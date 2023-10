Israel dice que hay 199 rehenes en Gaza 3:02

(CNN) -- Extranjeros y ciudadanos con doble nacionalidad se han apresurado a buscar la manera de salir de Israel después de que los terribles atentados de Hamas del 7 de octubre empujaran al país a la guerra.

Pero salir del país ha resultado ser una tarea ardua y emotiva, con complicaciones como el aumento de los precios de los boletos, vuelos cancelados, embajadas desbordadas y desinformación sobre nuevos ataques. Algunos de los que dejaban el país se encontraron atrapados en el aeropuerto internacional Ben Gurion, ya que los vuelos se suspendieron casi inmediatamente después de los atentados. Otros que tuvieron la suerte de embarcar en un vuelo se encontraron en ocasiones aceptando escalas temporales en tierras extranjeras, donde dependían de la amabilidad de extraños para alojarse.

La primera preocupación de quienes querían salir de Israel era cuándo se reanudarían los vuelos de salida, seguida de la frustración que suponía reservar el vuelo.

"Cada vez que hacías clic en el vuelo que aparecía en el sitio web, aparecía 'no disponible', o incluso llegabas a pagar y te decía 'lo siento, el vuelo no existe'", explicó a CNN Jillian, una joven de 25 años con doble nacionalidad, estadounidense e israelí, de Los Ángeles que ahora vive en Tel Aviv. (Jillian no quiso facilitar su nombre completo por miedo a represalias antisemitas).

Dado que muchas de las principales compañías aéreas internacionales habían cancelado sus vuelos hacia y desde Israel, se les dijo a quienes querían salir de allí que confiaran únicamente en las compañías aéreas israelíes, pero las plazas se llenaron rápidamente hasta casi finales de mes. A cualquiera que quisiera salir le quedaban pocas opciones, aparte de esperar horas al teléfono con el servicio de atención al cliente de las aerolíneas israelíes, según dijo Jillian.

"Mientras tanto, todas nuestras familias en el extranjero nos presionaban para que saliéramos por todos los medios y tomáramos cualquier vuelo que pudiéramos a cualquier país del mundo", continuó la joven.

Jillian también es dueña de un perro y tuvo que luchar para entender la normativa mundial sobre mascotas. Según declaró a CNN, no se tramitaban documentos para viajar con mascotas a ningún país salvo Estados Unidos, pero los precios de los vuelos se disparaban a miles de dólares.

Un ciudadano con doble nacionalidad, británica e israelí, residente en Tel Aviv, relató cómo tuvo que enfrentarse a la cancelación de un vuelo y al caos en el aeropuerto antes de ser rechazado en la puerta de embarque por no tener asiento, mientras otros seguían adelante. "Cuando estábamos embarcando, como todo era un caos, unas diez personas pasaron por delante del miembro de la tripulación", relató a CNN. "Alguien llegó a decir: 'Perdone, ¿sabe que diez personas han pasado por delante de usted sin escanear su tarjeta de embarque?'".

Tras enfrentarse a múltiples vuelos cancelados y pocas opciones, algunos informaron que habían tenido que comprar asientos de ida en clase business a Los Ángeles, Nueva York o Londres hasta por US$ 2.600. Muchos habían renunciado a volar a sus países de origen y en su lugar estaban dispuestos a aceptar vuelos a cualquier lugar fuera de Israel.

"Conseguir vuelos era absolutamente imposible", dijo a CNN Emma Gottlieb, una joven de 25 años con doble nacionalidad, estadounidense e israelí, residente en Tel Aviv. Después de buscar en Internet durante horas, actualizando cada 5-10 minutos, Gottlieb fue incapaz de encontrar vuelos a "cualquier ciudad de Europa, cualquier ciudad de América" con salida antes de la semana siguiente, hasta que encontró un pasaje de ida y vuelta de British Airways a Londres.

"No había nada más. Mi familia entró en pánico, y yo un poco", dijo Gottlieb, que no facturó maleta por miedo a que sonara una sirena mientras esperaba en Ben Gurion. "Había rumores de que el aeropuerto iba a cerrar. Nadie sabía realmente lo que iba a pasar".

Desde el vuelo de Gottlieb a Londres en British Airways, la compañía paralizó todos los vuelos hacia y desde Israel por motivos de seguridad.

Otras personas que querían salir de Israel detallaron que habían oído información errónea sobre ataques con cohetes que destruían el aeropuerto. Rachel Hammer, una exresidente de Nuevo México de 35 años que obtuvo la nacionalidad israelí en 2012, dijo que tres personas diferentes le habían contado la misma noticia falsa de que el aeropuerto había sido bombardeado.

Hammer se dirigió al aeropuerto y pudo tomar un vuelo a Chipre, pero aún necesitaba alojamiento. Se inscribió en un gran grupo de Facebook de mujeres que viven en Tel Aviv y, a través de una de ellas, pudo contactar con una pareja de ancianos griegos ortodoxos de un pequeño pueblo.

"Toda su familia ha sido muy, muy acogedora y ha creado un lugar seguro para que me quede, y me dijo: 'El tiempo que necesites estar aquí, está bien'", dijo Hammer a CNN. "Se siente como en el Holocausto cuando oyes historias de cómo los no judíos también protegieron a los judíos".

Recurrir a las embajadas

Otros extranjeros que buscan salir con poca antelación están recurriendo a sus embajadas, sumándose a largas listas de espera y pasando horas en el aeropuerto para embarcar en vuelos militares fuera del país.

Un turista polaco de 26 años residente en Dinamarca declaró a CNN que se había puesto en contacto con las embajadas de Dinamarca y Polonia tras múltiples cambios de reserva y cancelaciones de vuelos en Israel.

El turista polaco, que pidió permanecer en el anonimato, luchó por ponerse en contacto con la embajada de Polonia y fue rechazado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca antes de encontrar un grupo de evacuación polaco en WhatsApp que lo ayudó a averiguar sus próximos pasos. La semana pasada, mientras se encontraba en el aeropuerto para inscribirse en la lista de vuelos, el personal del aeropuerto le dijo que se fuera a casa y esperara una llamada, que llegó a la mañana siguiente mientras se dirigía al aeropuerto.

"Mi plan era simplemente esperar y esperar lo mejor, de verdad, porque no hay otras opciones y quería volver a mi vida normal", dijo ese turista a CNN. Y luego contó que finalmente subió a un vuelo militar con destino a Grecia que debía salir el miércoles a las 9 p.m. Esperó en el aeropuerto internacional de Israel hasta las 4:30 a.m. debido a los retrasos. "Estar en el vuelo militar no se parece en nada a estar en un vuelo comercial... aunque seas adulto. Es una experiencia aterradora. Es ruidoso, provoca ansiedad", dijo el turista.

Mientras los países empiezan a evacuar a sus ciudadanos, el personal de las embajadas de todo el mundo se enfrenta a viajeros desesperados y a largas filas en el aeropuerto.

"Hay muchos oficiales militares, gente con trajes militares caminando de un lado a otro de todos los países. Vi a alemanes, neerlandeses, brasileños... hombres de uniforme", dijo a CNN Milo Ferron, un neerlandés de 28 años que ahora vive en Tel Aviv, mientras esperaba en Ben Gurion un vuelo de evacuación de la embajada tras tomar la "compleja y difícil" decisión de marcharse.

"Es un lío enorme. La embajada no tiene muchos recursos. Las personas de la embajada que están en el aeropuerto están muy cansadas y están haciendo todo lo que pueden", dijo el turista polaco a CNN.

Esfuerzos del Gobierno de Estados Unidos

Blinken dice que Biden visitará Israel este miércoles 0:31

El Gobierno de Joe Biden comenzó a contratar vuelos chárter la semana pasada desde Israel a destinos en Europa. Al llegar a Europa —en líneas aéreas israelíes, turcas y otras regionales—, los viajeros son transportados a casa por compañías estadounidenses o extranjeras.

Debido a problemas de seguridad, las principales aerolíneas estadounidenses —United, American y Delta— suspendieron sus vuelos desde y hacia Ben Gurion. Se espera que los vuelos chárter del Gobierno estadounidense abran nuevas rutas para quienes huyen de la violencia actual, con un número desconocido de vuelos y plazas disponibles.

"Sabemos que hay una señal de demanda ahí fuera", dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU., John Kirby, a periodistas el jueves, "y vamos a intentar hacer todo lo posible para satisfacerla".

El Gobierno de EE.UU. también ofreció un barco para los estadounidenses y sus familiares directos que partió este lunes de la ciudad septentrional israelí de Haifa con destino a Chipre, con el embarque limitado ofrecido por orden de llegada. Los pasajeros del barco son responsables de su propio alojamiento y viaje tras su llegada a Chipre.

La División de Gestión de Emergencias del estado de Florida también está organizando vuelos chárter de vuelta a casa para los floridanos atrapados en Israel después de que el gobernador Ron DeSantis firmara una orden ejecutiva la semana pasada.

Y mientras la gente lucha por salir de Israel, muchos expresaron sentimientos de incertidumbre emocional y culpa por dejar atrás un lugar que muchos ciudadanos con doble nacionalidad y residentes de larga data llaman hogar.

"Tengo la sensación de que están pasando muchas cosas y de que podría hacer cosas allí que me ayudaran, pero no podré hacer esas mismas cosas desde lejos", dijo Hammer. "Quiero quedarme cerca de Israel porque si las cosas mejoran, quiero estar allí".

Jillian dijo que es difícil tomar la decisión de marcharse. "Hay una cierta sensación de seguridad en los hogares que construimos aquí, entre los amigos que ahora son nuestras familias en uno de los momentos más oscuros", dijo.

Pete Muntean, Gregory Wallace y Donald Judd, de CNN, contribuyeron a este artículo.