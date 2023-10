Las cinco propuestas de Patricia Bullrich para llegar a la presidencia de Argentina

Massa cuestiona a Bullrich por propuestas económicas 0:59

(CNN) –– Patricia Bullrich es la candidata presidencial opositora que ganó la elección primaria de la coalición Juntos por el Cambio en agosto, tras imponerse ante Horacio Rodríguez Larreta, actual jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Para las elecciones generales que se celebrarán el domingo 22 de octubre, la exministra de Seguridad de Mauricio Macri se presenta con un mensaje que apunta directamente al actual Gobierno.

“Una de mis primeras medidas apenas asuma va a ser construir una cárcel de máxima seguridad en una zona aislada. Este penal modelo será el destino final para narcos, corruptos y asesinos que hoy gozan de impunidad de los políticos kirchneristas”, dice en uno de sus anuncios oficiales de campaña acompañado de una imagen muy sugerente, una maqueta de la cárcel con un cartel que indica su nombre: "Dra. Cristina Fernández de Kirchner".

Ante este spot, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, respondió que la propuesta era parte "de la violencia política a la que Juntos por el Cambio los tiene acostumbrados".

Dolarización, uno de los grandes debates de la campaña en Argentina

Bullrich ha criticado la propuesta del candidato populista de derecha Javier Milei de dolarizar la economía argentina en caso de ganar. Bullrich no esquivó dar su posición al respecto, y dio su propuesta alternativa. “Vamos al bimonetarismo”, dijo en una entrevista televisiva con el canal de cable LN+. “El dólar es una moneda dura que los argentinos que tienen empresas o trabajan en la informalidad no van a poder aguantar”. Sin embargo, se manifestó a favor de su libre circulación y dijo que va a terminar con las restricciones cambiarias lo antes posible para incentivar las inversiones.

En este aspecto, la candidata propone una ley de autonomía del Banco Central, una ley de protección a las inversiones, la simplificación de los trámites relacionados a la actividad y la unificación del tipo de cambio, que hoy está fragmentado en múltiples variantes de acuerdo con la actividad económica que requiera divisas para importar o reciba dólares por sus exportaciones. Además, está a favor de una reforma laboral y prometió una baja en las retenciones al campo. “Necesitamos tener superávit fiscal”, dijo en una entrevista televisiva.

publicidad

Las medidas contra una inflación que superó los tres dígitos

En cuanto a la inflación, que alcanzó un 138,3% interanual en septiembre, la candidata dijo que implementaría un paquete de medidas fuertes que incluyen, además de la independencia del Banco Central, un presupuesto sin déficit y una reforma del Estado para reducir el gasto. “El Estado terminó siendo un refugio que casi reemplaza a un plan social”, apuntó en una entrevista en televisión con A24 y se metió en otro de los temas calientes: las ayudas estatales.

De acuerdo con el plan que proyecta Bullrich, los planes sociales se transformarán en seguros de desempleo con plazo de término y obligatoriedad de capacitaciones, con el objetivo de la reinserción en el mercado laboral. La también exministra de Trabajo y de Seguridad Social durante la presidencia de Fernando de la Rúa, dijo en una entrevista con CNN que al momento de asumir el poder se realizará un censo para identificar aquellos trabajadores informales que perciban subsidios con el fin de establecer un diagnóstico. Luego se realizará una transición hacia un sistema en el que las personas no dependan de ese apoyo monetario del Estado. “En cuatro años vamos a tener a toda Argentina trabajando. El que quiera adaptarse será bienvenido y el que no, tendrá sus consecuencias. No puede la gente que trabaja seguir pagando a aquel que no quiere adaptarse a un sistema laboral”, argumentó más tarde en otra entrevista.

Siguiendo en el ámbito económico, Bullrich oficializó hace algunas semanas al expresidente del Banco de la Nación Argentina, Carlos Melconian, como su ministro de Economía en caso de llegar a la presidencia. En su presentación, llevada a cabo en la provincia de Córdoba, el economista se posicionó en la misma línea de cambio que su candidata a presidenta. “La meta es poner en marcha una transformación profunda, disruptiva, que cambie de raíz cómo funciona la economía en Argentina”, aseveró el exfuncionario.

En tal sentido, Melconian agregó que “a partir del respeto a la propiedad privada, el país vuelva a tener el rol central de generar crecimiento económico y empleo, y que quienes se pongan al frente de este nuevo proceso e intento de transformación, resistan en trayectoria la ‘intachabilidad’ de sus actos”. Melconian, que durante décadas ha sido uno de los consultores más influyentes de la banca de Buenos Aires, es presidente del Instituto de Investigaciones Económicas de la Fundación Mediterránea (IERAL)

“Orden”, otra de sus consignas de batalla

Bullrich hizo de la lucha contra los piquetes y cortes de calles una de sus banderas. En Argentina es muy usual este tipo de protestas que suelen generar gran repercusión en la vida cotidiana de la población y ocupan parte de la agenda de los medios de comunicación. Algunas de sus declaraciones fueron “los que hagan piquetes no van a poder cobrar planes”, aunque no dijo cómo implementaría esta política, y también: “Conmigo esto se acaba”.

Otra de sus prioridades es la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad. Además de reivindicar las acciones de combate al narcotráfico que encabezó cuando fue ministra de Mauricio Macri, la precandidata de Juntos por el Cambio dijo recientemente que no está a favor de la libre portación de armas -en contraste directo con las propuestas de su contrincante Javier Milei- y que le parece conveniente que sean las fuerzas de seguridad las que garanticen el cuidado de las personas.

Además, agregó que su idea es crear una policía especial de inteligencia criminal para combatir a las bandas más peligrosas y cárceles especiales para narcos.

Bullrich se manifestó a favor de bajar la edad de imputabilidad. Actualmente en Argentina los menores de 16 años no pueden ser juzgados penalmente. En este aspecto, la exministra propone que este piso se baje a los 14 años y que, incluso si un niño menor a esa edad cometiera un delito, se le aplicase por ley un tratamiento de aprendizaje sobre las consecuencias de incumplir las normas. “El aprendizaje de que hay conductas que están bien y conductas que están mal se tiene que hacer siempre. Si no lo hacen los padres, lo tiene que hacer alguien”, afirmó acerca del tema, aunque no brindó más detalles.

Por último, se posiciona contra la despenalización del consumo de drogas.

Este artículo ha sido actualizado con nueva información.