre por CNN en Español.