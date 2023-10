(CNN) -- Khaled Hroub, académico palestino y autor de “Hamas: A Beginner’s Guide”, considera que Hamas no esperaba que el ataque del 7 de octubre contra Israel alcanzara la escala que tuvo, y que el grupo no tenía un plan para lo que ocurrió después. Hablando conmigo el domingo, Hroub también aseguró que la esperada invasión terrestre de Gaza por parte de Israel no parece incorporar ninguna previsión para el “día después” de que termine la guerra.

Hroub nació en Belén, en Ribera Occidental, en un campo de refugiados, y su familia se mudó a Jordania y luego al Reino Unido, donde completó su doctorado en la Universidad de Cambridge. Es profesor de estudios de Medio Oriente en el campus de la Universidad Northwestern en Doha, Qatar.

Hroub dijo durante esta entrevista que Hezbollah en Líbano, en la frontera norte de Israel, no se involucrará en la guerra a gran escala a menos que el conflicto de Gaza se prolongue durante muchas semanas. Si lo hace, afirmó, aumentará la presión sobre Hezbollah para que luche contra Israel.

Peter Bergen: ¿Qué opina sobre la escala y el momento del ataque de Hamas en Israel?

Khaled Hroub: Mi análisis es que Hamas no planeó que este ataque fuera tan extenso como fue. Creo que planearon algo limitado; querían hacer algo breve, rápido y eficaz.

Planearon esto durante mucho tiempo, pero una vez que penetraron en Israel, se sorprendieron por la facilidad de la operación. La operación se extendió en diferentes direcciones sin planeación previa.

Una vez que la operación fue mayor de lo planeado, pareció que no había una segunda fase clara. No había ningún objetivo político ni una demanda clara detrás de esto. Entonces, parecía una expansión ad hoc de lo que había comenzado a ser el secuestro de algunos soldados israelíes y luego su intercambio por prisioneros palestinos retenidos en Israel. Estaban sorprendidos por su propio éxito.

Bergen: Entonces, ¿quién está a cargo de las operaciones de Hamas? ¿Es Mohammed Deif, un elusivo comandante militar de Hamas?

Hroub: Es difícil saberlo porque los medios se centran en Mohammed Deif, pero Hamas tiene un liderazgo colectivo al final del día.

La política israelí parece apuntar a estos líderes de Hamas, pensando que son los únicos responsables. Entonces, si asesinamos a este tipo o a aquel, las cosas serán dramáticamente diferentes. A lo largo de los años, se ha demostrado que esta teoría era errónea. Así pues, cuanto más asesinan los israelíes a los líderes de Hamas, más llega una nueva generación, incluso más joven y tal vez incluso más radical.

Bergen: Usted dijo en el pasado que fue contraproducente que Israel llevara a cabo operaciones militares a gran escala en Gaza, pues eso fortaleció a Hamas. ¿Cree que esa situación va a ser diferente esta vez?

Hroub: Creo que ni Israel ni Hamas tenían un plan muy claro para lo que sucedería en el futuro. Incluso si el ejército de Israel lograra destruir a Hamas, la pregunta que todos enfrentan es: ¿qué sigue?

Entonces, en lugar de tener ahora un único objetivo en Gaza al que puedas disuadir (Hamas tiene instituciones), terminarás con una serie de grupos disidentes, ciertamente más radicales que Hamas, y sin ningún método para disuadirlos. Por eso creo que Israel no tiene un plan claro para la segunda fase de cualquier invasión que puedan realizar.

Bergen: Hamas ganó las elecciones palestinas de 2006. La administración de George W. Bush había alentado esa elección, pero quedó sorprendida por el éxito de Hamas. ¿Cuál fue el impacto de esa elección?

Hroub: Creo que condujo a la situación que enfrentamos en este momento. ¿Por qué es esto? Si nos remontamos al contexto, la atmósfera regional y global de aquel entonces estaba dominada por la llamada guerra contra el terrorismo, encabezada por George Bush. Esta guerra se libró en países y contra grupos, incluido Hamas.

La otra campaña de la administración de George Bush fue la democratización de la región. Así pues, estos dos esfuerzos iban de la mano para la administración de Bush: uno era la democratización de Medio Oriente y el otro era la campaña contra el terrorismo.

Entonces, Hamas utilizó la campaña de democratización de Bush para protegerse del calor de la guerra contra el terrorismo, ganó las elecciones de 2006 y llegó al poder en Gaza.

Bergen: ¿Por qué Hamas ganó las elecciones de 2006?

Hroub: La victoria de Hamas en 2006 no fue solo el atractivo de Hamas; fue el fracaso de la Organización para la Liberación de Palestina y el Gobierno Autónomo Palestino a la hora de cumplir sus promesas de tener un Estado palestino.

Israel tampoco cumplió sus promesas a los palestinos y no había esperanzas. Incluso el primer ministro de Israel, Yitzhak Rabin, que firmó los acuerdos de paz de Oslo de 1993 para avanzar en el proceso de paz, fue asesinado por un israelí. Y... desde entonces, la política de derecha domina la escena israelí. Entonces ese fue otro tipo de fracaso.

Un tercero que fracasó fue Estados Unidos. A Estados Unidos no le importaba la perspectiva de los palestinos. Estos múltiples fracasos alimentaron la popularidad de Hamas.

Los votantes palestinos también odiaban la corrupción del Gobierno Autónomo Palestino y su fracaso a la hora de crear un Estado palestino, y querían una alternativa: Hamas, que no era visto como corrupto y que también se adhería a la resistencia contra Israel.

Ahora la imagen es diferente, por supuesto, porque Hamas ha estado en el poder durante 16 años y la gente tiene opiniones encontradas sobre su desempeño.

Bergen: ¿Cuál es el papel de la religión en Hamas?

Hroub: Muy central, la organización madre de Hamas es la Hermandad Musulmana Palestina, que fue fundada en Jerusalén en 1945. Durante las décadas de 1950, 1960, 1970 y la mayor parte de la de 1980, hicieron los negocios de cualquier otra rama tradicional de la Hermandad Musulmana, es decir, trabajar en organizaciones benéficas, mezquitas, sindicatos de estudiantes y asociaciones profesionales.

Pero nunca adoptaron una estrategia de resistencia contra Israel, lo que significó que durante este periodo tuvieron una reputación dudosa entre los palestinos porque no estaban resistiendo a Israel.

Lo que cambió fue la islamización gradual de la sociedad palestina, y en 1987, cuando ocurrió el primer levantamiento palestino, cambiaron su estrategia y adoptaron la resistencia.

Desde entonces, hemos tenido estas dos tendencias dentro de Hamas. Una es nacionalista; la otra es religiosa. En tiempos de crisis y guerra, el componente religioso pasa a primer plano a expensas de los componentes político y nacionalista.

Bergen: El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, estuvo en la capital de Qatar, Doha, la semana pasada. El gobierno de Qatar tiene una relación con Hamas y también ha tenido éxito en la mediación de acuerdos para liberar a rehenes y prisioneros; por ejemplo, cinco estadounidenses detenidos por Irán fueron liberados el mes pasado. ¿Cree que existe alguna posibilidad o la guerra está demasiado avanzada para que esa discusión se lleve a cabo de manera significativa?

Hroub: Creo que todavía es muy pronto para hablar seriamente sobre este tema. Hamas será muy testarudo porque el único resultado concreto que podría surgir de esta confrontación es la liberación de los prisioneros palestinos retenidos en Israel. Y esto no encaja con el estado de ánimo que hoy domina a Israel. Entonces, creo que es demasiado pronto.

Bergen: ¿Cree que Hezbollah se mantendrá al margen durante la guerra contra Hamas o que eso puede cambiar?

Hroub: Hezbollah puede verse involucrado cuanto más se prolongue la guerra. Si esto continúa durante tres o cuatro semanas, las cosas podrían cambiar.

Bergen: ¿Es posible la paz aquí a largo plazo?

Hroub: Desde el asesinato de Rabin, la idea de una solución de dos Estados del lado israelí se ha ido yendo por el desagüe continuamente.

Bergen: ¿Qué pasa con quienes viven en Gaza?

Hroub: Hay muchos tipos de voces locales que piden a los palestinos que no abandonen Gaza y les dicen: “Si se van, no vuelven nunca”. Los países árabes son extremadamente sensibles a aceptar más palestinos en sus territorios, ya sea en Egipto o Jordania.

Bergen: ¿Cree que este ataque de Hamas contra Israel fue un fracaso de inteligencia o un fracaso político de los israelíes, o ambas cosas?

Hroub: Creo que ambas cosas.

Fue un fracaso político porque hemos tenido palestinos enjaulados en Gaza desde 2007, sin ninguna esperanza, y en ese largo periodo de 16 años, las condiciones en la Ciudad de Gaza (van) de mal en peor día a día. Culpan, por supuesto, al bloqueo israelí de Gaza, pero también hay una buena parte de culpa en Hamas, que no proporcionó empleo ni otros servicios.

El desempleo juvenil en Gaza es del 60%, el más alto del mundo. No hay esperanza alguna. Así que Hamas quería hacer algo para romper este punto muerto, aunque fuera muy dramático. Si liberaran a sus prisioneros de Israel, al menos podrían traer algo, no sólo para Gaza sino también para los palestinos.